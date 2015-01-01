区块链可以拥抱2000亿美元的千禧一代旅游市场吗？

绝大多数的新闻和媒体都长篇累牍地撰写过关于千禧一代的文章——这个21岁至35岁的群体——而且他们有很好的理由这样做。

至顶网CIO与应用频道 03月13日 编译：绝大多数的新闻和媒体都长篇累牍地撰写过关于千禧一代的文章——这个21岁至35岁的群体——而且他们有很好的理由这样做。作为增长速度最快的消费者群体，千禧一代的消费力惊人，每个行业中的企业都渴望能在这个高潜力的市场中分一杯羹。目前，这个群体每年的消费接近6000亿美元，相当于每人每日开支的接近三分之一。

这一趋势已经蔓延到几乎每一个面向消费者的行业，包括奢侈品市场、房地产、科技和零售等。

千禧一代的旅行也更多，甚至在旅行和预订上的花费能够同退休人员这个群体平分秋色。一些专家已经指出这一代人对于旅游业的重要性，但是其他的部分似乎在调整自身的产品以适应这个增长迅速的消费群体的需求方面动作迟缓。

旅游行业已经被盘踞顶端的少数几家大型公司把持，而权力和流程高度集中化，这就导致了价格和交易对消费者不利，而且消费者能够获得的选择更少。

即使是旅行规划行业也受到了TripAdvisor等网站的挑战，可即使是TripAdvisor也受到了集中化和古老的获利模式的负面影响。

在TripAdvisor网站上，其排名算法很容易被希望获得更高流量的公司所操纵，这不利于千禧一代搜索更为个性化的推荐和体验旅行。而且，它并不是唯一一家遇到此类问题的供应商。

像Expedia和Kayak这样的预订网站会在其供应链的每个环节收取费用，这些费用高得不成比例，其中大部分费用将转嫁给消费者。这越来越违背千禧一代的偏好，这一代人喜欢更为个性化的服务、更为个性化的产品体验和更高的灵活性。

千禧一代的范式正在改变

虽然这些旅游公司加强了对这个行业的控制，但它们也为搅动这个市场风云的搅局者打开了大门，这些公司为这个市场带来了新的解决方案，这些解决方案更直接地瞄准了千禧一代。

这一举措起初似乎毫无意义，但如果考虑到目前千禧一代每年的旅游市场规模超过2000亿美元的话，新兴公司能够更直接地同Y世代和Z世代对话，希望在这块迅速扩大的馅饼中分得更大的一块。

对于这个领域的许多企业家和潜在的破坏者来说，破解千禧一代旅游市场的答案在于区块链技术。一些人认为，分散式网络和不可变的分类账系统使得该技术成为千禧一代寻求体验和个性化旅行的理想合作伙伴。

事实上，越来越多的年轻人正在回归旅行社——据报道，在2016年有其中34％选择了旅行社——而区块链填补了最重要的空白：预订流程中的人类接触。

由于基于区块链的旅游公司专注于这一关键点，这些公司正在利用群体和需求的转变，特别是更年轻的世代通常会回避一些大公司，他们认为这些公司过于公司化，或者过于关心利润，而不是那么关心消费者。

更重要的是，基于区块链的解决方案与观察者注意到的趋势非常吻合。例如，绝大多数年轻人在社交媒体上分享他们的旅行体验，并对提供奖励的公司表现出更强的忠诚度。

区块链和相关的分布式分类账技术（DLT）等IT技术被认为完全有能力利用这些趋势，这要归功于其可以增强点对点（P2P）的通信，并且能够通过代币提供更好的客户激励方法。这项技术在渗透进入这个市场方面已经取得了重要的进展，一些企业已经带来了巨大的冲击。

改善旅行，一次改善一部分

由于旅行不仅仅是简单的预订航班，区块链创业公司在这个流程中发现了可攻击的地方，而不是去提供将各个方面集中在一起的垂直集成化解决方案。

例如，推荐平台Cool Cousin试图将用户变成其所在城市中事实上的旅行代理商。访问者可以请求推荐，而“表兄弟”则可以参与推荐，平台会用CUZ代币激励“表兄弟”的贡献，这种做法让客户能够通过帮助他人并提供良好的建议获得奖励。

对于在做出任何旅行决定之前，都要浏览多个网站的千禧一代来说，这种无偏见的个人互动的方式被宣传为是一种能够提供更全面解决方案的方法。

Cool Cousin的首席执行官Itai Nagler表示：“千禧一代是非常珍惜时间的世代，而且需要品质，这就是我们在旅行世界中所能够做的事情。” Itai Nagler表示：“我们从Netflix和Spotify这些出色的服务中学到的东西是，如果你能够同时提供这两样东西——千禧一代会首先使用你的服务，并且将其视为是值得花钱的地方。”

他补充表示：“集中式的旅行市场中信息过载，而且充满了各种带有偏见的内容，让旅行者无法找到有用的信息。无论他们如何努力地避免被可疑的建议影响，他们大部分的休假时间以及金钱都浪费在了不合他们胃口的平庸地方。”

该高管进一步指出：“我们的表兄弟是本地人，他们了解情况，他们就像你一样，他们主要的动机是让你在他们所在的城市里度过美好的时光。”

与之类似，总部位于美国的Loyyal声称可以帮助企业改进激励千禧一代旅行者的方式，他们的做法是创建“游戏化”（即将事物变成一种游戏以促进互动和互动）的忠诚度平台，并且拓展受到限制的回馈系统。

这家区块链企业不会迫使消费者累积某个特定服务商的积分，非但如此，该公司还可以实现互操作性并提供更广泛的奖励计划，以此提高留存率，从而提高利润。

与此同时，法国的区块链创业企业Fizzy的目标是让正在迅速抛弃旅行保险的千禧一代更好地使用透明的以太坊智能合约来保护自己。

有人认为，通过解决这些辅助问题，千禧一代更有可能参与进来并持续进行旅行消费。以区块链为基础的公司进入市场的目标并不一定是取代现有的市场结构，而是要去填补许多大型企业在服务方面无法——或者是根本不愿意填补的空白。

举例来说，CryptoCribs通过其P2P家庭共享平台迫使租赁巨头Airbnb与之竞争，而前者没有佣金、费用或看门人。

而通过解决这些问题，这个新兴行业正在争取自己的主张，并创造财务机会——不仅仅是为创造服务的公司创造财务机会——而且为愿意参与其生态系统的千禧一代利益相关者创造财务机会。

是昙花一现还是一种新型的趋势？

像大部分的区块链和加密行业一样，对于这项技术是否有助于在千禧一代的市场上分一杯羹，还有不少人心存疑虑。而且，很多人认为世代的影响是小题大做。尽管如此，Y世代和Z世代代表了庞大的消费群，他们的购买力已经广泛建立起来了。

作为旅游行业来说，为了改进自身服务以瞄准这个日益增长的群体，看起来合乎逻辑的做法是必须更加大刀阔斧地前进，以适应他们的生活方式和偏好。而对于一个每一年都要从千禧一代身上挣得数十亿美元的行业来说，更好的留存率最终将取决于对创新性解决方案的采用，这些方案应该能够解决新兴一代消费者感受到的痛点。