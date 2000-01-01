10个公有云实践成功经验

公有云服务正在从一项削减成本的技术发展为一项推动业务敏捷性的技术。公有云不仅让CIO不用运营数据中心，还能让他们专注于更有战略型的项目——也就是数字化转型项目。

至顶网CIO与应用频道 03月16日 编译：公有云服务正在从一项削减成本的技术发展为一项推动业务敏捷性的技术。公有云不仅让CIO不用运营数据中心，还能让他们专注于更有战略型的项目——也就是数字化转型项目。

无论这意味着开发移动应用、还是分析数据以加强客户参与度，这些转变都表明公有云是具有战略意义的。但CIO们也将云视为一种通过利用敏捷性、DevOps和设计思维来更快构建软件的方式。根据Forrester Research的数据显示，在这些技术趋势的推动下，全球公有云市场今年将增长至1780亿美元，复合年增长率为22％。

不少IT负责人享了他们转向公有云的业务驱动因素、经验和教训。很多人还为那些希望向公有云做战略转型的CIO们提供了一些实用的建议或经验教训。

保险公司Liberty Mutual：把文档管理转移到云端

当Liberty Mutual公司的员工抱怨说，从传统文件系统下载大型文档是个令人头疼的事情，CIO Mojgan Lefebvre决定采用基于云的内容管理系统，并且该系统运行在AWS上。

Lefebvre表示，现在他们在全球18个国家的46个办事处共有1600名保险人员、精算师和其他员工下载和共享大约500,000个数字文件。Liberty员工访问云文档管理系统Alfresco（运行在AWS区域数据中心）中的内容。这样的本地化服务提供的文档几乎没有延迟，同时节省了Liberty Mutual大约2100万美元的纸张、印刷和存储成本。

“这是要打造能够在全球范围内协作和利用我们规模优势的全球生产力团队，这些团队以数字化的方式有效地实现这一目标，并且让技术成为推动立而不是障碍，”Lefebvre说。

Liberty正在将AWS实施的Alfresco扩展覆盖到承保和索赔的部分。Lefebrvre预计到2018年底，Liberty将以这种方式存储大约3亿份文件。

Lefebvre给出的经验教训：提前通知员工有关变更，并根据需要提供培训。还要确保向最终用户提供“一致的信息，并设定期望值，有适当的流程来支持最终用户”。

演唱会推手Live Nation：云是我们一张“门票”

CEO强制实施云迁移的情况很少见，但Live Nation的云服务副总裁Jake Burns就在2015年底得到来自CEO的命令，公司将100％迁移到公有云。“他希望我们成为一家现代化的、敏捷的公司。”

对于Burns是一件很新鲜的事情，而且Burns已经在考虑关闭一些数据中心，并转向至少是混合云的模式。在将Live Nation的企业运营（包括Oracle数据库和SAP应用）迁移到AWS之前，Burns聘用了大约20名云解决方案工程师。“大家达成一致，我们打破了官僚作风。”

很多人都认为云是基础设施的救星。但Burns说，云端有很多复杂因素，包括管理虚拟机、快照和备份，以确保成本不会失控。“对你的期望值要小心谨慎，因为一旦你到了云端，你就会遇到一大堆必须要处理的新问题。”他说他看到过很多因为无法控制成本而导致云迁移失败的案例。“也就是说，以具有成本效益的方式全力投入云计算是可以做到的事情，我们就是一个很好的证明。”

Burns建议说：聘请那些了解消费云技术相关成本的技术人员和业务人员。这会让你免受成本上的冲击。“你需要有人理解这项技术，并且对成本负责。”Burns目前就在Live Nation承担这一角色。

多元化高科技公司Honeywell：在云中控制流程

霍尼韦尔国际公司（Honeywell International）采用IBM的公有云解决方案，来管理石油和天然气生产过程控制系统，这一举措可以在不牺牲可靠性的情况下降低客户成本，Honeywell流程解决方案业务首席技术官Jason Urso说。

此前，Urso的IT团队负责管理制造工厂运行的软件。今天，他的团队将控制系统应用程“打包”在VMware中，后者又运行在IBM的云中。“通过在云中为部署控制系统，我们可以提供安全、可靠和高效地操作这些油井的工具，同时不需要以前他们使用的IT基础设施，”Urso说。

Honeywell还使用微软Azure来收集和分析各种加工厂的数据。这些信息有助于向客户提供如何提高产量、正常运行时间和员工部署的建议。

面临的挑战：对于那些习惯了管理软件和硬件的员工来说，迁移到云构成了变更管理方面的一大挑战。“我们需要全新的IT和应用技能，所以这是我们需要做出的一个非常重大的组织变革，”Urso说，他的团队还必须适应在云环境中维持网络安全和弹性。

