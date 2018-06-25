阿里钉钉发布“新工作方式” 提供商业场景的全套解决方案

6月24日，阿里巴巴钉钉在深圳召开2018春夏新品发布会，发布一揽子产品升级及硬件新品，其中软件升级包括推出钉钉新校招、新商业套件等，硬件则有智能门禁D2、智能打印云盒P1。

至顶网CIO与应用频道 06月25日 北京消息：6月24日，阿里巴巴钉钉在深圳召开2018春夏新品发布会，发布一揽子产品升级及硬件新品，其中软件升级包括推出钉钉新校招、新商业套件等，硬件则有智能门禁D2、智能打印云盒P1。

现场阿里巴巴集团执行副主席蔡崇信还通过视频亮相，阐释了阿里在教育脱贫方面的思考，而钉钉新校招正是新技术促进信息透明、就业公平的一个载体。钉钉CEO陈航（花名无招）则结合钉钉软硬件的一体化，定义了一个全新的概念——“新工作方式”，其灵魂来自于公正透明。

钉钉企业组织超过700万家

24日的发布会由深圳卫视“超级发布会”栏目直播。去年钉钉的“中国酷公司”发布会及“智连未来”秋季战略发布会曾先后在深圳卫视直播，此次发布会是双方第三次合作，和前两次一样，是一次科技娱乐相结合的盛宴。包括开心麻花团队、创造101人气明星范薇、刘思纤在内的明星跨界演出，带来钉钉全新的工作方式。

发布会开场，无招宣布，截止2018年3月31日，钉钉的企业组织数量已超过700万家。钉钉继续以不可思议的速度成长。

来自第三方数据机构的报告显示，在智能移动办公领域，钉钉的活跃用户数排名第一，钉钉在移动办公市场中的份额占比第一，超过第二至第十名活跃用户数的总和，成为企业智能移动办公的首选。

对于钉钉受到市场青睐的原因，无招强调对安全隐私的保护能力是钉钉的一大优势，钉钉获得SOC2Type1、ISO27001、ISO27018以及公安部信息系统三级等级保护认证在内的数据安全认证的大满贯。这标志着钉钉对于用户隐私数据的保护，在国内和国际市场都达到了顶尖的水平。

其中的SOC2Type1服务审计报告中，钉钉通过了安全性、保密性和隐私性三项原则的审计，是中国首家，全世界范围内不超过五家。

无招专门介绍了钉钉专有云，钉钉专有云是基于阿里云基础上打造的企业专有云，为企业提供全面的安全保护：数据物理隔离，独立的安全监管、自主审计策略，所有的企业数据都属于企业自己。

“钉钉专有云是中国第一个全自主知识产权，中国自主创新的专有云解决方案。我们把全中国最先进的云技术，赋能、共享给每一家企业，让每一家企业都有自己的钉钉云。”无招说，现在，蓝凌、氚云、蜂维等生态伙伴正在标杆客户上全力共创基于专有云的专属钉钉产品。

“钉钉新校招”促进就业公平

此次钉钉软件端最让人惊艳的亮点是“钉钉新校招”。无招介绍，中国有4300万大大小小的企业，其中600万左右是针对校招的，每年的毕业生在800万左右。由于信息不透明，企业和学生无法做到精准匹配，这是钉钉走访了上千家企业，尤其是三四线城市的中小企业后，获知的招聘痛点。

另一方面，毕业生尤其是那些非名牌大学的学生，毕业时面临找工作的困难。他们并不是没有机会，而是没有渠道，导致机会少得可怜。学校里的大型招聘会就那么一两次，自己感兴趣的企业宣讲会也很少，如果错过了或者意向的企业没回复，后面想找到合适的工作就更难。

“互联网在中国已经有二十多年的历史，改变了很多行业，但校园招聘领域还是停留在二十多年前摆地摊的方式。这个行业并没有享受到互联网技术带来的透明和公平。”无招说，钉钉是一家技术驱动的公司，希望利用最先进的技术来解决就业机会和资源不均衡问题问题，带来就业公平。钉钉新校招为此提供了一个全新的的解决方案。

钉钉发布会从不缺少跨界明星，这次登场的嘉宾是知名歌手范薇。她上台扮演一位找工作的学生，与无招互动，完成了钉钉新校招的产品演示。在钉钉平台上，学生可以上传视频版的简历，就像操作抖音一样简单。招聘企业照样可以上传企业的视频介绍，钉钉新校招可以把供需双方精准匹配，从而实现精准招聘和精准就业。

