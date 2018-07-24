IDC预测智慧城市支出将在2022年达到1580亿美元 新加坡、东京和纽约市的投资最大

根据国际数据公司（IDC）新发布在《全球半年度智慧城市支出指南》的数据，智慧城市计划（Smart City initiatives）2018年里将在全球吸引超过810亿美元的技术投资，而 2022年的支出将增长到1580亿美元。

至顶网CIO与应用频道 07月24日 编译：根据国际数据公司（IDC）新发布在《全球半年度智慧城市支出指南》的数据，智慧城市计划（Smart City initiatives）2018年里将在全球吸引超过810亿美元的技术投资，而 2022年的支出将增长到1580亿美元。该《支出指南》对一系列与智慧城市优先级、计划和用例相关的技术投资做了详细介绍。

IDC客户洞察与分析小组的项目经理Serena Da Rold表示，“IDC新版《全球智慧城市支出指南》在获取全球城市转变的细微洞察方面迈出了一大步。我们现在对25个具名用例提供了详细规模分析，并且发布了城市支出层次上新数据库的第一个版本。智慧交通和由数据驱动的公共安全仍然是最大的投资领域，但我们也发现，后勤和平台相关用例的支出极大并在增长，这些用例常常未被公开，但在世界各地的城市却越来越多地在幕后发生。“

三个最大的用例是固定性视觉监控、高级公共交通和智慧户外照明，这三大用例将在2018年吸引全球智慧城市近四分之一的支出。到2022年时，智慧交通管理将超过智慧户外照明占第三位，届时前三大用例的支出仅占总支出的五分之一，小型和快速增长的用例将出现并成为核心要素。特别是办公人员可穿戴设备和车辆到一切（V2X）连接将出现最快的增长，尽管目前这两项在大多数地区都是从小的基础起步。

从地域上看，包括中国和日本在内的亚太地区将占全球2018年支出的近42％，其次是美洲（33％）、欧洲、中东和非洲（EMEA）（25％） ）。美国是智慧城市支出的最大国家市场（2018年超过230亿美元），其次是中国。三个最大用例在所有地区的支出都排在前五，而当前在大的智慧城市投资领域里出现的其他用例包括美国和拉丁美洲的移动视频捕获和记录以及中东和非洲地区的数字许可、牌照和检查。

目前IDC数据库里列出的53个城市支出约占全球智慧城市支出的15％，其中新加坡、东京、纽约、伦敦和上海在2018年的 投资处于领先地位。

IDC的智慧城市和社区项目副总裁Ruthbea Yesner表示，“IDC希望看到私营和公共部门在城区、智慧城市和社区计划和项目上继续进行强有力的投资。这也意味着该市场更具竞争力了。该支出指南为解决方案供应商提供了采用数据驱动方法开发产品和服务以及了解买家趋势的途径。”

IDC的《全球半年度智慧城市支出指南》量化了来自地区和全球范围的智慧城市计划的预期性技术机会。开支数据涵盖九个地区，重点关注五个战略重点的25个用例以及整体智慧城市市场规模。从当前的版本开始，支出指南还提供了一个互补性城市数据库，提供2018年九个地区50多个城市的智慧城市支出。支出指南的目的是为IT供应商在这个快速增长的市场提供五年市场预测期内的发展动态及见解。