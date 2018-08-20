2018全球企业服务大会：倾听客户 敬畏技术 荣于生态

面对新技术的不断涌现，新概念的接踵而至，一些企业在如何才能实现数字化、智能化上产生困惑。数字化、生态化产业平台是企业数字化的重要运行方式，企业上云是实行数字化的基本途径。

至顶网CIO与应用频道 08月20日 北京消息：8月18日，以“数字企业 智能服务”为主题的2018全球企业服务大会在北京雁栖湖国际会展中心隆重召开。超过4000位来自各行业的企业家、企业主管、专家与学者以及媒体代表齐聚一堂，放飞未来创想，共享数字化创变经验，共建企业数字化、智能化新未来。作为主办方用友正坚持“服务企业数字化”的目标，帮助企业把握数字经济浪潮，助推企业数字化落地。

把握时代潮流，落地企业数字化

随着云计算、大数据、人工智能等新一代技术的爆发式发展，数字化商业的新浪潮已经到来，商业运行的方式和场景出现了巨大的变化。全新的商业范式将催促进企业加速向数字化、智能化发展。

用友网络董事长兼CEO王文京发表主题为《用创想和技术推动商业和社会进步》的演讲。他认为，企业数字化是指：运行基于新一代数字与智能技术的各类云服务，通过网络协同、数据智能，连接资源、处理交易，重组流程、赋能组织，融入数字经济，推进企业业务创新（研发、生产、营销、服务等）、管理变革，从而转变生产经营与管理方式，实现更强竞争力、更高经营绩效、更可持续发展的进步过程。并指出在数字化、智能化的主旋律下，未来所有企业要么是数字化原生企业，即成立之初就按照数字化的模式建立和运营的企业，要么成为数字化转型/重生企业，即通过数字化实现创变转型的企业。

用友网络董事长兼CEO王文京

面对新技术的不断涌现，新概念的接踵而至，一些企业在如何才能实现数字化、智能化上产生困惑。数字化、生态化产业平台是企业数字化的重要运行方式，企业上云是实行数字化的基本途径。

企业数字化、智能化，最终将推动数字经济的进程，中国科学技术协会党组书记、中科院院士怀进鹏表示，科技革命和产业变革催生着巨大的新兴市场，要加强数字经济学研究，加快推动实施数字经济领先战略，抓住重大机遇，推动数字经济的快速发展。

中国科学技术协会党组书记、中科院院士怀进鹏

随着数字化成为越来越多企业的共识，企业迫切需要数字化转型和创新发展的落地经验。数字化和智能化为企业带来创变，不仅体现在IT、DT等系统的升级和改变，更重要的是，将产生对企业业务创新、管理变革以及金融服务嵌入的价值，让企业的经营变得更加敏捷，管理变得更加轻松，金融服务更容易获得。今天已经有越来越多的针对企业服务的云服务平台、云服务产品，选择适合自身的云服务进行企业上云，就可以比较快捷的实现企业的数字化、智能化。

新奥集团董事长王玉锁表示，数字时代开启企业发展新纪元，人文特征偏好、商业逻辑、企业内部生产关系都改变了，呼唤全面、深刻、系统性的变革。在新奥集团重构企业内部生产关系，以客户为中心，员工自驱，数字落地，实现企业，客户，员工共同成长。

传化集团董事长徐冠巨表示，供应链服务体系不完善削弱了中国制造的竞争力，所以传化集团的数字化转型从供应链体系创新出发，通过传化网，打造服务制造、物流、商贸企业和园区覆盖全国的供应链服务生态化平台，实现集团生产制造与生产服务的协同发展。

中化集团董事长宁高宁表示，数字化转型已无处不在，世界正在走向第四次工业革命，数字技术的角色已转变为推动根本性的创新与颠覆。中化集团将遵循“科学至上“的发展理念，在智能制造、模式创新、数字化运营方面打造“数字中化”，并表示力争在5-10年全面转型为一家科学技术驱动的创新型企业。

敬畏技术，持续创新，为客户创造价值

技术潮流就是时代进步的节律，企业要敬畏技术，同时也要正确对待技术，不能拿着新技术去找方向，想模式，而是应该倾听客户，围绕客户深层次需求，采用先进的新技术，为客户创造价值。

亚马逊全球副总裁 Dorothy Nicholls表示，如今IT发展的两大目标是降低成本以及引领创新和数字化转型。企业大数据和人工智能专家Mark Van Rijmenam、第四范式创始人兼CEO戴文渊提出人工智能技术的应用在企业数字化中的重要性，Mark Van Rijmenam 指出“人工智能正在成为企业数字化先决条件，但需要一种不同的方法去达成并且要谨慎行事。戴文渊认为“人工智能就是用机器解决更复杂的问题”。

作为全球领先的企业服务提供商，用友30年以来始终坚持“用户之友”的初心，不断通过基于新技术的产品创新为企业客户创造价值，从用友财务软件到用友ERP，再到用友云，始终引领行业发展。用友云定位数字化商业应用基础设施和企业服务产业共享平台，提供从平台服务到应用服务、业务服务和数据服务，覆盖多领域多行业的云服务产品，帮助企业利用新一代技术，实现数字化、智能化发展。目前，付费使用用友云服务的企业和公共组织已超过29万家。

在数字化发展的新时期，需要新型客户经营体系。为进一步助力企业数字化转型升级，用友践行“用户之友”的核心价值观，会同客户代表在本次大会上启动创建“友户会”。“友户会”定位为用友用户的数字化连接与商业合作、交流学习共同进步的组织与平台，也是用友及生态伙伴服务客户的重要途径。基于用友云平台，帮助用友客户连接商业资源，交流发展智慧，共创商业新蓝图。

顺应企业服务产业趋势， 生态共荣发展

数字化、智能化的企业云服务是现代生产性服务业的重要构成，企业云服务产业正在向平台化、生态化方向演进发展，除了计算级大平台，还有呼唤业务级大平台来支持和促进整个企业云服务产业的大发展。

用友云是综合型、融合化、生态式的企业服务平台。用友云作为开放的生态式平台，将不断推进企业服务产业升级。从1990年截止目前，用友拥有软件业务类销售和服务合作伙伴 3000多家，在此基础上，用友正打造强大的企业服务生态，用友云市场已有产品型生态伙伴1200家，提供的服务产品2000多个，共同服务企业数字化。

用友网络执行副总裁谢志华指出，用友云市场已发布多款云生态融合型产品，携手企业服务各领域优秀的生态伙伴，为企业数字化转型提供一站式服务，一体化应用，助力更多中国企业数字化转型。

用友网络执行副总裁谢志华

倾听客户，敬畏技术，荣于生态。未来，用友将汇聚万家企业服务提供商，服务千万级企业和公共组织，与生态伙伴一起，共同推进企业数字化、智能化发展。从优秀到卓越，用创想和技术推动商业和社会进步！