一级方程式赛车：传感器技术改变比赛

各个F1（一级方程式）车队都越来越依赖技术，传感器、服务器、连接、统一通信和网络安全解决方案在分析数据、改善赛车及制定赛车日策略时至关重要。

至顶网CIO与应用频道 04月04日 编译：各个F1（一级方程式）车队都越来越依赖技术，传感器、服务器、连接、统一通信和网络安全解决方案在分析数据、改善赛车及制定赛车日策略时至关重要。

我们走访了本周末在澳大利亚墨尔本举行的一级方程式赛事里领先的阿斯顿马丁红牛车队（Aston Martin Red Bull Racing）、Mercedes-AMG Petronas和法拉利（Scuderia Ferrari）等F1车队，并对诸如AT＆T（美国电话电报公司）等科技公司和连接提供商在比赛中起的作用进行探讨。

数据和通信：F1的新生命线

红牛车队的技术合作伙伴关系负责人Zoe Chilton表示，现在要在F1中取得成功关乎到比赛、测量、分析、开发和不断地重复这个过程，该团队每年在每个赛事间隔的新设计数目大致为1,000，每个赛季的新设计数目达30,000。

Chilton 告诉记者，“我们所做的一切都是数据驱动的。总是关乎到数据，总是关乎到规划未来。”

车队的车布满了上百个传感器，会在测试和比赛期间采集数据，数据经过汇集后可提供关于性能和状况的信息，然后车策略或驾驶策略会针对所得到的信息做出改变。

Chilton告诉记者，“我们在赛道上的赛车大约有120个传感器，传感器有各种不同的功能。发动机里可能就有40或50个，搜集温度、压力、定时及确保发动机健康的等数据以及确保数据被送到我们的发动机制造商雷诺（Renault）那里。

他表示，“在其他车上我们也装有各种传感器，用来检查气流和空气压力，帮助我们了解空气动力方面的东西，还有温度什么的，确保刹车和轮胎不会过热；基本上就是确保所有的东西都正常。“

她称，这些数据会通过无线信道的有限带宽连到车场，因此，尽管车队在比赛期间无法获得所有的数据，但仍可以拿到“一定数量”的数据。然后再通过赛场的局域网络共享给所有在场的队员，每个比赛周末会有大约400GB的数据，这些数据会通过由AT＆T提供的网络发回红牛车队英国总部。

据Chilton说，AT＆T是车队“最关键的技术合作伙伴”之一。AT＆T为团队提供了一系列不同的服务，核心是全球SD-WAN连接。她表示，团队要在45秒内内做出是否需要将车弄到换胎站的决定，必须依赖赛道和总部所有工程师之间的实时通信。

她还表示，“我们在比赛周末所做的一切基本上就是以此为基础，其中包括许多统一通信的技术支持。”

她称，英国与墨尔本的AT＆T操作室之间的延迟大约为300毫秒，墨尔本赛场操作室在各赛场操作室之中离总部最远。

AT＆T澳大利亚和新西兰战略与创新总监Jason Yu表示，通常在每次大奖赛前的几个星期，我们会派一个团队去建立连接系统，红牛车队赛车到达时，就可以即时连上系统干活。

据Yu介绍，AT＆T为团队提供软件定义网络（SDN）、协作、移动和安全“构建块”，七年来都是红牛赛车的“创新合作伙伴”。

Yu告诉记者，“网络方面，我们在每个赛道与英国总部之间提供全球MPLS（ 多协议标签交换）网络连接。”

他表示，“每一场比赛，我们都会到场及在跑道和换胎站安装高速的容量和基础架构，我们有专家团队进行端到端测试，做整个比赛过程的相应管理。“

红牛车队出去比赛时总是有AT＆T专门工程师团队同行，AT＆T专门工程师团队管创建和安装基础架构的事，确保系统全天候运行，Jason还提到，AT＆T的计划是在2020年之前实现75％的网络虚拟化，届时软件的部署时间将缩短到几分钟，这非常有利于团队的发展。

Yu称，“数据是企业的氧气，而F1和其他行业、其他例子相比较，数据对业务的影响更是至关重要。”

他表示，“AT＆T与红牛车队的合作对红牛车队的成功十分关键。”

依靠传感器：F1靠的不再是直觉了

Mercedes-AMG Petronas的Valtteri Bottas是F1顶级车手，他在2017年大赛里拿了第三名。他告诉记者，传感器在车手比赛作出决定时越来越重要了。

Bottas 告诉记者，“这个对我们有帮助，因为从各种数据里我们总是可以学到东西......未来，知道了我们在车里干什么，就可以有更多的性能。”

