Gartner：2018年全球IT支出增长创新高达6.2％

根据Gartner的最新预测，2018年全球IT支出预计将达到3.7万亿美元，比2017年增长6.2％。

至顶网CIO与应用频道 04月11日 编译：根据Gartner的最新预测，2018年全球IT支出预计将达到3.7万亿美元，比2017年增长6.2％。

Gartner研究副总裁John-David Lovelock表示：“尽管今年全球IT支出预计增长6.2％，但美元的下跌已经引发了货币顺差，这是增长强劲的主要原因。这一增幅是Gartner自2007年预测以来的年度最高增长率，也是IT增长新周期的一个标志。但是，全球IT支出增长是在预期内的，并与全球经济增长保持一致。从2018年到2019年，由于政治环境的不确定性、北美自由贸易协定重新谈判以及贸易战的可能性，预计美元将会走强，同时也会发生巨大的波动。”

2018年预计企业软件开支的增幅最高，为11.1％（见表1），预计软件业将继续数字化业务的发展。预计到2019年，应用软件支出和基础设施软件支出也将继续增长，并得到现代化举措的支撑。

表1：全球IT支出预测（单位：10亿美元）

来源：Gartner（2018年4月）

在2017年结束的时候，全球数据中心系统支出预计在2018年增长3.7％，低于2017年的6.3％。长期来看仍然面临挑战，尤其是存储市场。2017年底的强劲表现主要是由内存组件短缺造成的，价格上涨的速度比预期的要快。此前曾有预测称到2018年组件短缺的问题将有所环节，但是现在来看，预计组件短缺还将在2018全年持续下去，直到年底组件供应才会有所缓解。

2018年全球设备（个人电脑、平板电脑和手机）支出预计将实现增长，达到770亿美元，比2017年增加6.6％。Lovelock表示：“设备市场继续呈现双面性，一些用户不愿意购买，那些正在购买的平均价格却更高。因此，到2022年最终用户支出将增长得比单位出货量更快。但是，由于预计市场对超级移动高端设备、超级移动公用设备和基本电话的需求较低，所以最终用户支出和单位出货量将低于此前的预期。”