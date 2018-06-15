IDC：2018年医疗行业云支出是金融行业的2倍多

根据IDC新发布的全球半年度产业云追踪报告，2018年全球四大行业（金融、制造、医疗、公共部门）的行业云支出总额将达到225亿美元。在这四个行业中，医疗提供商将占行业云总支出的48％。

至顶网CIO与应用频道 06月15日 编译：根据IDC新发布的全球半年度产业云追踪报告，2018年全球四大行业（金融、制造、医疗、公共部门）的行业云支出总额将达到225亿美元。在这四个行业中，医疗提供商将占行业云总支出的48％。

2018年，金融行业和公共部门在行业云上将分别达到45亿美元和43亿美元，而制造行业支出预计近30亿美元。IDC预测到2019年这四个行业的总支出将增加24.3％，与2018年持平。金融和公共部门的增幅预计低于平均水平为23.4％和19.4％，而医疗和制造业将在行业云解决方案上的支出将增加26.1％。

根据IDC的厂商预测，在金融行业的50家厂商中，SAP被认为是2017年顶级行业云产品提供商，而Veeva Systems在制造业行业云市场的40家厂商中排首位。洛克希德马丁在公共部门行业云市场中的收入达到了14亿美元，创下了最高收入。2017年，唯一一家行业云业务规模超过10亿美元的厂商是athenaHealth，收入达12亿美元。

到2018年，美国将成为IDC行业云追踪报告所涉及的四个行业中的每一个行业云投入都超过了10亿美元的地区。到2019年，西欧将首次成为金融市场行业云年支出超过10亿美元的地区。中国预计将在2019年所有这4个行业云支出都将突破5亿美元大关。其中，金融行业将占整体市场的一半，而制造业将呈现最强劲的增长势头。

*注：所有数字都是预估值。

“越来越多主要行业的领导者们在使用和亚马逊、谷歌、Facebook等公司一样的云服务交付模式，为他们的客户提供新的创新数字服务。IDC最新的行业云追踪报告数据显示，这种新型数字服务的收入流在全球四大行业中已经达到了显着规模，增长速度大约是标准普尔500整体收入增幅的4倍。作为各行业数字创新的战略十字路口，行业云将推动更快速的增长和未来五年的产业转型，”IDC高级副总裁兼首席分析师Frank Gens说。

IDC云、SaaS和行业云研究高级研究分析师Zachary Rabel补充说：“随着行业云的不断发展，预计未来五到十年这个市场还将保持两位数的增长。各种行业云每年都在不断涌现，数字化地变革行业，推动行业协作以及行业创新；同时，为了满足市场需求，软件厂商们转向产品组合垂直化，设计行业定制解决方案。从垂直角度看，医疗行业领跑，但制造、医疗和公共部门各自代表了不断扩大的市场。由于市场的加速，IDC认为到2025年行业云市场对于技术厂商和专业服务公司来说都是最大的垂直增长机会。”