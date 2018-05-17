迅雷发布星域云 引领区块链3.0

5月16日，迅雷在北京举办“迅雷区块链生态及新品发布会”，会上发布了迅雷两大战略级产品：星域云和迅雷链开放平台。

至顶网CIO与应用频道 05月17日 北京消息：5月16日，迅雷在北京举办“迅雷区块链生态及新品发布会”，会上发布了迅雷两大战略级产品：星域云和迅雷链开放平台。迅雷集团CEO、网心科技CEO陈磊表示,这两大产品是迅雷技术攻关之作，目的是帮助更多开发者快速接触并应用高性能区块链，不仅能推动区块链应用广泛落地，也帮助众多企业和开发者以更低的成本接入云计算，享受到时代技术发展带来的红利。

迅雷集团CEO、网心科技CEO陈磊

星域云：三大新产品发布

星域云是迅雷共享计算战略的最新产品，特征是用海量共享节点取代了传统大型云计算中心，从而使企业厂商享受到全球领先的分布式云计算服务。

此次，迅雷将在云计算领域里向企业首次提供真正超高性价比的云服务，上线三大全新产品：边缘计算、函数计算和CDN共享版。

边缘计算。基于Docker技术，迅雷将向企业彻底开放150+万节点资源，支持后者对带宽、存储、算力等计算资源的深度使用。单节点服务范围小至1km、节点强悍稳定性能及Docker标准化方式的使用，将让边缘计算为企业提供响应延时极低、性能稳定强悍、海量节点快速启动的高效便捷服务。网心科技副总裁孙小滨介绍，边缘计算的应用场景将涵盖视频分发、资源存储、人工智能等场景，移动化、物联网、AI等趋势和技术爆发，正将让边缘计算走向主流。

函数计算。这一产品将为用户提供100%真实且分布均匀的家庭节点，使用上，开发及使用者仅需编写简单的Python程序，便可一键调度星域云百万级的边缘计算节点资源，实现高效轻量的无服务器应用。函数计算的应用场景主要为拨测或压测，可被直播或视频平台、资讯类网站、各类APP应用领域中广泛使用。

星域CDN共享版。基于百万级节点的分布式内容分发网络，星域CDN共享版将集成直播、点播、下载SDK，实现零改造兼容第三方CDN。企业在对其使用中，将借助其无限节点、星域调度、弱网加速、动态防御、和可多端多协议的便捷兼容等多项核心技术，实现带宽成本大幅下降，及对用户服务距离的拉近和传输效率的提升。同时，其号称“零改造”的快速灵活接入方式，能够简便升级企业现有CDN能力。星域CDN共享版可极大赋能4K高清、超大文件下载、大事件直播、VR全景和移动弱网等多种业务场景。

据介绍，经过数年发展，迅雷共享计算已拥有超过150万个具备良好分享习惯、合理分布于全国各省级地区的节点，海量节点形成的共享计算网络已足够强壮，能够提供稳定、高性能的云计算服务。在此基础上，星域CDN全新升级为星域云，引领云计算行业进入全新的发展阶段。

相较于传统的云计算模式，星域云在响应延时、资源数量、传输速度以及性价比等重要指标上有独到优势。目前，星域云的储备带宽已超过30T，储备存储已超过1500PB。

星域云将开创性地采用基于区块链技术的链克作为共享计算生态封闭场景内的激励工具，企业可以使用链克来耗用用户分享的云计算资源，这在行业里尚属首创。这不仅代表着迅雷共享计算和区块链应用之间完整闭环生态的建立，同时企业可以在更灵活地选择适合自己的服务模式的同时，还能体验到区块链技术的公开透明、可信任、可追溯等优势。

目前，星域云的服务领域已涵盖视频分发、资源存储、人工智能等，适用范围包括直播、点播、网盘、监控、深度学习等多个行业。

迅雷链开放平台：引领区块链3.0

迅雷在4月份推出了超级区块链迅雷链，在此基础上，此次又推出了迅雷链开放平台，以助力全球开发者更好更快地完成区块链应用开发。陈磊表示，迅雷链开放平台要让每一个开发者都具备百万级TPS能力。

除去领先的性能之外，迅雷链开放平台还为开发者准备了极为友好的一站式扶持政策。凡是接入迅雷链的开发者，不但能免费上链，还能获得迅雷在技术、模式、资金、投融资、流量以及云服务等多个方面的支持。

此外，陈磊还当场宣布，迅雷将把预留共享计算运营活动的3亿链克全部投入到迅雷链开放平台开发者扶持计划中去。承诺自5月16日起，每年从预留用于共享计算生态运营活动的3亿链克中，投放1亿链克用于扶持迅雷链开放平台开发者，直至投放完毕。

对于满足迅雷链平台对智能合约应用的接入要求，2018年5月16日至2019年5月15日期间发生的智能合约执行成本，将全部耗用第一年官方承诺投入的链克。对于接入迅雷链开放平台的开发者，迅雷将按照建设共享计算生态的需要和设定的规则向开发者提供用于兑换星域云计算资源服务的链克，由迅雷直接投放至开发者的星域云账户中。

需要说明的是，开发者获得上述链克将定向用于智能合约执行与消费星域云服务，不具备流通功能。迅雷承诺通过上述两类安排于2021年5月15日之前将预留运营活动的3亿链克全部投放完毕，实现与共享计算生态共同成长的远景目标。

迅雷链开放平台利用迅雷链的强大性能，辅以迅雷专门推出的一系列保障措施和扶持政策，帮助全球开发者，特别是中小团队和个人开放者能够真正实现自主研发的应用上链。填平了此前横亘于众多中小企业，特别是实体经济企业面前的技术鸿沟，免去了它们接入新技术时的巨大成本和转型门槛，不仅让大批企业受益，而且对整个实体经济产业都具有重要意义。

对于区块链行业而言，迅雷链开放平台能将区块链技术应用到实际商业场景中去，拓宽了这种前沿技术的应用场景，也大幅度提升了这一创新技术的价值。伴随着应用场景的增多，使用人群的扩大，区块链技术本身也将不断得到检验和磨砺，从而倒逼技术进一步发展、进化。