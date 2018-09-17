当体育遇上AI ：搜狗与中网达成战略合作

9月17日，在“AI赋能 创新共赢”为主题的搜狗和中国网球公开赛战略合作发布会在北京召开。

“随着人工智能时代的到来，搜狗在知识计算与自然交互的引领下，正在尝试着定义更辽阔的应用场景。”搜狗公司CTO杨洪涛在9月17日召开的“AI赋能 创新共赢”为主题的搜狗&中国网球公开赛战略合作发布会上表示。

搜狗和北京中国网球公开赛体育推广有限公司（后文简称中网）共同宣布搜狗为中国网球公开赛官方唯一指定翻译技术支持。搜狗与中网的强强联合，代表着科技赋能运动赛事的全新体验，实现了AI技术突破行业边界落地应用的重要意义。

此外，搜狗方面表示，将于9月19日正式发布的搜狗翻译宝Pro，作为中网官方指定翻译产品，提供给广大的球员们使用。通过搜狗将AI翻译技术落地开发的智能硬件，大大提高了跨国沟通时的效率。

中网公司CEO段钢表示，作为中网官方唯一指定翻译技术支持，搜狗在人工智能翻译技术上的杰出实力，推动了AI技术与运动赛事的深度融合，对于打造全新的中国网球行业平台，有着十分重要的价值。作为美网后最重大的网球赛事之一，中国网球公开赛通过与搜狗进行战略合作，不仅满足了运动员们的翻译需求，更能方便更多的普通用户，解决了大家对于不同语言之间的理解隔阂，极大的促进了全球网球爱好者们的交流。

搜狗公司CTO杨洪涛也表示，中国网球公开赛自2004年以来，如今已是亚洲最高等级的男女综合性网球赛事。作为中国知名的互联网企业，搜狗多年来一直在人工智能领域展开投入，推出全球首个商用同传系统。迄今为止，搜狗同传已支持了数百场高规格的国际会议，获得全球媒体的一致好评。

此次搜狗与中网的“签手”，完成了人工智能技术与体育运动领域跨界合作，有助于进一步推动AI技术在更多行业的落地应用。