划重点，腾讯云＋未来峰会亮点抢先看

5月23日~24日，一年一度的腾讯“云+未来”峰会就要在广州召开。听说你早已开始掰着手指倒计时，盘算着何时能一睹业内大佬真身，享受黑科技盛宴！

至顶网CIO与应用频道 05月09日 北京消息：5月23日~24日，一年一度的腾讯“云+未来”峰会就要在广州召开。听说你早已开始掰着手指倒计时，盘算着何时能一睹业内大佬真身，享受黑科技盛宴！

大咖们要讲些什么？80+场演讲要分享什么？13场分论坛要讨论什么？8000名嘉宾关心什么？峰会又将释放出哪些信号？更多精彩，小编已划好重点，让你先睹为快。

重点一：小马哥再度站台，漫步云端看未来

2016年，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾首度出席腾讯云+未来峰会，指出“云是互联网+的第一要素”，并以“未来是传统企业在云端用人工智能处理大数据”精炼概括了云计算、大数据、人工智能技术在未来的应用场景。

2017的腾讯云+未来峰会上，马化腾表示“云是数字经济最重要的基础设施”，他强调，云是产业革新的源动力、新型社会管理的主平台和人工智能的强载体。

今年将是马化腾第三次站台腾讯云+未来峰会。这次，他又将分享哪些新的洞察与思考，给产业未来发展带来何种启示，业界和公众都抱有极高的期待。

此外，马化腾还将与中国银行党委委员、副行长张青松，广汽集团党委书记、董事长曾庆洪及各行业领军人物，围绕“智能+时代的创新和探索”展开高峰对话，畅聊各行业创新实践，探讨行业的智慧变革、生态构建及产业数字化未来机遇。

重点二：大咖论道，全方位描绘“智能+”未来

本届峰会，腾讯高层将携手三大运营商，分享云上科技助力“数字广东”建设的最新成果，这将为“数字中国”的全国铺开提供参考样本。

此外，58集团首席执行官姚劲波也将现身峰会，聚焦智能科技与互联网行业融合发展发表演讲；永辉超市创始人、首席执行官张轩宁将以零售行业如何应用数字技术智能升级为主题进行分享；富士康集团总经理、工业互联网公司首席执行官郑弘孟，将聚焦云计算与智能制造，畅聊智造未来之道；VIPKID创始人、首席执行官米雯娟也将围绕教育行业数字化和智能化升级实践，探讨教育行业的智能化未来。

更多的行业重磅嘉宾将云端论道，为我们多角度展现云计算生态圈，值得期待！

重点三：加速深度融合，发布新品再升级“智能+行业”

技术引领变革，如何降低科技的门槛，如何加速推动各行业各领域智能化创新与迭代升级？这是各行各业在云计算浪潮中最关注的话题。

近年，腾讯云以云服务的形式将腾讯前沿技术能力输送至各行各业，加速传统产业转型升级和培育壮大新兴产业。在新品发布环节中，腾讯副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏将率团队在峰会上发布战略级新品，深化“智能+行业”，加速“AI in ALL”，连接智能未来！这些新品究竟能为行业带来怎样的进步，现场将逐一揭晓。

重点四：连接合作伙伴和开发者，共建开放生态

本届峰会还将通过13场分论坛，设立开发者、AI大数据、互联网、安全、视频、金融、政务、游戏、教育、智慧零售、汽车、工业+能源、合作伙伴等专场，汇聚8000+名重量级企业家、行业精英、技术大牛等，分享对云计算的实践经验、思考与新需求，探讨行业发展趋势，共享云上未来。