他表示，“每跑一次我们都可以学习很多东西，日复一日，月复一月，更是如此；我们可以有重大的收益。如果我们没有信息，就会很难，只能靠猜往前走。“

Mercedes-AMG Petronas F1车队执行董事Toto Wolff说的与上面的说法类似，他告诉记者，F1 “不再是直觉运动了”；收集和分析数据点现在对于球队卫冕的比赛策略至关重要。

不过，Wolff表示，不仅仅是收集大量的数据，还要确保知道如何处理数据，这样才不会令数据成为车场里的另一种噪音。

Wolff告诉记者，“收集的数据越多，但更重要的是能够消化和分析数据的越多，车和车手的表现就越好，”

他表示，“完全关乎到数据，在车上装1000个传感器，就会产生一百万个数据点，但如果不明白哪些数据重要以及如何消化数据、如何在车上使用数据，就只会迷惑人而不是带来答案。”

他称，“这是F1的一个诀窍。”

Wolff 表示，Tata为Mercedes-AMG Petronas提供连接解决方案，但F1团队有自己的“自家”应用程序和软件，收集到的所有数据的使用策略是用这些应用程序和软件实现的。F1团队每年都会尝试改进流程，并确保自己拥有知识产权。

确保数据安全，保护F1车队的秘密

每个团队都会产生那么多数据，Chilton又提到红牛赛车平均每周新设计数字达到1000，他称没有时间保护这些设计的个别知识产权。

因此，团队是依赖数据安全来保护车队的设计理念。

她称，“我们每天都在传输非常高价值的知识产权，我们非常关注这些知识产权的保护。”

她表示，“我们没有申请专利保护任何东西，因为我们没有时间，所以我们所做的就是做好保密。我们的整个业务都是围绕着保密，确保别人不知道内容。”

她称，“由于我们是一个非常公众的实体......也是个非常有吸引力的目标。”

红牛车队的安全解决方案也是依靠AT＆T提供，AT＆T利用其在美国的安全运营中心进行威胁分析，并确保能提前发预警和确保可视性。

她表示，AT＆T还提供实时监控，在事件管理方面提供协助，确保红牛车队能够降低知识产权泄漏的风险并防止源自互联网的威胁。

周末在墨尔本的澳大利亚大奖赛上接受采访的还有Eugene Kaspersky，Eugene Kaspersky的公司自2012年以来Scuderia Ferrari F1车队提供终端安全解决方案。

这位首席执行官告诉记者，Ferrari车队已将合同延至2021年。

Kaspersky 告诉记者，“我们不断在汽车和交通网络安全领域拓展我们的研究和产品解决方案。”

他表示，“目前，我们除了保护诸如端点之类的传统公司技术领域以外，还与Ferrari车队有合作，我们做穿透测试、漏洞评估和威胁情报，保护他们的数字基础设施。”

早在2013年，Kaspersky（卡巴斯基）终端解决方案曾安装在数千台Ferrari（法拉利）电脑、平板电脑和设备上，确保车队的技术数据和社交数据在法拉利的马拉内罗（Maranello）工厂与全球各赛场之间的传输过程中得到保护。

Kaspersky在2015年续约时曾表示， “卡巴斯基与法拉利ICT部门一道，量身定制了满足法拉利特定需求的终端解决方案。”

他表示，“该解决方案是在经过为期六个月的严格合规测试并与其他IT安全提供商进行基准对比后开发的。”

利用所有能用得上的技术

F1车队的日常活动和赛事办公也需要用到科技，Wolff称赞Mercedes-AMG Petronas与印刷公司Epson之间的密切合作关系。

Wolff表示，“这个真正的技术合作伙伴关系为我们的车增加了性能。我们每个地方都有Epson的产品：我们很多工厂到处都有打印机，我觉得有一百多个工厂，而且我们的赛道也在用这些产品。”

他表示，“我们打印正常文件，也打印赛道上的大型展示物...... 这产品对车队各方面至关重要，也是必要的。”他还称，Mercedes-AMG Petronas车队五年前削减了一些合作伙伴关系，留下的只是那些 “愿景”与我们一致的公司。

AT＆T与红牛车队的协作合作伙伴关系方面，AT＆T为红牛车队提供移动系统和平板电脑，思科则提供统一通信产品，包括Jabber和WebEx、智能板和远程呈现解决方案，车场里的所有通信都用了VoIP。

