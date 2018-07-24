徐工信息张启亮：工业互联网 工业新引擎

工业互联网平台呈现五大态势，一是IaaS已成定局，PaaS以专业性和通用性为主，SaaS向专业化纵深发展；二是工业PaaS是平台发展的突破口；三是制造业是工业PaaS建设的主力军；四是互联网企业会快速成功为PaaS的另一主办军；五是工业大数据是价值网络的核心纽带。

至顶网CIO与应用频道 07月24日 北京消息： 2018年7月23日-25日，由中国电子学会主办，至顶网承办的以“聚力云上生态 赋能实体经济”为主题第十届中国云计算大会在北京国家会议中心举办。此次会议承继前九届大会的成功经验，采用全体大会、专题论坛、展览展示和社交互动平台等形式，邀请海内外权威嘉宾，继续为业界搭建一个云计算大数据技术、产业和应用多领域最具影响力的交流和传播平台。

江苏徐工信息技术股份有限公司总经理张启亮表示，目前工业互联网平台呈现出的五大态势，一是IaaS已成定局，PaaS以专业性和通用性为主，SaaS向专业化纵深发展；二是工业PaaS是平台发展的突破口；三是制造业是工业PaaS建设的主力军；四是互联网企业会快速成功为PaaS的另一主办军；五是工业大数据是价值网络的核心纽带。

江苏徐工信息技术股份有限公司总经理张启亮

以下为演讲实录：

工业互联网是基于智能制造之后现在最热的一个词，工业互联网正在改变中国的工业情况。我今天发言有四点，一是重新的视角看一下工业互联网到底是什么东西，二是徐工信息公司在工业互联网的做法和效果，三是工业互联网平台案例，四是工业互联网的几点思考。



国家把工业互联网作为制造强国的基础和支撑同时也是两化融合重要手段和实现的路径，两化融合是主线，智能制造是主攻方向，工业互联网是智能制造的切入点，工业互联网承担着很重要的职责，特别是工业互联网平台是建设制造强国和网络强国的焊接点，工业互联网平台会把两个国家的战略联合在一起，同时工业互联网也是全球，包括大型制造业新的竞争赛道，是一个非常大的市场。



中国目前工业互联网的五大态势，一是Iaas已成定局，基本上处于垄断的阶段。二是工业PaaS是平台发展的关键突破口，工业PaaS是工业互联网的平台操作系统。目前中国工业互联网是一个通用性平台，包括微软、阿里云、腾讯云等提供计算、物联网、大数据基础资源。第二是资源的配置平台，包括西门子、海尔等，对卖出的设备进行远程的维修，预测性维修，及时性的服务。



中国工业互联网平台目前有四大场景拉动工业互联网的进步，第一个场景就是面向工业现场的生产过程优化，因为生产过程中有很多工艺、流程、质量、设备和能耗，这些都需要工业互联网平台通过把生产过程中的要素进行优化。第二个就是面向企业运营管理决策。第三个就是面向社会化生产资源协同配置，这里面包括个性化的定制、产业链金融、生产能力交付。第四个是面向全生命周期管理的资源优化平台，包括远程维修和服务。



目前工业互联网平台虽然非常热，但是我们要看到中国工业互联网平台现在遇到的一些挑战。应该说有四个挑战，一个是工业数据采集的能力薄弱，因为我们目前中国的制造业生产过程中用的这些工业机床都是国外的，国外这些机床原来的数据是没有完全开放的，我们这设备怎么快速连接是非常大的挑战。第二个是我们工业数据的建模能力比较薄弱，数据种类不是很全，再一个就是数据质量非常不高，我们说大数据在做人工智能，人工智能需要大量的训练。在工业领域，我们的数据质量还是不高。第三个是行业机理模型沉淀能力比较薄弱，原有开发工具的不足，包括行业机理模型也不能完全满足工业场景应用。第四个是工业APP培育能力还要大力培育，中国是一个非常大的市场，但是中国没有培养出自己核心的软件企业，特别是工业领域，现在工业里面用的软件，大部分都是国外的，这里面对我们未来的工业互联网平台的推进也要解决这个瓶颈和挑战。



