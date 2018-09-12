第九届中国（天津滨海）国际生态城市论坛暨2018中国国际数字经济创新峰会圆满闭幕

滨海论坛以“数字时代让城市生活更美好”为主题，旨在合力打造一个面向未来数字经济发展和生态型城市建设的高端沟通、交流、合作平台。

至顶网CIO与应用频道 09月12日 北京消息：9月7日-8日，由天津市滨海新区人民政府、中国经济体制改革研究会产业改革与企业发展委员会主办，天津市滨海新区商务委承办，至顶网、科技行者、中青博联整合营销顾问股份有限公司协办的第九届中国（天津滨海）国际生态城市论坛暨2018中国国际数字经济创新峰会（以下简称“滨海论坛”）在天津滨海新区万丽泰达酒店会议中心开幕。

本届滨海论坛以“数字时代让城市生活更美好”为主题，旨在合力打造一个面向未来数字经济发展和生态型城市建设的高端沟通、交流、合作平台。天津市滨海新区副区长夏青林、十二届全国人大财经委副主任委员、中国经济体制改革研究会会长彭森分别致辞，国务院发展研究中心、国家发改委宏观经济研究院等国家级研究机构领导出席论坛。同时，大会还汇聚了400余位国内外生态及智慧城市建设领域专家、企业家代表、科研院所、金融机构负责人以及国内外近百家知名媒体记者参会交流。

此外，在大会多场分论坛及配套活动上，还组织举办了智能产品互动展、新能源助推低碳城市发展高峰论坛、2018智能科技产业投融资对接会、滨海座谈、第五届中国产业改革发展论坛及滨海新区实地商务考察等专题活动，搭建了生态及智慧城市建设合作对接平台、创新成果发布平台、投融资对接平台，并向国内外展现滨海新区经济活力和开发开放成果，积极推动了滨海新区对外招商引资、经贸交流与合作。

十二届全国人大财经委副主任委员、中国经济体制改革研究会会长彭森在致辞中提出三点想法和建议，第一、深化体制机制改革、营造良好市场环境；第二、要统筹推进智慧城市建设，继续坚持以人为本；第三、三是务实推进国际合作、推动可持续发展。

十二届全国人大财经委副主任委员、中国经济体制改革研究会会长彭森

国家发改委宏观经济研究院原副院长、中国人民大学中国经济改革与发展研究院常务副院长马晓河表示，体制改革是新动能的重要支撑，第一、制度供给是经济增长新动能的引擎。改革目标是建立有法制约束的市场经济；第二、市场有好、坏之分，好与坏的最大区别是有无法治；第三、法治首先是约束政府，其次约束经济、人。

国家发改委宏观经济研究院原副院长、中国人民大学中国经济改革与发展研究院常务副院长马晓河

国家发改委城市和小城镇发展中心总经济师顾惠芳对滨海新区提出三点建议，一、要积极传播滨海新区的城市品牌形象；二、打造城市综合治理的智慧化模式；三、要创新滨海新区现代化产业体系；四是引进高质量的人才；五是改变传播技巧。

国家发改委城市和小城镇发展中心总经济师顾惠芳

同时，来自新浪、平安集团、用友网络、智联招聘、中国澳大利亚商会、微软、GSMA、亚马逊、旷视科技、华为、网易、新华三、广联达、中国联通等众多知名企业高管和机构负责人在会上发表精彩演讲，共同探讨数字经济理念、智慧生态城市建设、智能科技产业发展和智能数字生活，推进美好的城市生活建设。

新浪高级副总裁、新浪体育总经理魏江雷针对体育环境提出四大挑战，第一、中国青少年的体育缺失；第二、体育人/体育传统学校/特长生；第三、城市的运动气氛和精神；第四、群体赛制和竞体赛制平衡发展。

新浪高级副总裁、新浪体育总经理魏江雷

平安集团首席科学家、国家" 千人计划 "特聘专家肖京表示，智能+比互联网+要求高很多，首先要实现信息化，让信息流通到各个环节，对数据沉淀并进行分析和挖掘实现智能化。

平安集团首席科学家、国家" 千人计划 "特聘专家肖京

微软（中国）首席技术官韦青拿微智慧园区进行举例，一个城市的智慧与否，是由它的使用者以亲身体验来定义的，智慧城市是一个非常全面的思考，包括人才、包括培养、包括数据。