多元化制造企业UTC：在云中支持智能工厂

联合技术公司（UTC）的主营业务是提供电梯、涡轮机和其他工业设备，该公司与微软达成战略协议，利用Azure和其他云技术支持公司业务。

UTC公司首席信息官Vince Campisi表示，Azure正在加速用于支持智能工厂计划的计算能力，包括物联网（IoT）功能、现场服务、维护和修理、以及其他业务流程。Campisi说：“以前，我们要花费两到三个月的时间为工程提供专用物理设备，或者6到8周的时间准备虚拟资源。我们现在把这个时间缩短到了只有数天。”

UTC的奥的斯电梯部门使用Dynamics 365 CRM，来帮助维修技术人员和销售团队更好地为客户服务，预测机器何时需要维修。

通用电气：在AWS、Azure上投注巨资

在把Verizon Terremark首席技术官Chris Drumgoole招致麾下后，通用电气公司在2014年加快了向公有云的推进。通用电气首席技术官Drumgoole表示，公司超过90％的新应用都是在公有云中运行的。“我们不再在内部部署任何新应用，” Drumgoole说。他的汇报人是通用电气公司首席信息官Jim Fowler。

通用电气在AWS和Azure上运行内部应用和面向客户的应用。但通用电气的商用Predix平台是一种分析软件，可帮助企业在发生故障之前为涡轮机和其他工业机器提供服务，也是运行在Azure中的。通用电气仍然在自己的数据中心运行对联邦法规敏感的应用，Drumgoole说。不过他预计，一旦法规“赶上”，他们将转移到公有云中。

Drumgoole认为，在未来实现一切运行在公有云之前，混合云是一个权宜之计。“我们仍然认为，世界最终将走向公有云。”

Drumgoole今天面临的最大挑战，是决定是重构应用并将其转移到云中、放入容器并迁移应用，还是让应用死掉并重写应用。最棘手的问题，是通用电气仍然需要、但是还没有为云做好准备的那些小众应用，例如依靠ERP实现业务功能的Java应用。

Drumgoole给出的建议是：小心供应商锁定。你迁移的每个PB，都意味着要把更多的控制权交给你的云提供商。如果你选择重新迁回这些数据的话，那将是一个很大的挑战。因此，通用电气还没有完全转移到AWS和Azure。“走出去不是一个容易的事情。我们想象着一个我们不再物理上、战术上控制我们自己数据的世界。因为如果我被我的供应链锁定，我就会放弃当初我想要的选择，”Drumgoole说。

大都会人寿保险公司MetLife：公有云确保了速度和灵活性

公有云是MetLife（中美联泰大都会人寿保险）不可分割的一部分，该公司首席技术架构师Alex Seidita使用云软件为客户提供差异化的服务并改善运营。MetLife迁移到云的最大原因就是速度和业务敏捷性，同时云也恰好“通过自动化实现了成本的节约”，Seidita说。

MetLife使用微软Azure为其微服务提供动力，包括呼叫中心功能和Infinity（客户用来存储照片、文档和其他内容的应用）。因此，MetLife将新虚拟机的部署时间平均减少了83％。此外，MetLife还使用IBM Softlayer来运行灾难恢复即服务。

由于Seidita的团队已经从云中收集了最佳实践，并将其运用于MetLife自己的数据中心，因此迁移到Azure和Softlayer能得到额外的好处。“我们已经能够在内部和外部利用同样的能力来实现自动化，从而提高速度和灵活性，”Seidita说。

Seidita给出的建议是：CIO们，特别是那些在受监管行业工作的CI们，应该认真考虑哪些软件服务适合迁移到云端。MetLife创建了一种“云计算评估”，根据安全和治理要求，审查应用库存以确定哪些应用可以转移到云中，以及哪些新应用应该在云中开发。

美国银行：在云上做业务

美国银行（Bank of America）长期以来一直拒绝转向公有云服务，声称其经济效益不值得这么做，并且他们已经在软件定义网络（SDN）取得了一些成果。

然而，美国银行与微软Azure和Oracle达成重要的云交易，震惊了业界。美国银行将使用Azure来支持应用现代化，这是其数字化转型的关键组成部分，这一转型计划中还包括将200,000名员工迁移到使用Office 365。目前，美国银行使用Oracle数据库做ERP和财务。

“安全地做虚拟化的能力有了显着提高，”美国银行首席运营和技术官Cathy Bessant在2017年10月的Forbes CIO Next大会上这样表示。但Bessant补充说：“你会发现，我们在公有云、付费即用云方面非常非常谨慎。”同时她指出，她不确定除了美国银行的应用之外云中还运行着谁的应用，以及这些应用对美国银行应用的速度、安全性或服务水平有怎样的影响。

尽管如此，Bessant表示，截至2019年底技术工作负载中有80％将运行在某种虚拟化堆栈中。

服务公司Merrill：公有云帮助我们转型为一家科技公司

Merrill Corp.是一家提供虚拟托管空间保存企业敏感信息（合并和收购文件等）的公司，该公司正在做业务转型，他们使用微软Azure公有云来实现这一目标。负责转型的首席技术官Brad Smuland表示，云计算将让这家服务公司转型成为一家科技公司。

