首位时装设计师采用Provenance的区块链服务

总部位于伦敦的捷克设计师Martina Spetlova成为第一个将Provenance区块链技术平台全面整合到自己服装品牌的人。

至顶网CIO与应用频道 07月30日 编译：总部位于伦敦的捷克设计师Martina Spetlova（http://www.martinaspetlova.com/）成为第一个将Provenance（https://www.provenance.org/）区块链技术平台全面整合到自己服装品牌的人。Spetlova坚持认为“更多的是事关故事本身”，要简化技术术语，专注于为消费者带来利益。

2013年，技术设计师兼工程师Jessi Baker建了Provenance，目的是提供一个可信赖的系统，使供应链更加透明。迄今为止，Provenance已经帮助成千上万的食品品牌获得了消费者的信任，消费者可以看到所购买的物品来自何处。Provenance后来又进行了针织品品牌Martine Jarlgaard的试点案例研究，现在他们开始将旗下的技术用到时尚品牌上了。

Spetlova对于时尚供应链的复杂性有如下的解释，“对于小型品牌和刚开始的人来说会容易一些。一个设计师有这么多的供应商，除非他们做出一些重大改变，否则大企业很难应的上这种技术。”

Spetlova在过去几年中逐渐在她的品牌中做出了这些改变，以便可以更具可持续性及在自己的产品里添加更多引人入胜的元素。她使用的是无铬皮革，无铬皮革是一种毒性较小的鞣制工艺，有助于保护工人和水源。她用的无铬皮革是由土耳其的一群难民手工艺人与NGO Small Project Instanbul合作编织的。另外她还用了由再生塑料瓶制成的织物，将其整合到自己的作品里，她还希望将来能用上和平丝绸。她提高了选择性要求后，将供应商和制造商的数量缩小到仅仅五个。

而大品牌要这样做是无法想象的。Spetlova制造的品牌有自己独特的方式，她的品牌放在Selfridges和奇特的精品店出售，包括伦敦的Machine-A和纽约的Odd92，和竞争对手的做法不尽相同。Provenance帮助她将信息工整地包装在防水芯片里，芯片则存储在衣服内部并可以用手机摄像头扫描，获得衣服所经路线的网页链接，链接网页里有详细的描述。链接也可以在线共享，以简练的方式为消费者提供所需的信息。Spetlova表示， “一般消费者并不需要知道这个拉链是当天从YKK送到Martina工作室的，但链接可以提供社区信息，消费者可以了解品牌来自何处，可以读读背后的故事，看看图片，是一种对品牌的情感依恋。“

Spetlova第一个完全整合了Provenance的时装系列要在10月份之后才能上架，但她表示到目前为止各方的反应都是关注或好奇。她表示， “即使通常不会购买Martina Spetlova品牌的买家对这项技术也颇感兴趣。”她提到会将即将上架的品牌系列送到展销会展出。对于买家来说，在商店里无需销售助理帮助就可以容易获得如此多的品牌信息，这一点肯定特别吸引人。

Spetlova按月支付使用Provenance平台的费用，她的供应商也必须创建自己的帐户和个人资料，但说服供应商并不难。他表示，“小型工作室和公司更喜欢一些，因为平台也是一个很好的营销工具。“由于多个商家可以提供信息，非常重要的一点是不能编辑和更改已输入的信息，因此这东西远比那种“某地制造”的标签更先进、更详细和值得信赖。购买服装的人也可以直接与设计师联系进行维修，而且他们也可以将自己添加到链里，展示服装生命的下一个阶段。如果穿服装的人不止一位，这一部分就变得更加有趣了，因为该技术令认证复古时尚未来的可能更加容易了。

时尚界围绕区块链的热门话题多是如何解决某个问题。验证设计师商品和认证可持续供应链的可能性对行业很有吸引力，但Spetlova成为最先采用区块链技术的原因似乎就简单得多。 她兴致勃勃地表示，“时下是时尚可持续发展激动人心的时刻，有很多创新的东西。我一直在做可持续发展方面的工作，科技的到来更加令人兴奋，因为一个人可以成为可持续品牌，同时又是个创新品牌。“她表示， “我相信下一季会有更多的设计师使用这种技术。”