区块链革命对首席营销官而言意味着什么

区块链被誉为一场全球性的革命，毒贩和卡特尔组织也用区块链，因而区块链又成了一项遭人嫌的技术。而实际上，区块链（以及令比特币等加密货币成为可能的基础技术）是一项引人注目的技术，它有能力改变我们的世界。

至顶网CIO与应用频道 03月16日 编译： 区块链被誉为一场全球性的革命，毒贩和卡特尔组织也用区块链，因而区块链又成了一项遭人嫌的技术。而实际上，区块链（以及令比特币等加密货币成为可能的基础技术）是一项引人注目的技术，它有能力改变我们的世界。

可以将区块链想象成一个帐本，存储在每台设备上。每当帐本更动时，更动信息会在每台设备上更新。因此，跟踪信息的方法被网络化，比特币和以太坊等分散化货币的兴起靠的就是这个方法。

区块链的用途十分广泛，已经开始影响到消费者的期望、上市策略及数据收集。展望未来，区块链革命意味着一众品牌需要重新考量自己的定位，在现在的世界里分散化和透明度才是王者。

消费者的期望在改变

HybridBlock等工具为门外汉提供区块链和加密货币的信息，因此消费者预期已经发生了变化。 HybridBlock产品套件提供了教育以及所有的工具，新手也能涉足加密货币，而且还可以按部就班地变得更加熟练及掌握更多有关的知识。

而在消费者和一些公司更多地了解区块链的功能后，他们就会开始选择那些以分散方式运行的产品和服务。硅谷一家初创公司OPEN Platform（OPEN平台）为链式和非链式应用程序之间的区块链整合提供了一个整体解决方案。这意味着开发人员、营销人员和企业现在即便对区块链知之甚少也可以构建营销工具和应用程序。

OPEN平台首席执行官Ken Sangha表示，他们了解下一波营销应用，也了解CMO（首席营销官）将专注于区块链和加密货币技术，“和移动应用程序产生了上一代技术CMO一样。这就是我们以最模块化的方式构建OPEN的原因，就是为了吸引下一代营销应用程序开发人员以及使用这些程序的CMO。”

而由于有了区块链技术，OPEN技术能够被设计成可以安全透明地在大量人群之间共享数据，无需集中监督就可以保证数据的安全。

由于有了区块链技术，客户可以监控企业处理自己的数据的过程或追踪特定商品的来源。区块链为消费者提供了所需的平台，可以追究中央机构所需承担的责任。

资本的获取更容易一些

据CB Insights报告，初创公司失败的第二个常见原因是他们“花光了现金”。 需要资金来推动市场营销活动首席营销官现在可以向其他高管建议新的资金渠道。

由于有了区块链和加密货币，初创公司现在可以通过新的的渠道获得资金，而这些渠道几年前根本就不存在。以TrustToken（信任令牌）为例，TrustToken技术有望令世界各地的人们购买房地产、黄金或小型企业等商品的部分所有权。

业务的每个资产都可以获得自己的令牌，令牌可以在全球加密货币交易所进行交易，就像比特币或以太坊那样。 TrustToken的技术将用于审计资产所有权及监控每笔交易，区块链的威力可用来改善现实世界市场。

客户情绪可以按需求评估

全球有远见的科技公司在人工智能（AI）上投入了数十亿美元。杰夫贝·佐斯（Jeff Bezos）最近宣布，亚马逊将在语音助理投入上加大力度，语音助理是一项基于人工智能的技术。人工智能技术已经开始彻底改变了消费者与品牌的接口方式。

小型组织在开发AI技术时处于劣势。大公司拥有大量的数据，可以用来供机器学习算法使用，但小型组织却没有大量的数据可用。

用了区块链后，消费者和公司可以通过分散的但高度透明的市场购买和销售数据。 Synapse就是这样的技术，Synapse平台允许消费者出售自己的数据，用来换SYN令牌，而且作为交换还允许买家追踪个人用户。这样就能在更大规模上帮助创建一个动态的AI生态系统，而AI生态系统实际上也会渐渐变得更有智慧及更高效，从而实现完整的AI生态。

Iris是另一个基于区块链的平台，Iris旨在允许消费者销售他们的数据（在Iris里就是健康数据），而同时，研究人员和公司也就可以按需访问大型数据集。通过适当的激励机制，Iris证明消费者数据是能够以互惠的方式共享的。

最后再来看一下ClearPoll。ClearPoll利用区块链技术安全地记录民意调查对象的选择。另外，ClearPoll为一众组织提供了激励和收集消费者情绪的新方式。受访者用POLL令牌可以获得参与投票的奖励，一些品牌也能够更轻松地即时评估客户情绪。 ClearPoll也为数以千计的历史性民意测验提供了深入的答复指标。

最快适应的品牌将胜出

区块链革命将渐入佳境。曾几何时的按需应变革命改变了内容和商业，几年内就改变了客户预期。同样，区块链在客户对品牌的期望方面也会产生类似的影响。

尽管时下区块链可能看上去是个被自由主义者和科技怪人玩剩下的小东西，强大及安全的区块链技术最终将越来越主流。

因此，拥抱区块链革命信条的品牌最能赢取那些愿意支持创新公司的潜在客户。

大品牌已在拥抱区块链了。汉堡王（Burger King）发布了自己的区块链加密货币，IBM则在帮助一家中国零售商利用区块链提高食品安全。有远见的公司能了解拥抱区块链创新的重要性，其他公司的CMO现在也到了拥抱区块链革命的时候了。

结论

如果阁下认为只需要关注机器学习和增强现实等等趋势，请务必再斟酌一下。

区块链必会立足市场。这意味着一众CMO将有新的机遇去与消费者沟通，去筹集资金和获取数据。而最重要的一点是，分散化和透明度已成常态，这意味着市场领导者必须拥抱变革。