AT＆T在每场车赛协助提供运行轨道遥测台，还提供红牛车队在英国总部的专用操作室。

AT＆T运连接设备，而红牛车队的边缘计算设备（包括服务器和迷你数据中心）则是自己运到赛道。

Chilton告诉记者，“我们刚刚引进了一堆新的赛道服务器，这些服务器都是HPE SimpliVity设备。”她还表示，其他改进还包括网络功能虚拟化，“这东西有一个大好处，因为这意味着我们不用搬许多的箱子，许多不同的设备“。

她表示，“这些机架的启动时间至关重要......我们依靠这些资源处理数据，处理数据分析。”

这些迷你数据中心处理和分析赛道数据，但也会将从每辆车提取的信息做备份，以防连接丢失，Chilton表示尽管AT＆T在赛事里从来没有出现过服务故障。

Chilton还告诉记者，红牛车队也在用IBM的频谱套件软件和Citrix的VDI功能，用于在赛道和车厂之间传输虚拟机数据。她表示， “二者也是用AT＆T的超快速连接实现的。”

Bottas告诉记者，参加F1赛事的车队都热衷于采用新技术，但他希望自主驾驶车辆技术不会成为F1赛车的一部分。

他表示，“我希望不会。不然的话我会丢工作。”

一级方程式推数字化计划

Digital全球主管 Frank Arthofer上个月在移动世界大会（MWC）2018期间告诉记者，在各车队都在竞相利用科技改善自己的表现的同时， 一级方程式的老板则在进行数字化转型。

据Arthofer说，F1的数字化计划有三个以消费者为中心的主要目标：社交媒体；核心平台和esports（电子体育），重点是如何将这些货币化。

Arthofer在巴塞罗那告诉记者，除了消费者这一项以外，数字化转型举措是一系列的研发和后端技术计划，比如360度相机和车上声音的放大。

这些研发大部分都是采用专有技术在内部进行，和F1的广告轨道技术一样，而以消费者为中心的技术则是由第三方打造。

Arthofer告诉记者，在收集车上的传感器数据方面， 大部分技术都是F1在内部开发的。

他表示，“我们收集这些数据，我觉着每辆车实时每秒从赛道上发出约3,000条数据，所以，这样数据捕获非常了不起。”

他称，“接下来的两步是确保数据准确率100％的正确和产品化，如何将其转化为面向消费者的产品和平台。”

F1上个月宣布的重磅消息是F1 TV Pro （F1电视专业版）和F1 TV Access（F1电视接入产品），Arthofer将其称之为 “数字化转型之旅的重大之举 “，也标志着F1在数字化领域的最大投资。

该产品用了20个车载摄像头和附加馈送装置，F1 TV Pro提供实时OTT广播服务，F1 TV Access则是基于回放、无线电和数据的补充服务。前者将在包括美国、德国、法国、土耳其、奥地利、匈牙利、比利时、墨西哥和其他拉丁美洲国家在内的大约40个市场推出；后者将在各市场推出。

F1 TV Pro不能在广播公司拥有F1数字平台权利的地区推出，例如澳大利亚。2018赛季的第一场比赛将于本周末在澳大利亚拉开序幕。

Arthofer 告诉记者，“我们优先考虑粉丝的体验，我们觉着，虽然我们的广播公司为广泛的观众做得很好了，但有一部分F1粉丝......全球有5亿F1粉丝，如果1％是超级、超级骨灰级F1粉丝，那是不是可以说，广播公司为他们提供的体验是不到位的。”

F1正在与Tata合作提供该服务，价格在每月8美元至12美元之间，Arthofer指，Tata在过去六年中一直是“重要的”全球合作伙伴。

他告诉记者，“Tata为我们提供所有的比赛连接，我们从赛车上交付给我们流媒体合作伙伴的数据都是由Tata交付的，他们然后还会提取数据提要，提供CDN （内容交付网络）连接，就是送往粉丝的最后一英里。“

他表示，“我们还有第二个技术合作伙伴，尚未宣布是那个公司，但会在未来几周几个月内宣布。”

Tata公司的F1业务部总裁Mehul Kapadia称F1的移动战略“雄心勃勃”，走在行业的前列，服务在3月22日被加到F1.TV，与墨尔本的F1大奖赛开赛同步。另外，服务四月份将在安卓手机、苹果手机和平板电脑上推出； 4月底或5月初将推出连接电视；还将在“非常短期的路线图”里添加Chromecast和Airplay功能。

Arthofer表示，“我们的目标是确保我们有一个非常稳定的平台，因为24个并发流在市场上有点前所未有的味道。”

他称，“我们验证了这一点后，就会以十分积极的方式推出平台和功能集。”