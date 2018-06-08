全球十大顶尖公司均在探索区块链技术

比特币加密货币曾率先令比特币所有者可以在没有银行的情况下交换价值，比特币基于的技术名为分布式账本技术（俗称区块链），该技术现在已经挤进了全球十强公司的研发大厅。

至顶网CIO与应用频道 06月08日 编译：不管是喜爱还是厌恶，世界上最大的公司都不能无视区块链了。

比特币加密货币曾率先令比特币所有者可以在没有银行的情况下交换价值，比特币基于的技术名为分布式账本技术（俗称区块链），该技术现在已经挤进了全球十强公司的研发大厅。

福布斯今天公布了各国上市公司的“全球2000强”（https://www.forbes.com/global2000/）名单。在该名单里出现的世界上规模最大的公司—— 如中国工商银行、投资巨头伯克希尔哈撒韦公司和计算机巨头苹果公司——都在以自己的步伐开发该技术。

不过这并不意味着他们真的笃信区块链。大多数公司对自己在这方面的工作至今都三缄其口，似乎选择了让小公司去追逐媒体头条的点滴更新，有些大公司不时会就自己的项目发些零碎的消息，偶尔会说一些无关痛痒的废话。

尽管如此，根据收入、利润、资产和市场价值的综合评分排名的全球2000强榜单顶部的各个公司都在开发区块链技术，这足以证明该技术已经引起了各行业的关注。

榜单上连续第二年排名第一的是中国工商银行（ICBC），销售额达1650亿美元，总资产达42000亿美元。ICBC是国有银行，不久前曾否认正在与Tzero开展合作，Tzero是一家基于区块链的证券交易所。但今年初我们第一次得以管窥这家巨头银行可能想做的事是什么。

根据CoinDesk的报告，中国工商银行曾向中国国家知识产权局提交了一份专利申请，其中描述了用区块链技术验证数字证书的概念，也就是说不用可信中央机构验证数字证书。尽管报告并未公开披露该银行神秘的区块链研究的其他细节，但这些会让人联想到区块链试图将股票证书放在区块链上从而取代世界各地的中央证券存管处的保险箱的研究。

中国建设银行股份有限公司（CCB）紧随工商银行之后，建设银行看起来在公共工程方面更前卫一些，其销售额达1430亿美元，总资产达26100亿美元。去年9月建行曾透露正在利用IBM区块链平台简化银行和保险公司联合出售旗下部分产品的方式。

全球2000强榜单上排名第三的是摩根大通，该公司是多元化金融领域里最大的一家，其销售额达1180亿美元，资产价值大27000亿美元。尽管公司首席执行官Jamie Dimon曾强烈抨击过比特币，但他的公司却已经成了潜在区块链技术方面最引人注目和最投入的企业之一。摩根大通先是将内部开发的区块链平台Quorum贡献给了开源社区，后来又见证了包括制药巨头辉瑞（Pfizer，在榜单上排名第44，销售额达520亿美元）和信息巨头IHS马基特（ISH Markit，在榜单上排名第1211，销售额达36亿美元）在内的用户表现的兴趣。

伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）在今年的2000强榜单上与摩根大通交换了一下位置，排第四，其销售额为2350亿美元，资产达7302亿美元，伯克希尔哈撒韦也属于多元化金融类别。与Dimon对比特币的质疑声音类似，伯克希尔哈撒韦公司的创始人兼首席执行官沃伦·巴菲特也是一位直言不讳的加密货币怀疑论者，他曾将比特币比作老鼠药，他责备过那些考虑购买比特币作为合法投资的人。但这无碍于他的公司开发区块链技术，伯克希尔哈撒韦在开发利用加密货币用到的区块链技术作为追踪钻石出处的方法，甚至追踪在巴菲特铁路上运送的货物。

中国农业银行股份有限公司（China Bank of China Limited）在榜单上排第五，其资产总额为34000亿美元，但销售额相对较低，达1290亿美元。根据CoinDesk的报告，今年早些时候，该国有银行透露正在开展利用分布式网络向电子商务商家提供无抵押农业贷款方面的工作。

在榜上有名的顶级银行里，美国银行（Bank of America）、富国银行（Wells Fargo）和中国银行分别排第六、第七和第九，三家银行都有自己的用于精简各种财务工作流程的区块链项目。

美国科技巨头苹果公司在榜单上的位置有所下滑，排在三家银行之间的第八，苹果公司是技术行业中唯一进入前十的上市公司，其销售额达2470亿美元，资产达3670亿美元。CoinDesk曾报道过苹果公司提交的一项利用区块链技术对数据进行时间标记的专利申请，在此之前苹果公司没有提及过任何潜在的区块链项目。虽然苹果公司对区块链上工作大多数时候保持缄默，但苹果公司联合创始人史蒂夫沃兹尼亚克（Steve Wozniak）却对比特币和密码货币表现了越来越多的支持，不过他几年前就离开了苹果公司。

全球2000强名单中排名第十位的是全球最大的保险公司中国平安保险，其销售额为1410亿美元，资产为10600亿美元。尽管中国平安保险在区块链上的工作基本上未曾公开过，但该公司于2016年加入分布式账本联盟R3，而且，据说中国平安保险一直在帮助中国工业和信息化部进行该技术的研究。

纵观今年的全球2000强榜单，全球绝大多数大公司好像都在探索区块链。举几个较为突出的例子如下：美国著名公司微软（排 第20位）、Alphabet （排第 23位）和沃尔玛（排第24位），德国汽车制造商戴姆勒（排第29位）、日本汽车制造商三菱（排第37位）和俄罗斯银行Sberbank （排第47位）。

也许最引人注目的是榜单上探索区块链的公司的多样化。区块链技术一开始的时候是用于比特币的创建，只是作为一种金融技术工具，是一种跨境转移货币价值的更快、更便宜的方式而已，但现在已经发展成为对于中央主管机关的依赖程度低的一种转移各种价值和数据的技术。榜单上探索区块链的公司涵盖了各种行业类别（包括石油和天然气、电信、半导体、食品|饮料和烟草、零售等）。