愤怒的小鸟团队筹得4000万美元开发区块链游戏网络

总部位于北京的区块链游戏平台Cocos-BCX日前从全球投资者（包括Binance Labs、500 Startups、BlockVC和NEO Global Capital）筹得4000万美元的新融资

至顶网CIO与应用频道 09月17日 编译：总部位于北京的区块链游戏平台Cocos-BCX日前从全球投资者（包括Binance Labs、500 Startups、BlockVC和NEO Global Capital）筹得4000万美元的新融资。Cocos-BCX平台由Cocos2d-x的创始团队创建。庞大的开源游戏开发平台Cocos2d-x曾催生过许多热门手机游戏，包括“愤怒的小鸟”、“列王的纷争”和“迷失之地”等。

联合创始人Richard Yang表示使用区块链技术进行游戏开发是很自然的选择。他表示，“任何游戏里都有经济成分。开发者和玩家利用区块链可以验证稀缺性。”换句话说，区块链技术可用于管理玩家在游戏过程中收集的虚拟资源供应和所有权，如卡片、硬币、武器和稀有物品等虚拟资源。

Cocos-BCX上个月在Medium网站上的贴也提出，由于公众可以看到并验证在区块链上构建的源代码，区块链技术可根据游戏机制创建一个更加透明的社区并加深游戏玩家和开发者之间的关系。

Cocos-BCX平台将包括基于区块链的游戏引擎、开发环境和名为CocosChain的公共区块链。Cocos-BCX的终极目标是成为一站式商店，供游戏开发商在多个区块链系统里构建、发布和维护游戏。

创始人Haozhi Chen在一份声明中表示，“有了这些新资本的注入，我们必将推动区块链游戏产业向前发展并专注于以更快的速度渗透市场。” 现有的Cocos2d-x社区规模达110万开发人员，Cocos-BCX希望社区能够加速Cocos-BCX平台的主流采用。

Cocos-BCX平台的预览测试版本上个月在上海举行的年度博彩贸易展ChinaJoy上发布。测试版预计将在今年第四季度推出，平台将于2019年第一季度或第二季度正式推出。