我们从不同视角看看工业互联网平台，一个是从需求侧，一个是供给侧，需求侧就是制造业要转型，整个政策开始偏向创新性的中小微企业，要转型制造业。从IOT来看有很多新的技术，新的技术正好满足了制造业要转型升级，要高质量发展的关键要素。原来的制造业如果是我们要去做个性化定制也好，做大数据的挖掘也好，是非常难的，现在有了新的技术可以进行数字化、网络化、智能化，提供非常好的平台。工业互联网平台，我们站在制造业的角度来看，工业互联网平台的APP是非常关键，工业PaaS是核心，Iaas是支撑，数据是采集基础，如果没有数据支撑，真的是空中楼阁，包括边缘层数据的采集。



工业互联网平台有四大能力，培育出在APP关键基础上会培育工业应用的能力，行业机理模型的能力，海量数据处理能力和多源并购数据采集能力，工业互联网平台的本质是数据+模型等于服务。外部的数据放到我们Iaas层，Iaas层上面是行业机理和数据的分析模型，产生大量的工业应用APP，基于生产也好，基于质量也好，基于运营决策也好，产生大量APP。一个是释放价值，一个是我们连接层，一个建模，一个是优化，大量优化原有制作业的模式，为什么说工业互联网平台大家都非常关注。其实它是在做第四次工业革命，我们非常清楚的是第一次变革是计算机的出现是代替了人工，第二个出现是互联网时代，连接了30亿的用户，我们现在所处的移动互联网时代连接了40亿的用户，我们整个互联网上半场已经结束，下半场是什么？工业互联网平台未来连接的数量是移动互联网连接的100-1000倍之间，这个数据连接的点，连接的数据量是非常大的，这蕴藏了非常大的契机。这个企业有可能是超过万亿级的软件企业，或者互联网的企业在工业里面会出现，是做2B的，因为2B的市场刚刚开始，这个是我们互联网的第四次变革。



我们徐工是做工程机械的老大，作为一个制造业为什么会进入工业互联网，制造业现在面临很大的问题，一个是人口红利的削弱，我来之前专门统计力一下，我们徐工高级的焊接工人工成本超过1万，第二个是实体经济的空心化。制造业如果遇到很大挑战必须要转型，如果不转型会死掉，在转型过程中看原有传统的工业软件已经不能满足数字化转型的需求，我们原来50年发展的工业软件都是烟囱式的建构，都是传统的架构，不能快速满足制造业产生的大量数据，也不能满足制造业工业的经验和技术和一些体系的使用，包括原有的信息系统都是信息孤岛，信息之间的互联互通还没有非常方便、快捷的进行连接。未来工业互联网新的技术要替代传统的工业软件来助推制造业的数字转型，工业互联网平台是新一代信息技术发展迭代的产物。



工业互联网平台是利用了OT、IT技术，包括建模、微服务、人工智能技术实现工业技术的可复用，大量好的经验，包括PaaS层、Iaas层，提供了大量的处理能力，徐工信息公司这个互联网平台，我们是经历了13年的沉淀，2005年就开始做远程的定位，2007-2009年把平台进行深化，采集更多的数据，2014年我们专门成立了徐工信息，发布了我们工业互联网平台，开始对外提供服务。这是我们平台的架构，从边缘层、Iaas层、PaaS层、Saas层，这里面的PaaS层包括了计算引擎，平台管理等，包括数据分析、微服务、标志系统等，解决这么多数据的处理方式和行业模型。



