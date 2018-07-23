从汽车到银行和航空 10个数字化转型成功案例

很多公司正在推出数字化计划，以扩展或构建数字化能力，提高业务效率或者业务收入。随着数字化转型成功案例不断涌现，这个趋势也在逐步增强。

至顶网CIO与应用频道 07月23日 编译：很多公司正在推出数字化计划，以扩展或构建数字化能力，提高业务效率或者业务收入。随着数字化转型成功案例不断涌现，这个趋势也在逐步增强。

IDC预测，到2019年企业支出将超过2万亿美元，所有技术支出中将有40％用于数字化转型。

赌注很高。根据哈佛商学院的数据，领先的数字化企业要比采用数字化较为缓慢的企业得到更好的毛利率、更好的收益和更好的净收入。领导者的三年平均毛利率为55％，而数字落后者只有37％。

CIO在企业上下实施数字化的时候要面对变更管理和其他各种挑战。根据2018年毕马威哈维纳什CIO调查显示，全球近4000名CIO中有78％表示，他们的数字化战略比较有效或更低一些，这表明他们的努力还处于起步阶段。此外，只有32％的IT领导者表示，他们的数字化战略是覆盖整个企业的，大部分投资都集中在前端，而不是更深层次的运营能力上。

Capgemini和麻省理工学院在最近对750个全球组织的1300多名高管的调查中，也得出了类似的结论。“虽然我们看到客户体验方面取得了进展，但在运营、IT业务关系、愿景、参与和治理中建立必要能力方面却没有跟上来。今天，很多组织都面临着这个过程中出现的各种复杂性，并意识到成功转型是多么具有挑战性。”

很多企业、Capgemini和麻省理工学院都表示，企业发展的速度还不够快。但在这里我们来看看这些在拥抱数字化时代取得了成功的例子。

Nissan

在首席信息官Tony Thomas的带领下，Nissan正在进行一场重要的变革。Thomas在10月从通用电气公司加入Nissan，曾担任通用电气全球公司的首席信息官。

Thomas的快速成功之处在于转向以微软Office 365为基础的“数字化工作场所”，这是简化和统一孤立业务部门的众多步骤中的第一步。

他的团队也是“实现移动化”的员工，他们可以通过智能手机和平板电脑访问企业应用，如Outlook电子邮件、Skype视频会议和Workday人力资源软件。他还表示，对Nissan ERP系统的改进也将有助于信息在系统之间自由且安全地流动，从而实现业务洞察。

Thomas还在内部构建更多的软件，扭转了这家汽车制造商长期外包技术开发的做法。建立专有数字化服务所需的人才，这是Thomas刚刚在印度开设数字化中心的原因，预计该中心将有500名软件工程师和其他IT员工。

继Thomas之前在通用工作期间创立的数字中心，Nissan的这一数字中心是亚洲、欧洲和北美众多软件和信息技术开发中心中的第一个。

这些中心的工作人员将致力于聊天机器人、机器人过程自动化（RPA）、机器学习、大数据分析和其他新兴技术，这些技术可改善Nissan公司24万名员工的工作体验，同时加速Nissan围绕自动驾驶汽车的愿景。

Thomas说，例如聊天机器人可以让客户更容易找到有关甚至购买公司车辆的信息，而RPA将自动完成公司财务和人力资源运营任务。“这是关于速度、透明度和简洁性，”Thomas说。

Coats Group

自2017年1月成为英国面料生产商Coats Group的首席技术官和首席数据官以来，Hizmy Hassen一直致力于积极推进转型战略。他的目标是：让公司的6500名为牛仔裤和茶包等产品生产面料的员工能够更高效地工作。

Coats Group的IT员工采用微软Office 365套件（包括Skype、SharePoint、OneDrive、Yammer和其他工具）取代了IBM Lotus Notes和大量文件服务器，以促进全球55个国家的135个工厂、办公室和仓库之间的协作。Hassen还将Coats Group的SAP HANA ERP迁移到微软Azure云系统中，并从Salesforce.com迁移到微软Dynamics 365，有很多IT工程师与微软密切合作以进行迁移。

Hassen说：“将我们的计算、数据和文件迁移到云端，使我们能够消除对硬件的依赖。随着我们越来越多地进入云计算，我们不需要担心安全性、预测服务器容量、或者与硬件供应商最新情况的同步。”

从云的“工业时代到数字时代”这一转变也是至关重要的，因为Coats Group正在为越来越多的绕线机配备传感器，这一物联网战略让Coats Group的数据量从现有的最高90TB增加了4倍。现在他们能够以“灵活的容量”支持在云中不断增加的数据。

