区块链将如何改变商业和法律

区块链技术正在发展成为能够改变整个行业的终极元素。它最为出名的特点可能是存储海量、人类无法管理信息的能力。

至顶网CIO与应用频道 07月05日 北京消息：区块链技术正在发展成为能够改变整个行业的终极元素。它最为出名的特点可能是存储海量、人类无法管理信息的能力。区块链还为数据提供独立的认证，并且不需要中央式的控制方。这种质量为企业提供了更高水平的精确度并且提高了企业审视自身运营大局的能力。通过存储和独立验证大量活动和交易记录，企业将能够保持更准确的监管链，并最终能够管理越来越多的资产。

区块链将如何改变法律职业

在过去，实践法律几乎完全是关于沟通并形成一个有内聚力、符合逻辑的观点的能力。对一些律师来说，这种情况将会继续下去。但是对于另一些律师来说，迅速提高技术素养将是在该领域保持竞争力的关键所在。显而易见的是，通过区块链获取访问大量数据的能力将会提高律师事务所在案件中发现确凿证据或矛盾所在的能力。

区块链还可以为“智能合约”打开空间，利用智能合约，一旦达到了某些条件，资产就会自动转移。像这样的系统可以非常直接而有效地解决纠纷，为律师和他们的客户节省大量的工作。这也可能意味着托管账户的终结，律师事务所掌握着这些账户的资金，在满足某些条件之后，会对资金进行分配。

Cardazo Law School临床副教授及Cardazo区块链项目总监Aaron Wright表示：“互联网迫使律师更好地理解版权法。” Aaron Wright表示： “与之相似，区块链将需要更好地理解证券法并理解智能合约的底层技术。”

合同和交易可能是采用区块链技术过程中合乎逻辑的第一步。区块链可以大幅度地提高刑事司法系统的有效性；如果企业和网站同意让律师事务所访问通过区块链自动收集的记录，这些记录可能会导致新的、可靠的证据更快地浮出水面。我怀疑那些有证据的人会接受这个概念，而另一些人则会倾向于将他们的对手拖入旷日持久的官司当中。

区块链将影响企业

从区块链技术中获益最多的板块之一是房地产。澳大利亚已采取步骤标准化其房地产文件，以便一旦通过区块链证明达到了某些条件，交易就可以自动进行。在美国，到目前为止，这些流程的标准化程度还比较低。有可能会出现更多标准化，但即使没有标准化，区块链解决方案也可能实现。

对于严重依赖供应链管理的行业，公司可以实施区块链流程来执行标准。从一个供应商到另一个供应商的监管链可以验证或者使原料无效。

例如，假设你是一家有机食品制造商。你可以使用区块链来验证经过认证的有机成分。如果供应商不合规，则该供应商的产品在进入该流程的下一步之前将被拒绝。

这种管理方式几乎适用于任何领域。如果提供了受污染的商品，区块链允许你对每件原料追溯供应商，直到批号。你可以快速检测问题的根源，从而减少产品召回的覆盖面。

好的方面、坏的方面和丑恶的方面

虽然区块链技术可以为公司和整个社会带来非常积极的结果，但它并不是一个快速而普适的解决方案。同样的规则适用于任何系统：“输入垃圾，输出的也是垃圾。”区块链需要一个标准化的过程，一旦实施就可以非常强大。最好的第一步是尝试一个简单的应用程序，并且从过程中学习。

区块链和其他自动化技术可能会改变劳动力市场的结构，以提高支付的精度。今天，超过一周为员工支付工资是不切实际的——绝大多数的劳动者每月领取两次工资。但是随着区块链变得无处不在，员工最终可能会按分钟计薪，这样企业就可以避免浪费金钱，更准确地为加班工作付薪。

从好的方面来看，区块链提供了一种责任感，可以刺激资本主义道德的广泛改善。通过允许公司本身和可能的第三方将供应链记录调查到最细微的细节，区块链将更容易发现剥削或破坏环境的做法。也许这种高度理解将促进公司能够更理解它们自身的运营方式。

轮到你了

区块链已经是一项非常强大的技术，它的力量将在未来几年内得到扩展。在法律专业和商业领域的应用之间，它应该能够增强准确性和问责制，并要求求职者学习新的技能。

你怎么看待这种技术？你是否已经注意到区块链已经以某种方式改变了你所在的领域？

Ian Altman是畅销书《Same Side Selling》的合著者之一，他也是一位受欢迎的主题演讲者，每周Same Side Selling Podcast播客的主持人。他有两个孩子，一条狗以及一位他配不上的妻子。