第九届中国（天津滨海）国际生态城市论坛暨2018中国国际数字经济创新峰会在天津滨海新区成功举办

第九届中国（天津滨海）国际生态城市论坛暨2018中国国际数字经济创新峰会以“数字时代让城市生活更美好”为主题，合力打造一个面向未来数字经济发展和生态型城市建设的高端沟通、交流、合作平台

至顶网CIO与应用频道 09月07日 北京消息：为深入贯彻落实党的十九大关于加快建设创新型国家，在创新引领、绿色低碳等领域培育新增长点、形成新动能,为建设数字中国、智慧社会提供有力支撑的总要求以及天津市委、市政府《关于大力发展智能科技产业推动智能经济发展建设智能社会的实施意见》，大力宣传滨海新区生态城市与智慧城市建设与发展成果，由天津市滨海新区人民政府、中国经济体制改革研究会产业改革与企业发展委员会主办，天津市滨海新区商务委承办的第九届中国（天津滨海）国际生态城市论坛暨2018中国国际数字经济创新峰会（以下简称“滨海论坛”）于9月7日-8日在天津滨海新区万丽泰达酒店举行。

本届滨海论坛以“数字时代让城市生活更美好”为主题，合力打造一个面向未来数字经济发展和生态型城市建设的高端沟通、交流、合作平台。主论坛上，天津市滨海新区副区长夏青林、十二届全国人大财经委副主任委员、中国经济体制改革研究会会长彭森分别致辞，国务院发展研究中心、国家发改委宏观经济研究院等国家级研究机构领导，以及华为、新华三、微软、亚马逊、新浪、网易云、用友网络、旷世科技、智联招聘、广联达、中国联通、平安集团、中国澳大利亚商会、GSMA等众多知名企业高管和机构负责人围绕数字经济理念、生态城市建设、智能科技产业发展、城市智能生活、产业数字化转型等专题进行了精彩发言。同时，大会还汇聚了400位国内外生态及智慧城市建设领域专家、企业家代表、科研院所、金融机构负责人以及国内外近百家知名媒体记者参会交流。此外，在大会多场分论坛及配套活动上，还组织举办了智能产品互动展、新能源助推低碳城市发展高峰论坛、2018智能科技产业投融资对接会、滨海座谈、第五届中国产业改革发展论坛及实地投资考察等专题活动，搭建了生态及智慧城市建设合作对接平台、创新成果发布平台、投融资对接平台，并向国内外展现滨海新区经济活力和开发开放成果，积极推动了滨海新区对外招商引资、经贸交流与合作。

天津市滨海新区商务委紧紧围绕区委、区政府关于推动智能科技产业和智能经济发展、建设高品质智能社会的工作要求，积极组织筹办此次滨海论坛活动，以实际行动贯彻落实党的十九大精神，统筹协调各方面资源，通过推动一系列智能科技类展会活动的举办，以展会活动为突破口，打造智能产业新品牌，推动经济发展新动能，展示滨海新区新形象，全力创建繁荣宜居智慧新城。