为了从这些物联网数据中获得洞察，Coats Group还构建了一个包含多个微软应用的数据湖，其中微软Cortana Intelligence Suite可根据生产历史记录、天气和其他因素帮助预测库存成本、各种类型的面料需求、生产量和其他信息。

Connex Credit Union

2015年，Connex Credit Union首席执行官Frank Mancini从西科斯基飞机公司挖来了Dennis Klemenz担任首席信息官，负责制定基于数据的新战略，更好地为企业客户服务。

从那时起，Klemenz将IT分为3个关键部分：核心处理，作为该银行促进金融交易的大脑；基础设施，包括骑蚂蚁到一个采用Nutanix超融合基础设施的私有云上，其中存储与计算节点融合在一起；分析和创新。最后这个分析和创新团队致力于更好地梳理银行数据，建立一个类似Mint的财务预算工具，帮助客户更好地管理他们的“财富健康状况”。很快，Klemenz要与董事会开战略规划会，以决定下一步实施。

这并没有阻止Klemenz加强创新。他意识到世界各地的银行正在竞相使金融交易变得平滑无摩擦，因此他在银行的12个分支机构推出了交互式柜员机（ITM），让开车客户不下车就能完成一系列金融交易，从触摸屏取款到开户。Klemenz表示，8月他们将在康涅狄格州门罗开设一个混合分支机构，既有柜员又有ITM。

Klemenz说：“这种混合方式在银行业内并不常见，但我们认为同时有柜员和远程视频柜员机是技术和实际服务的最佳组合。这将是一个有趣的分支，我们对这种混合方法寄予厚望。”

NCR提供ITM机器和软件，Vidyo提供记录所有ITM交易所需的音频-视频组件。 Klemenz说，这些记录有助于Connex改善交易处理方式，Connex最终计划将把这种ITM方法（以及最终IT打造的其他技术）以“白牌”产品提供给外部以创造收入。他说：“无论我们赚多少钱，我都希望能够把它重新投入IT，创造一个技术进步的虚拟飞轮。”

Armstrong World Industries（阿姆斯特朗世界工业公司）

当首席信息官Dawn Kirchner-King于2015年加入Armstrong World Industries时，IT是这家拥有150年历史的天花板制造商的一个订单部门。Kirchner-King说，IT就是一个“成本中心黑洞”，领导者们不知道他们钱花出去得到了什么。

Kirchner-King迅速采用了Armstrong制造团队所支持的精益和敏捷原则。她每天与IT员工和业务流程负责人召开站立会议。她说，这些会议让“我们感到以前从未有过的紧迫感”，以及业务透明度，也就是看到他们如何花钱的。反过来，这也使得企业在沟通其关键需求时更加舒服一些。

“借着这种透明度，我们对正在做的事情产生了一定程度的信任，”Kirchner-King说。

至于技术项目，Kirchner-King将ERP财务应用升级到了最新版本的SAP，改进并扩展了Salesforce.com CRM套件以覆盖亚洲和欧洲市场，并将差旅管理迁移到Concur上。客户还注意到他们上线了一个新网站。“敏捷性确实为这些项目带来了速度和紧迫性，”Kirchner-King说。

她说，她重新划分了转向精益和敏捷给网络安全和其他重要项目带来的成本节约。IT部门正在进行探索分析，以帮助Armstrong通过其制造流程预测质量问题，从而在天花板瓷砖质量和厚度等细节上生成5000个数据点。

Putnam Investments（普特南投资）

Putnam Investments首席信息官Sumedh Mehta表示，首席执行官Bob Reynolds要求他提供技术商业计划以推动提高共同基金、机构投资策略和退休服务提供商的业绩。

Mehta鼓励他的业务合作伙伴寻求他们需要的解决方案，例如他们可以用来研究Putnam财务顾问的财务见解的工具。Mehta增加了“类似Facebook”的协作工具，以促进IT和业务之间的通信，以及类似Google的企业搜索功能和其他工具，以更好地自动化工作流程。

正在进行中的项目包括淘汰遗留应用，将应用迁移到云，以及投资数据分析。Putnam公司还建立了一个卓越数据科学中心，以探索机器学习技术，帮助客户产生商业洞察力。所有这些举措的基础是向敏捷方法的广泛转变，在这个过程中，IT和业务部门开发软件的周期缩短到了两周。

Mehta说，这激发了那些愿意接受新工作方式的商业伙伴的兴趣。“通过激发这种变化，我们与业务人员建立了更强的互动关系，接受这种变化的企业将成为未来的数字化企业。”

Sprint

如果你想知道电信运营商是怎么做数字化转型的，那么Sprint就是一个最好的例子。这家电信公司在Verizon和AT＆T等大型竞争对手的压力下，以及与T-Mobile的合并谈判中，在经过多年大幅度降低成本后，正在重新投资技术，首席信息官Scott Rice这样表示，他的重点主要是分析数据以改善客户体验。