微软（中国）首席技术官韦青

用友网络助理总裁、工程云与城市运营事业部总经理王勇表示，数字企业的智能服务体现四点：第一、敏经营，希望通过全新的应用模式助力企业带来全新的业务创新；第二、轻管理，在云时代希望带来管理的变革，让管理更轻，让管理更加创新；第三、易金融，在应用过程中，把金融进行嵌入。第四、简IT，让城市生态和每个企业的IT升级。

用友网络助理总裁、工程云与城市运营事业部总经理王勇

智联招聘集团副总裁姬鹏展表示， 当中国的经济不断走向全球化的时候，人才市场也在作全球化接轨。其中有三个明显的特点：一、中国在全球市场中对于人才吸引的力度越来越强；二、中国人财向外流动的意识性反而降低；三、中国求职者择业的因素，求职者现在看重的不是薪水和福利待遇，是企业当中的个人成长。

智联招聘集团副总裁姬鹏展

中国澳大利亚商会首席执行官兼执行董事Nick Coyle（尼克·柯伊尔）展示了在新的宏观经济条件下，新的贸易发展背景下，通过国际合作，为城市发展带来的新机遇，新动力。

中国澳大利亚商会首席执行官兼执行董事Nick Coyle（尼克·柯伊尔）

天津大学电气自动化与信息工程学院院长、智能电网教育部重点实验室主任、教育部长江学者特聘教授、“973”项目首席科学家王成山解读了智慧城市与智慧能源。

天津大学电气自动化与信息工程学院院长、智能电网教育部重点实验室主任、教育部长江学者特聘教授、“973”项目首席科学家王成山

GSMA大中华区公共政策总经理关舟指出，从今年底到明年年初5G将进行商用，尤其在车联网、无人机、智能制造三大领域将迎来机会。

GSMA大中华区公共政策总经理关舟

亚马逊中国产品副总裁彭海涛表示，中国数字阅读行业蓬勃发展，市场规模152亿，数字阅读用户数4亿，虽然付费用户占比并不高，但数字阅读是未来趋势。

亚马逊中国产品副总裁彭海涛

旷视科技副总裁谢忆楠表示，人工智能技术要实现去人力化、从0到1找到一个工具实现本质性、产业赋能。

旷视科技副总裁谢忆楠

华为企业BG全球智慧城市业务部副总裁王盾指出，在智慧城市当中，华为的价值定位是打造城市的神经系统，做智慧城市建设的使能和推动者。

华为企业BG全球智慧城市业务部副总裁王盾

网易云副总经理陈谔表示，数字化转型不仅需要技术，更需要在一个生态里各有所长的进行分工、协作，所以数字经济很重要的一点是拥有数字经济的生态。

网易云副总经理陈谔

新华三集团副总裁、技术战略部总裁李立表示，在智慧城市建设过程中，要避免三大误区：第一、避免贪大求全；第二，忽视长远，舍本逐末；第三、融合不够，浅尝辄止。

新华三集团副总裁、技术战略部总裁李立

广联达研究院副院长孙晓亭讲述了产业数字化变革、数字建筑驱动产业转型升级、建筑产业的数字化变革路径。

广联达研究院副院长孙晓亭

中国联通网络技术研究院首席科学家唐雄燕指出，5G应用分几个阶段，第一阶段，移动视频、AR/VR；第二阶段，发力工业互联网，车联网；第三阶段，智能化。

中国联通网络技术研究 院首席科学家唐雄燕

智能产品互动展吸引了众多知名企业参与，包括国家超级计算天津中心、新华三集团、华为云、网易云、亚马逊中国、搜狗、BITMAIN（比特大陆）、十一科技、宏宇天翔无人机，智汇未来机器人。

智能产品互动展

滨海新区实地投资考察邀请中国经济体制改革研究会、天津市主管部门共同设计路线，走进天津滨海信息安全产业园，天津滨海中关村科技园，中新天津生态城，针对天津自由贸易示范区的优势进行了介绍，并参观了国家超算中心、深之蓝、天津飞腾信息技术有限公司，物联网感知测试认证中心等优秀代表企业机构。就相关政策支持、产业氛围、人文环境等进行交流，增进了与会企业对滨海新区的了解。

天津国家超算中心

天津生态城