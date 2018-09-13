Gartner调查发现消费者将出于省时省钱两大原因而使用人工智能

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner近期调查*发现，消费者之所以会使用人工智能（AI）是出于省时与省钱这两大原因。

至顶网CIO与应用频道 09月13日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner近期调查*发现，消费者之所以会使用人工智能（AI）是出于省时与省钱这两大原因。

Gartner研究总监Stephanie Baghdassarian表示：“相对于使用其他个人技术的三条常见原因，即社交、突出自我形象与娱乐，消费者考虑使用人工智能等技术是为了获得实实在在且更加‘重要’的好处。”

58%的受调查者表示，如果人工智能可以接管一些任务来帮助他们节约时间，那么他们将会使用人工智能（参见图一）。

53%的受调查者表示，如果人工智能可以帮助他们节约金钱，那么他们将会使用人工智能。Baghdassarian女士表示：“我们能想到的应用是人工智能帮助人们为某项特定的购买搜寻到最佳价格，或是规划前往某个特定目的地的最佳路线，以节约停车费和油费。”

47%的受调查者表示他们会使用人工智能以更轻松地获取信息，例如获取旅行、交通方位及日常消费品的细节等。

图一、消费者之所以会使用人工智能的原因

来源：Gartner（2018年9月）

消费者对情绪类人工智能（Emotion AI）感到不适

Gartner研究总监Anthony Mullen表示：“消费者已经准备接受与人工智能技术的新关系，但对于以何种方式建立这种关系则具有清晰的偏好。”

调查还发现，70%以上的受调查者可以放心地让人工智能分析其生命体征，利用语音与面部特征的人工智能识别来保持交易安全性。

尽管如此，就人工智能通过语音或面部表情分析情绪而言，52%的受调查者不想让人工智能分析其面部表情并进而了解其感受如何。此外，63%的受调查者不想让人工智能通过始终监听的方法来更深入地了解他们。

Baghdassarian女士表示：“消费者允许人工智能观察他们的动机不尽相同。千禧一代关心的是人工智能更深入地了解他们，并根据其动作、感受及需求而调整互动。婴儿潮一代在允许人工智能观察他们时，是为了获得安全度与安全感。在对待人工智能了解其需求的态度方面，X一代与千禧一代相接近，并在安全度与安全感方面与婴儿潮一代相接近。”

隐私引发担忧

就隐私而言，消费者对人工智能的使用持怀疑态度，并担忧其可能带来的影响。

Mullen先生表示：“65%的受调查者认为人工智能将破坏其隐私，而非起到改善作用。随着人机沟通向人与系统沟通加速转变，IT领导者必须根据人物角色认真定制人工智能的观察与表达方式。此外，他们还需要尊重用户隐私，并使用人工智能工具帮助实现隐私与透明度目标。”