现在在我们平台上已经连接了59万台设备，徐工内部的设备大概在22万台，外部设备大约37万台，“一带一路”国家连接了2万台。外国设备连接有物流、机床加工、消防等，很多的类型，平台的处理能力，设备的种类可以覆盖2000多种，数据的采集点1.14亿，年数据增长量在1.1PB，下面是我们APP的能力，包括我们微服务，包括我们大量的开发者，大量的在我们平台上产生新的价值。



我们平台获得了很多的荣誉，包括2018年的6月份入选国家级的跨行业、跨领域的工业互联网平台，也是国内第一批的。部署完徐工集团工业互联网平台之后，我们可以对整个设备工程机械全生命周期的管理，每一台设备分布的位置，我们对它远程控制，也可以监控设备的实时状况。假设你买了我们的车，我们打开可以看到设备每天干了多少时间。通过开工率可以看到国家宏观经济的晴雨表，红色的代表经济热度比较高，黄色的次之，蓝色的再次之，包括区域的晴雨表，根据开工的情况提供相关的备件，相关的数据大量的产生很多价值。



第二个案例是央企的，中国铁建，中铁建原来设备的闲置率非常高，再一个是中铁建内部的设备无法实现协同，包括在线交易，原来交易也是线下的，包括无法实现对社会上设备再次使用，假设在北京进行一个大型的工程，一个用中铁建自己的设备，找社会上的设备帮他干活，下一次很难再找到这个设备了，影响工期，工业互联网平台上我们帮他开发了四大工业APP，一个是交易服务系统，一个是设备管理，一个是经营租赁，一个是运营管理，设备的闲置率下降了30%，运营成本降低了43%，租赁业务应该说收益约37%。



现在很多港口找我们合作，相当于把港口设备的东西和货轮连接起来，提高货运的搬上搬下的效率。再一个是现在大量的连接我们生产现场的机械和机床，这是我们随便找了一个生产现场的生产线的情况，对生产线的机床，包括它的能耗、健康状况，设备进行诊断、统计和分析提供了大量的支撑，我们的优势源于制造业，平台已经在50个行业，370家客户开始应用我们工业互联网平台。目前工业协议能够快速的连接。



最后就是几点思考，工业互联网缺的不是浮躁，缺的是踏踏实实做好产品，为客户提供真正的价值。

第一，连接是入口，就像互联网一样，谁掌握入口，谁掌握工业互联网的未来。

第二，工业互联网平台是没有门槛的，工业互联网的护城河到底是什么？对客户是否能带来降本增效体质，是否有大量的生态在工业互联网平台。

第三，应用场景是推动工业互联网非常重要的事情，工业互联网技术本身有可能不是那么重要，应用场景来说非常重要，你的Iaas和PaaS层有了，你如果没有应用，你的工业互联网是没有价值的，你的应用场景肯定是从客户来的，客户需求推动应用场景，应用场景推动工业互联网平台的进步。

第四，安全是非常关键的，哪一个企业愿意把他自己的数据放到你工业互联网平台上，工业互联网平台的安全应该说是非常至关重要的，对工业互联网平台本身来讲。

第五，复合型人才，工业互联网平台光有IT人是不够的，要有安全的保障和数学专家，这些专家可以把非结构化和结构化数据进行统计，形成模型，产生新的应用。



去年总书记视察徐工的时候，总书记对我们工业互联网平台有很高的评价，不仅为社会提供精准服务平台，也是实体经济转型的抓手。总书记问了三个问题，你的工业互联网平台有这么多的数据，你是怎么来的？当时我拿了一个终端，这么多的数据都是通过基于北斗智能终端采集来的。第二个问题，国内都连接了，未来是否能把工业互联网平台连接“一带一路”沿线国家，我们今年上半年大幅的在连接“一带一路”沿线国家的施工设备，我们每季度还要给中央办公厅汇报一下，我们这个平台在“一带一路”沿线国家连接了多少个施工设备，徐工是一个民族的产业，我们也希望把工业互联网平台做成民族的平台，做成一个国家的平台，让我们制造业在平台上找到需求点，提高效率，增加核心竞争力。