Sprint正在使用Elastic Stack开源软件来处理由日志、数据库、电子邮件和其他来源生成的50TB数据，以评估Sprint.com的表现。这些数据有助于IT人员确定哪些故障阻碍了Sprint的交易能力，从基本浏览到手机购买，再到消费者试图在线完成升级。分析错误和其他延迟有助于Sprint确定客户何时以及为何放弃了交易。Rice表示，此前每个应用团队都在监控自己的软件性能（制造了无法利用的大型数据孤岛）来提升表现。“这是基于数据对[客户]旅程进行重新设计，”Rice补充说。

Sprint还创建了一个基于Hadoop的数据湖来分析客户数据，以改进向消费者推荐产品的方式。例如，安卓手机的10年用户将获得安卓手机优惠。Rice说：“这是关于建立一个关于我们之间关系的广泛信息。”Sprint的转型正在业务的各个方面继续进行，“IT部门正投身于每个转型项目中，”Rice说，他正在把IT大部门转为小的、自我导向的团队，进行敏捷开发以改进软件交付。

美国北卡罗来纳州卡里镇

你可能不会将“数字化转型”这个词与市政当局联系起来，但是美国北卡罗来纳州的卡里镇首席信息官Nicole Raimundo正试图在南方打造一片硅谷。她正在消除该镇用于运营的100多个不同的遗留应用，包括工作单、许可证、入职等应用，转向采用Salesforce.com。 “我开始采用平台策略，让我们能够快速取得成功。”该平台包括现场服务、IT服务管理、营销和协作工具，让Raimundo能够全方位了解卡里镇的居民，包括公共费用、公园和娱乐类注册、及其他详细信息。

Raimundo和她的30名工作人员还具备了一项“技能”，实际上是Amazon Echo的一个小应用，它让居民在不使用手机启动此类业务流程的情况下，就可以工单和其他工具。而且，有越来越多的人希望通过通信工具促进交易，所以她也在探索使用聊天机器人让居民通过手机启动城镇部门的流程。“我们的目标是随时随地与居民交互，”她说。此外还有物联网，包括智能照明、智能停车和城市校园的智能回收，她说这是新兴数字化工具的一个创新实验室。

此外，Raimundo还创建了开放式工作空间，采用敏捷和设计思维流程来推动最低限度的可行产品。卡里镇还举办了黑客马拉松，吸引来自当地Research Triangle Park的人才，该园区内有红帽、思科、IBM、微软和其他顶级技术厂商。“他们是我们希望引入人才的驱动力，”她说。

StubHub

当首席信息官Marty Boos在5年前加入StubHub时，这家票务零售商正在忙于应对每天来自音乐会和体育赛事的成千上万票务交易的庞大业务量。Boos利用来自VMware、Akamai和Oracle的Linux服务器和技术，构建了一个可以灵活扩展的私有云。为了在StubHub收购Ticketbis之后更好地支持全球交易，Boos将要挑选一家公有云厂商，在全球44个国家/地区处理本地付款。“我们将利用这家提供商让交易更接近消费者，”Boos说。

这个目前是私有云、但即将成为混合云的项目将支持多个面向客户的计划。由于StubHub超过50％的流量来自移动设备，所以Boos的团队让用户可以使用他们的手机拍摄门票并在线发布。IT部门还与业务开发团队合作，添加音乐和其他内容，将StubHub.com重新打造为用户的目标网站，并考虑做到在Facebook朋友圈购买并互相支付门票。“我们正在做的很多事情是让发现和规划流程对客户来说更容易，”Boos说。

JetBlue（捷蓝航空）

在JetBlue，首席信息官Eash Sundaram已经部署了高速互联网和流媒体、移动支付以及其他工具来改善乘客的体验。 2016年，JetBlue成立了JetBlue Technology Ventures（JTV），投资于寻求为旅游市场带来机器学习和分析以及客户服务新方法的创业公司，他们将这视为另一种创新渠道。“如果你把所有东西都堆放在母舰上，事情就不会像你想要的那样快速移动，”Sundaram说道，他还将目光瞄准了近场通信方面，以取代自助服务台和值机办理台。

Domino’s

Domino's Pizza已经整合了允许消费者从任何计算设备下订单的功能。该公司的AnyWhere平台允许用户通过智能手机、智能手表和智能电视下订单，把订单输入Domino网站，或者通过推特和发送短信。

“用户的选择驱动我们整个移动和数字平台，” Domino’s公司首席信息官Kevin Vasconi这样表示。“千禧一代喜欢这种方式。” Domino’s目前遇到的挑战是什么？答案是让Dom（Domino’s的语音激活虚拟助手）了解和促进人们通过语音订购食物的各种方式。

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