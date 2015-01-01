这座印度城市为何积极拥抱区块链技术？

区块链提出的远大承诺，在于彻底解决互联网在通信透明化方面的一切成本问题。其能够增加双方之间的信任度——这一点对于低交易对手信任度场景下极为重要的经济驱动因素。

至顶网CIO与应用频道 03月06日 编译：印度总理纳伦德拉-莫迪最近高度赞扬了区块链技术的革命性潜力，并强调印度应“快速适应”这一趋势——毫无疑问，这种来自国家元首的认可可谓相当罕见。

区块链提出的远大承诺，在于彻底解决互联网在通信透明化方面的一切成本问题。其能够增加双方之间的信任度——这一点对于低交易对手信任度场景下极为重要的经济驱动因素。超过80%的印度民众在非正式经济实体当中工作，而由于这种非正式属性更多取决于人际信任（而非合同约束），因此工作者极易受到欺诈。事实上，印度国内的贿赂率高达69%，并在2017年被评为腐败问题最严重的亚洲国家。印度每年的贷款欺诈损失平均近20亿美元。为了抵消这一信任缺失造成的影响，印度的商业贷款利率往往高达20%。

莫迪并非惟一发现这方面问题的人。长久以来，印度一直对区块链技术给予高度重视，并在绰号“命运之城”的维沙卡帕特南这座港口城市积极推动该国区块链枢纽的建设工作。

走进维沙卡帕特南

2016年，东南部安得拉邦政府就发起雄心勃勃的“维沙卡帕特南金融技术谷”倡议，希望将维沙卡帕特南建设成世界级的金融科技生态系统，并将政府、学术、企业、投资者以及企业家聚焦在一起。维沙卡帕特南金融技术谷首席架构师兼安得拉邦首席长官Chandrababu Naidu一直在为此而不懈努力。此前，他曾将海德拉巴建设为印度首屈一指的科技中心而获得广泛赞誉——目前，谷歌与Facebook的印度总部都设在这里。

截至2017年年末，维沙卡帕特南金融技术谷已经吸引到9亿美元投资，并创造了5500个就业机会——不过这距离到2020年创造50万个就业岗位的宏伟目标仍然相去甚远。此外，安得拉邦还成为印度首个利用区块链技术进行治理的邦。目前，这里试行着两大关键性项目：利用区块链技术管理土地记录，以及简化车辆登记流程。区块链技术有助于保护该邦的数字资产与交易活动，并防止外界甚至是政府内部人员对其加以篡改。根据智库Daksh机构的研究，在印度，此类纠纷已经成为不容忽视的大问题——与财产相关的争端占全部民事案件中的66%，并造成0.5%的国内生产总值损耗。安得拉邦计划最终在邦内全部政府部门内普及区块链技术。

印度总理纳伦德拉-莫迪已经成为区块链技术的有力倡导者

此外，安得拉邦还与多家私营公司合作测试区块链技术相关用例。举例来说，目前该邦已经在印度区块链初创企业Zebi Data的帮助下建立起10万多条土地记录。Zebi Data目前亦与包括马哈拉什特拉邦与特伦甘纳邦等建立起合作关系。瑞典区块链初创企业CrhomaWay也与该邦政府合作以提供土地登录解决方案，并在其中结合了来自多个海外项目的经验——包括瑞典土地登记机构Lantmäteriet以及咨询企业Kairos Future的帮助。

维沙卡帕特南金融技术谷计划在交通、金融与数字安全等关键性领域建立起规模最大的区块链用例库。其已经与Covalent基金合作建立起Velugu Core——这是一套主要以印度为核心区域的开拓性区块链。其将通过开放API（即应用程序编程接口）帮助政府数据实现自由共享与数字化转型，而后允许开发人员借此构建自己的应用程序。举例来说，希望购买特定房产的个人可以通过这套堆栈构建起的应用程序访问政府数据，并获取与以往所有权及交易详情的公开信息。此外，维沙卡帕特南金融技术谷还与毕马威会计事务所合作推出BFSI用例库计划，旨在识别区块链及其它技术解决方案，从而处理银行业、金融服务以及保险业当中的各类常见问题。

其它举措还包括创建多个企业加速器项目以及创新实验室，并与路透社（面向IT与数字化内容）以及Broadridge开发基于区块鍕的专业合作卓越中心。维沙卡帕特南金融技术谷还将提供慷慨的激励性措施（包括货币、监管与基础设施支持等形式），旨在积极吸引最优秀的人才，从而发展该地区地金融技术与区块链领域的意见影响力。

科技创新的新模板

维沙卡帕特南在区块链与金融技术领域所获得的令人瞩目的成功，也将为印度的其它地区提供宝贵的模板。

首先，其反映出如今印度的小城市（维沙卡帕特南属于印度国内的‘二线城市’）开始率先进行技术转型。其次，创新活动由政府——而非私营部门——牵头推动。第三，初创企业在激励之下选择直接与政府合作，并利用后者提供的庞大资源以回避繁琐的手续与漫长的销售与支付周期等难题。最后，维沙卡帕特南金融技术谷采用最先进的技术解决与印度相关性最高的痛点，这一点可谓彻底颠覆了印度长久以来典型的保守性发展思路（即仅采取经过反复验证的商业模式与较为消极的风险应对态度）。

维沙卡帕特南的成功自然也非一蹴而就。事实上，安得拉邦是目前印度最适合进行商业运营的地区。该邦于2014年进行重组，并全力革新各项固有弊端。为了彻底摆脱以往效率低下的执行流程，该邦致力于削减繁文缛节、降低风险并改善激励机制，并在这些方面取得了重大成果。如今，其它各邦也纷纷开始效仿。特朗加纳邦、卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦与喀拉拉邦近期相继宣布将广泛支持与安得拉顾类似的区块链用例与试点项目，旨在提高治理工作的透明度。

近年来，印度一再重申其对创新的支持承诺，特别是将技术创新视为国家利益的根本所在。以“数字化印度（Digital India）”为代表的一系列革命性知识经济发展计划以及促进企业家精神与创新能力的“初创印度（Startup India）”等共同提升了科技与商业界的士气。维沙卡帕特南获得的初步成功，也为印度的发展铺平道路，并逐步把区块链技术引入主流应用领域。