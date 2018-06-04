物联网离不开云这个支撑 京东云全面布局物联网生态 

从2012年开始探索，到2016年4月进入公有云市场，2017年开始加速布局，2018年4月品牌升级启用全新LOGO和Slogan。京东云虽是一个后来者，但这一系列的动作都显示出京东云的决心。

至顶网CIO与应用频道 06月04日 人物访谈：从2012年开始探索，到2016年4月进入公有云市场，2017年开始加速布局，2018年4月品牌升级启用全新LOGO和Slogan。京东云虽是一个后来者，但这一系列的动作都显示出京东云的决心。

京东越来越强调通过技术进行赋能，2018年也被其称为赋能元年，通过京东云这个窗口，技术正在不断地对外输出。京东云也提出“超级电商成就超级云服务商”的口号，京东集团副总裁、京东云生态业务负责人刘子豪指出，电商上多租户、批发转零售、交易虚拟化都和云的理念相通。

而在庞大的物联网领域，云计算也将成为其发展创新的基础。京东云不仅覆盖了物联网的各个层级，同时还将联合合作伙伴打造物联网生态系统，为客户持续赋能。

物联网架构的全覆盖

京东云把物联网生态技术架构分为四层：云、数据、应用、设备。刘子豪认为，在物联网市场能覆盖每一层布局的公司并不多，而京东云依托京东长期的业务实践与技术积淀，则做的是全面的物联网布局。

云：京东云IoT Cloud专门提供物联网云服务，云计算作为物联网中最重要的一环，京东云作为平台，让很多小型智能硬件企业来到京东云上，节省开发物联网设备成本的同时，又可以保留设备的特点。

数据：物联网每天的数据都在不断增长，京东平台上有大量的商家，通过IoT Cloud进行赋能，让他们自己决定厂商、决定APP、决定数据的使用，抱着开放的心态展开合作。

协议：国内物联网的发展面临协议分发各自为战，不同设备连接存在技术壁垒等突出问题，而不同设备与平台之间难以融合会大大降低消费者对物联网的体验。依托于京东商城在3C方面的优势和影响力，京东集团打造的基于IoT的智能云，通过JoyLink物联网协议连接超过1000多款设备，覆盖超过100多个品牌、70多个品类的商品。

设备：设备和平台是相互呼应的两端，智能硬件设备在中国的渗透率仍然较低，这个市场尚未成熟。在应用和设备层面，京东也自主研发了多款智能设备，包括叮咚智能音箱、智能冰箱等，通过应用场景为行业提供解决方案。

京东在物联网方面的布局，打破了产品生产商、芯片生产商、通信运营商等产业链各方之间的技术壁垒和空间的局限，让用户实现简单生活化、智能化的体验。

物联网生态的持续搭建

在物联网领域，很多企业是Born in the Cloud，即在“云”上出生。它们对于技术有着先天的依赖，当然还有传统行业，例如家电、制造、能源等的大量物联网需求。京东云把客户群分为四类：

第一类：Born in the Cloud，这类客户对于技术的接受程度很高，大多通过技术开展业务。京东云帮助这些企业扎根在云上，解决底层的一切问题，让企业可以把更多精力放在业务的创新发展上。

第二类：政府，政府正在大力开展云计算项目落地，京东云与各地方政府展开合作，建立产业云，实现地方产业转型升级，打造、提升当地的智慧城市平台，进一步提升政府整体的服务能力。

第三类：传统企业，京东云不希望被“传统”两个字强化，通过传统企业上云，将京东云的创新、互联网思维和企业在行业积累的经验结合，将带来更多的示范效应。

第四类，中小企业，与传统大型企业相比在资金和技术基础上都相对薄弱，同样也有对于云计算的需求，京东云则可以帮助其快速上云。

在这四种类型的客户群中，Born in the Cloud对于技术的认知很高，教育成本很低，对于这类客户京东云也将有更多的计划和布局，同时拿出供应链和平台优势，专门针对使用云的创业者和中小企业。

未来在物联网的布局上，京东云希望把大家拉到“云服务”这一相同的层面上，这也是物联网布局的最顶层，同时吸引大量的合作伙伴来完善整个物联网生态。