“通过钉钉新校招的应用，我们完全可以将传统校招的三个问题：耗时，费力，低效，转变成简单、高效、靠谱。”无招说。

此时，阿里巴巴集团执行副主席蔡崇信通过视频登上会场大屏。他从教育脱贫的角度阐释了新技术为透明招聘、就业公平带来的意义。“让贫困地区学生获得公平的教育资源和就业机会，一直是阿里巴巴关注的事情，去年年底阿里巴巴成立了脱贫基金，未来5年投入100亿到脱贫上面，教育脱贫也是其中的重要组成部分。这次钉钉新校招结合了大学生就业需求、中小企业用人需求，再加上新商业和新科技的结合，希望众多寒门子弟通过钉钉这种全新的招聘方式，获得更加公平的就业机会。”

钉钉赋能新零售打通手淘

发布会上，无招还宣布推出商业场景全套解决方案——新商业套件，主要包括企业主页、企业广场、智能云客服、AI实时翻译、智能导购、企业邮箱、智能办公电话等。据介绍，这个一站式套餐解决方案，有些类似于肯德基的“全家桶”，企业只需选用这个套件，多种商务场景都可以满足。

新零售行业的新商业套件——智能导购，被称为阿里新零售的“王炸”产品。无招专门介绍了 “智能导购”， “我们实现了钉钉和手淘的互通，让中国最强的组织管理平台，与中国最强的消费平台强强联合，企业开始真正跨越线上线下边界，实现组织化的全域精准营销和在线数字化。”通过对线下零售终端的组织效能的提升，继而解决了传统零售业向智能移动时代的组织转型。

无招介绍，到目前为止，已有303家品牌参与了“智能导购”的首批尝鲜，覆盖2.5万家门店和7.2万名导购。

据介绍，护肤品牌林清轩接入“智能导购”后，会员招募效率提升30倍，以前3年发展会员40万，现在3个月积累100万，企业销量也提升3倍，导购人均业绩增加了1倍。休闲零食品牌良品铺子接入后，销量提升了100%，订单量提升了75%。

作为传统零售向新零售转型代表的大润发，其董事长黄明端出席发布会并登台分享，盛赞钉钉为大润发十多万名员工及十多万名导购带来的效率革命，钉钉的透明化带来公平公正，让员工敢于“做自己”，不再怕被“枪打出头鸟”。他看好钉钉将成为新零售不可或缺的依托，零售业的革新将随着钉钉运用加速到来。

携手惠普推出智能打印云盒

去年秋季战略发布会上，钉钉推出的一系列智能办公硬件，标志着软硬件融合的企业智能时代到来。无招说，上次发布会后，钉钉智能办公硬件共帮助超过50万家企业实现了人性化的工作方式。

此次无招带来的钉钉智能硬件新品——智能门禁D2、智能打印云盒P1。其中P1是钉钉和惠普合作研发的全球首款智能云打印产品，重新定义了智能云打印方式。拥有P1，相当于公司里的员工人手一台云打印机，实现免装驱动、手机打印、远程打印、全员共享、一键扫描、耗材成本查看等全系列功能。

无招说，目前P1已支持惠普9个系列25个型号的打印机，这些型号的惠普打印机市场存量约1000万台。接上P1智能打印云盒，一台传统的打印机可以瞬间变身智能云打印机。

智能门禁D2是钉钉与魔点科技合作，赋能传统门禁市场。无招介绍，支付宝是全球把人脸识别引入金融级应用场景的第一家公司， D2采用和支付宝一样的人脸算法识别技术，其精准识别率达到99.99%，识别时间0.6秒。除此之外，D2还具备智能深度学习的能力，在线持续优化算法，不断提升识别的准确性和安全性。

“新工作方式”的灵魂是公正透明

无招对黄明端的分享深表赞同。结合钉钉软硬件的一体化，及钉钉4年来摸索共创的经验，无招阐释了基于钉钉的一个全新概念——“新工作方式”。

“新工作方式”依托于五个在线，即“组织在线、沟通在线、协同在线、业务在线、生态在线”。无招说，“五个在线带来的新工作方式，它让组织里优秀的个体脱颖而出，激发出每个人的创新力，集体因此变得更优秀。如果用一个词来描述钉钉的‘新工作方式’的管理思想，那就是透明管理，让每一个人的优秀可以被大家看到。”

“专注于办公场景的钉钉，正努力让工作中的所有信息协同、透明化，由此打造一个极致透明、公平公正的环境，让每个人的创造创新力得到爆发，从而带来无穷的创造创新力，推动企业乃至国家的创造创新。这就是我们‘新工作方式’的灵魂所在。” 无招说。