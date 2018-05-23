腾讯“云+未来”峰会：连接还在扩大 超级大脑伴企业前行

2018“云+未来”峰会上，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾提出，腾讯希望在云时代通过“连接”，促成“三张网”的构建，同时还宣布腾讯云全线产品降价，最高达50%。

至顶网CIO与应用频道 05月23日 广州消息：还没迎来夏天的广州就已经异常酷热，在这里不止是天气的热，还有2018腾讯“云+未来”峰会的热。这也是今年“云+未来”峰会的首场，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在会上提出，腾讯希望在云时代通过“连接”，促成“三张网”的构建，同时还宣布腾讯云全线产品降价，最高达50%。

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾

云时代的“三张网”

今年腾讯提出“一三五七”的定位，这里的“一”是指一个目标，要做数字化助手，助力各行各业实现数字化转型升级；“三”是指三个角色，专注做好连接、工具、生态三个角色；“五”是指五大领域。即：民生政务、生活消费、生命健康、生产服务和生态环保；“七”是指七大工具。包括公众号、小程序、移动支付、社交广告、企业微信，第六个是大数据、云计算、人工智能，第七个是安全能力。

在“云+未来”峰会上，马化腾提出了三张网的建设，也就是围绕人、物和服务的连接。

一是“人联网”：以互联网为基础的数字平台，正在从“多用户”平台，转变为“全用户”平台。腾讯要做好“全用户”平台上个人、企业、政府等不同类型用户之间的连接，这有助于不同类型用户之间，形成更好的信任与合作关系。

二是“物联网”：连接人与物的关键点就是物理世界与数字世界的打通，它有赖于“物联网”的发展。腾讯在计算机视觉、语音识别、自然语言处理等领域已经有相当不错的成果。未来，腾讯还将继续加大投入，为“万物互联”的目标而努力。

三是“智联网”：云时代要求做好云到端的智慧连接，腾讯希望借助超级大脑来发展智联网。超级大脑是一个让人工智能无处不在的智能操作系统，AI能力将依托超级大脑随时随地被灵活调用。而腾讯推出超级大脑的初衷正是希望助力企业和政府建立自己的超级大脑。

为企业构建超级大脑

在“云+未来”峰会上，腾讯正式发布超级大脑，一方面智能化云、边、端并将其连接为一个整体，另一方面将包括AI、大数据在内的各项技术技术能力输出到各行各业。

马化腾指出，AI in All，意思是让人工智能无处不在，这里的All既是指各行各业，也包括从云到端的各个系统，可以说超级大脑可以看作是一个让人工智能无处不在的智能操作系统。未希望所有的工具和资源能够作为“服务”分享出去。这个过程就需要借助超级大脑的智能调配。

腾讯要助力各行各业打造自己的超级大脑，目前超级大脑已在医疗、城市、零售、工业、金融等行业中落地。

华星光电基于腾讯云的AI智能制造解决方案，在保证产品质量和生产效率的前提下，大大降低了人力成本，工厂质检人员减少了60%，真正实现了降本增效的目的。

近日发布的“粤省事”移动民生服务平台为例。这款由广东省人民政府打造的指尖办事利器，已上线服务142项，其中办理类64项，34个事项本次优化后跑动次数减少。而腾讯云与深圳公安局共建的一站式数字民生警务平台，实现公安服务事项网上一站式、全流程、智能化办理，一年节约市民办事时间428万小时，节约办事成本1亿元。

腾讯副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏表示，超级大脑是一个不断进化的体系。一方面，腾讯内部优势团队的前沿技术力量会不断注入超级大脑体系中；另一方面，腾讯云也将联合更多合作伙伴不断拓展超级大脑应用领域，让各行各业都能拥有属于自己的超级大脑，全面迈入数字化和智能化时代。

腾讯副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏

全线产品降价最高50%

去年马化腾提出用云量会像工业时代的用电量一样成为数字经济的一个重要的指标，会上腾讯研究院联合腾讯云发布了《用云量与数字经济发展报告》。

《报告》显示，2017 年下半年全国“用云量”总量较上半年环比增长66.5%，年化增长率 133.1%。2018一季度增速再上台阶，较去年同期同比增长138.6%。广东省的增速更快，去年广东用云量的同比增长超过172%，高于全国近40个百分点。“用云量”已经成为衡量数字经济发展热度的重要风向标。

同时腾讯云还宣布了新一轮的核心产品价格下调，腾讯云CVM多款产品降价，AMD标准型实例降价30%，搭载英伟达P40卡的GPU机型GN8在西南地区降价20%，而为批量计算量身打造的离线计算机型降价50%。CDN官网全线降价，最高降幅达20%，西南区（成都、重庆）数据库全线产品降价30%，此外，COS存储西南区（成都、重庆）降价24%，低于行业均价33%，达到全球最低价。不仅如此，数十种AI应用服务将能够全部免费接入。

目前，腾讯云CDN拥有1300多个节点和100T储备带宽，支撑腾讯云成为亚洲总体业务规模最大的CDN服务商。同时，腾讯云CDN单业务带宽突发超过30T+，并能承受最高1.2T+单次攻击流量，在业务突发应对能力和安全防护能力方面领先于整个行业。此次也是腾讯云CDN今年首次降价，将助力更多用户降本提速，连接全球。