Smuland在微软Azure中运行大约1700台服务器，在本地数据中心运行4500台服务器，而且他每天都要把更多的服务器迁移到Azure。Smuland说，不像同行们只是因为成本不断上升而被迫迁移到云端，他密切关注的是Azure的消费成本。他使用Turbonomic的云成本管理工具，根据算法确定哪个平台的成本更低或完成计算任务的性能更好，自动将工作负载从本地服务器转移到Azure，反之亦然。

Smuland表示，这一转变要求Merrill这家在全球36个地区有3000名员工的企业重新设计IT系统，重新培养人才技能。他不得不聘请和培训员工，包括软件工程师、网络安全工程师、产品经理和用户体验设计师。这些技术人员兼顾本地和云基础架构，负责新的网络安全模型，并在DevOps环境中使用微服务构建原生云应用。现有的一些IT员工“自愿”走了，但Smuland说他不得不推动其他员工走上转型之旅，强调做这样的迁移如何更具文化性而不是功能性。

“我们开放心态全心投入，但实际比我预期的投入更多。转型围绕着技能变化、文化变革和方法的变革。这涉及到人员结构以及运营方式，我们在这些方面进行了大量的工作。”

Smuland给出的建议是：在改变IT文化氛围和提升技能至关重要，但同时Smuland表示，CIO们必须与战略合作伙伴合作才能取得成功。“这些关键的战略合作伙伴关系（例如微软和Turbonomic）对成功和速度至关重要。没有他们，我做不到的。我们CIO们常常会觉得什么都要自己推进、自己开发、自己全权负责。”

美国航空公司：公有云我们展翅高飞

为了促进与业务主管的协作并实现软件交付的自动化，美国航空公司在云中找到了答案。根据美国航空公司客户技术副总裁Daniel Henry的说法，他们正在将公司网站、移动应用和其他数字服务转移到IBM云服务中，以推动架构更新和加快软件开发。Henry说，选择IBM的关键原因是看中了IBM与Cloud Foundry的合作，Cloud Foundry是美国用于开发“云原生”应用的开源平台即服务环境。

“我们希望建立一个应用，使我们能够快速向网站添加功能并满足业务需求。在IBM云中创建我们的云本地应用，让我们有机会做到这一点。”

Henry说，美国航空公司还采用了IBM的“车库”方法，其中包括架构、使用微服务开发软件的最佳实践、敏捷性和DevOps。这个想法是为了使美国航空公司的工程师能够更好地与业务主管合作，实现软件交付流程的自动化，提高员工和客户的应用开发速度。

对于美国航空公司来说，云是重新塑造IT团队向企业交付软件方式的触发点。“这并不是说，要求你转移到云端，但这足以促使你说，‘也许我们需要重新评估一下我们开展业务的方式，以提高效率和改善协作’。”

Henry说，尽管美国航空公司多年来一直与IBM合作，尤其是使用IBM的专业服务，但他们并不是一下子就踏进了云计算的大门。“我们做了广泛的PoC，对结果感到非常兴奋。他们做到了。”

Henry给出的建议是：放手去做吧。虽然有大量关于云的信息令人头疼，但CIO们应该勇于冒险。企业也应该致力于自我重塑。“不可能永远维持现状，否则你就看不到效率的提升，你必须知道，结果是会变得更好。”

家谱网站Ancestry.com：在公有云中种下你的家族树

基因组数据既服务市场最近变得越来越具有竞争力。为了占得优势，Ancestry.com宣布将将“全押”AWS：AWS将承载Ancestry.com的数十亿条历史记录，包括家谱和客户脱氧核糖核酸概况，Ancestry.com产品和技术执行副总裁Nat Natarajan这样说道。

“我们全力以赴，因为我们相信要继续发展我们的业务，就需要提高创新速度，”Natarajan说。在六个月内，Ancestry.com已经将超过一半的数据——8PB——转移到AWS，他表示，随着更多消费者寻找有关其祖先的信息，Ancestry.com将实现更快的国际化增长。

Ancestry.com使用了AWS多个服务（包括平台即服务、无服务器计算和其他工具），已经将12,000个服务器实例中的6000个服务器实例以及550个数据库迁移到AWS云，其目标是在2017年底前把大部分Ancestry.com消费产品迁移到AWS。

Natarajan表示：“速度是我们真正的动力。我们多快能做到某些事？我们相信这是我们达到目标的最快方式。”

Natarajan给出的建议是：得到高管支持，认识到迁移到云并不是关于技术，而更多地是关于运营、流程和人员，并且任命一位专门的负责人来负责这个转型。Natarajan说：“想想运营方式、文化和技能上的转变，这些至关重要。”