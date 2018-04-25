柠檬微趣：不要让稳定性成为游戏体验的致命伤

目前柠檬微趣游戏的日活跃用户数量达到了1000多万，数据量超过50T，为了应对日益增长的业务需求，柠檬微趣也开始了云之旅为用户提供游戏的极致体验。

至顶网CIO与应用频道 04月25日 新闻消息：“让世界上每个人每天拥有30分钟无忧无虑的时光！”这是打开北京柠檬微趣科技股份有限公司（以下简称“柠檬微趣”）官网首先映入眼帘的一句话，这也是柠檬微趣秉承的“有趣、学习、精益求精”的企业文化。

在2008年移动互联网浪潮刚刚在中国兴起之时，北京柠檬微趣科技股份有限公司就在北京创立，专注研发休闲类精品手机游戏。2012年起柠檬微趣先后推出《时尚人生》、《超级名模》、《梦幻精灵谷》、《梦幻蛋糕店》、《冰雪奇缘：冰纷乐》以及《宾果消消消》（曾用名《糖果萌萌消》）等多款手游排行榜冠军作品。

像《宾果消消消》这样的休闲游戏非常适合碎片化时间娱乐的需求，所以生命周期也相对较长。目前柠檬微趣游戏的日活跃用户数量达到了1000多万，数据量超过50T，为了应对日益增长的业务需求，柠檬微趣也开始了云之旅为用户提供游戏的极致体验。

三消游戏的坚持

消消乐也就是我们常说的三消游戏，三消游戏可谓是一个经典的游戏模式，曾几何时三消游戏数不胜数，经过多年的市场洗礼之后，所剩的也为数不多。

柠檬微趣把大部分的精力都放在了三消游戏上，明星手游产品《宾果消消消》自2014年8月上线以来多次进入休闲消除游戏类前三名，2015年12月荣获硬核联盟首届黑石奖，2016年7月日活跃用户突破千万。2017年5月推出又一消除大作《怪兽消消消》，获得苹果App Store推荐。

今年3月柠檬微趣发布2017年度业绩快报，2017年度公司实现营业收入3.92亿元，同比增长102%；净利润9349万元，同比增长53.5%。

这也让我们看到三消游戏还有很大的市场空间，《宾果消消消》注册用户数、月活跃用户数均较上一年度有较大幅度的增长。而且在用户基数迅速增加的基础上，柠檬微趣对游戏进行持续更新，提升游戏趣味性，付费用户数量和充值金额亦快速增长。

对于支撑业务的开展柠檬微趣最早采用IDC 线上托管服务器，现在为了应对未来业务的增长，柠檬微趣也开始通过云服务更好的适应业务需求。

但在云服务的使用上，柠檬微趣也遇到了不少“坎”，像网络带宽受限、主机CPU超卖等都是常见的问题。服务器的稳定性对于游戏来说是致命的，其严重影响了用户的体验，甚至导致用户流失，而且随着拓展海外市场的需求日益迫切，一个7x24小时不间断、稳定的云服务是柠檬微趣一直在寻求的。

游戏极致体验的背后

目前基于对服务器的稳定性、安全性、扩展性等要求，柠檬微趣选择了AWS，其在由光环新网运营的AWS中国（北京）区域和AWS海外区域分别部署了一套系统，主要使用服务包括：Amazon EC2、ELB、Amazon S3、Amazon EMR等。

现在柠檬微趣的游戏系统更加稳定、安全，而且运维成本也大幅降低。

“以前每年都会出现3-4次基础设施事故，自从将系统迁移到AWS平台后再没有出现过。”柠檬微趣架构师高翅说。随着公司业务的不断扩大，柠檬微趣更加看重服务的稳定性，尤其是在进行游戏推广期间，流量暴涨（据以往活动统计10分钟将近20万用户进行服务访问），一旦发生系统故障或者网络问题，都会直接影响用户体验，导致用户流失，公司投资受损。

而且柠檬微趣非常看重架构设计和服务的安全性。在架构设计上，柠檬微趣就充分考虑了Amazon VPC安全组和逻辑隔离功能，用户有权限才可以获取数据，保证了游戏数据的高安全性。

在运维上，CloudWatch对服务器应用进行实时监控，收集和跟踪各项指标、设置报警以及全方面了解资源的使用率、系统性能等。当程序发生故障时，CloudWatch会第一时间发送邮件告知运维人员错误原因，以便运维人员及时作出反应，保证应用程序顺利运行。高翅表示，CloudWatch监控服务对程序错误分析、定位非常精准，比我们自己搭建的监控系统要准确得多。

柠檬微趣手游系统架构图

此外，柠檬微趣还使用了AWS强大的数据分析服务，实现了敏捷、高效的大数据分析及报表呈现。使用Amazon Kinesis收集、处理和分析实时流数据，及时了解新信息并快速做出反应；使用Amazon EMR的Hadoop架构做定期的商业智能数据分析报表，快速统计出游戏的商业价值。对游戏系统进行综合分析，完成销售、产品等报表的第一时间呈现，帮助业务线更加快速、有效发展。

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