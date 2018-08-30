第九届中国（天津滨海）国际生态城市论坛暨2018中国国际数字经济创新峰会将于9月初在天津滨海新区举办

天津市滨海新区商务委承办的第九届中国（天津滨海）国际生态城市论坛暨2018中国国际数字经济创新峰会将于9月7日-8日在天津滨海新区万丽泰达酒店举行。

至顶网CIO与应用频道 08月30日 北京消息：为深入贯彻落实党的十九大关于加快建设创新型国家，在创新引领、绿色低碳等领域培育新增长点、形成新动能,为建设数字中国、智慧社会提供有力支撑的总要求以及天津市委、市政府《关于大力发展智能科技产业推动智能经济发展建设智能社会的实施意见》，大力宣传滨海新区生态城市与智慧城市建设与发展成果，由天津市滨海新区人民政府、中国经济体制改革研究会产业改革与企业发展委员会主办，天津市滨海新区商务委承办的第九届中国（天津滨海）国际生态城市论坛暨2018中国国际数字经济创新峰会（以下简称“滨海论坛”）将于9月7日-8日在天津滨海新区万丽泰达酒店举行。

滨海论坛自2010年至今已在天津滨海新区举办八届，党和国家领导人曾先后向论坛发来贺信，对全面推进生态城市建设及论坛的未来发展寄予殷切期望，论坛先后吸引了近万名政要、专家及企业代表参会交流，在国内外产生了极大反响，现已成为生态城市建设方面重要的交流与合作平台。

当前，世界经济正处于大变革大调整之中，新一轮科技革命和产业变革孕育着重大突破。伴随着欧美发达国家“再工业化”战略的实施和新兴经济体工业化进程的加快，我们面临发达国家高端回流和其他新兴经济体低端分流的“双向挤压”，加快我国产业转型升级已迫在眉睫。为此，本届滨海论坛以“数字时代让城市生活更美好”为主题，合力打造一个面向未来数字经济发展和生态型城市建设的高端沟通、交流、合作平台。据了解，本届滨海论坛形成“1+1+5”格局，即一个主论坛、一场智能产品互动展、五个专题活动（新能源助推低碳城市发展高峰论坛、2018智能科技产业投融资大咖对话&对接会、滨海产业发展座谈会、第五届中国产业改革发展论坛、滨海新区实地投资考察等活动）。大会上，来自各个领域的专家学者将围绕智能科技与智慧城市展开深入讨论，内容涵盖数字经济、新城市建设、城市智能生活、数字化转型等热点话题。

大会将邀请中国经济体制改革研究会、国务院发展研究中心、国家发改委宏观经济研究院等国家级研究机构领导出席，并有来自华为、新华三、微软、亚马逊、旷世科技、广联达、中国联通、平安集团等众多知名企业高管和机构负责人也将发表精彩演讲，共同探讨数字经济理念、智慧生态城市建设、智能科技产业发展和智能数字生活，推进美好的城市生活建设。同时，大会还汇聚了数百位国内外生态及智慧城市建设领域专家、科研院所、金融机构负责人以及国内外数十家知名媒体记者参会交流。

天津市滨海新区商务委紧紧围绕区委、区政府关于推动智能科技产业和智能经济发展、建设高品质智能社会的工作要求，积极组织筹办此次滨海论坛活动，以实际行动贯彻落实党的十九大精神，统筹协调各方面资源，通过推动一系列智能科技类展会活动的举办，以展会活动为突破口，打造智能产业新品牌，推动经济发展新动能，展示滨海新区新形象，全力创建繁荣宜居智慧新城。