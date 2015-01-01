世界银行CIO谈IT技术如何助于消除极端贫困

世行的使命是到2030年消除极端贫困，促进底层40%人口共享繁荣，他认为，技术与世行这一使命之间存在着深远的联系。他还认为，区块链和人工智能将对世行服务的人群产生巨大影响。

至顶网CIO与应用频道 03月04日 编译：尽管是世界银行集团（World Bank Group）的全球首席信息官，但Denis Robitaille并不认为自己是技术专家。他在世界银行的业务部门工作，后来转到IT部门。当他升任CIO的时候，他是先从2016年11月开始担任CIO开始，然后在2017年6月担任常任CIO，他对世界银行的运作方式有着深刻的理解。

世行的使命是到2030年消除极端贫困，促进底层40%人口共享繁荣，他认为，技术与世行这一使命之间存在着深远的联系。他还认为，区块链和人工智能将对世行服务的人群产生巨大影响。我们之间的这次对话涵盖了以上所有以及更多的内容。

问：你是世界银行第二位全球CIO。虽然你不是技术专家，但你拥有丰富的运营经验，并已完成世行的“实际工作”。世行的使命是到2030年消除极端贫困，促进底层40%人口共享繁荣。技术在实现这些大目标的过程中扮演什么角色？

Robitaille：技术是我们日常生活的一部分，我认为我们正处于IT转型的开始阶段。新兴技术对发展的作用很重要。世行在探索新兴技术如何能够推动发展方面迈出了重大的一步。

想想狭义的人工智能[AI]带来的影响。这项技术可以带来巨大的好处，但也会造成巨大的伤害。有人猜测说，自动化和机器人技术可以消除多达50％的工作，这很可怕。如果我们想消除贫困，我们就需要创造就业机会，而不是消除就业机会。

我们正在研究如何以积极的方式利用技术。整个组织都在这个目标下动员起来。对于我们ITS来说，重点是支持内部客户和运营，并与世行的不同部门合作，确保我们能够利用好新兴的技术。

问：你的组织也经历了云转型。你能否谈谈为建设更可持续的技术体系来支持世界银行所做的工作？

Robitaille：在这方面我们有一点点落后，但我们的目标是一致的。我们有大量的遗留应用。去年，我们制定了一项新的三年战略，战略的其中一部分就是提供敏捷性并转移到云端。

以前我们完全是传统的IT，而现在我将敏捷与DevOps结合起来。我们希望为我们的客户提供更快捷的业务。当我们审视我们的业务战略和解决方案时，我们希望更快地进行分类和更灵活地交付。

我们在全球拥有169个办事处和8000名员工，因此我们需要为他们提供可在任何地方使用、提供易用体验的工具。以前，我们并不擅长这一点。现在，ITS团队和整个世行都因为更灵活地回复客户而感到高兴。 ITS组织内的孤岛较少，因此我们正朝着正确的方向前进，并试图从那些设定发展路径的人那里学习。

未来三年我们有一个具体的目标。我们最早是从SaaS解决方案开始的，而现在我们转向那些要迁移到云中的定制应用，并且我们希望向其他人学习和了解有关这方面的挑战。将遗留系统与云应用连接起来有点令人担忧，但我相信我们会做到的。

这是我们正在经历的一次大型的现代化变革。我所看到的挑战是，我们如何在努力满足商业机遇的同时，继续保持卓越的基础面，以及出色的运营？就像我说的那样，ITS有很多期望，不仅是为了使自己现代化，而且是为了那些贫穷的人口，支持世行的运营。

这是一个重大的转型计划，而且今年我们将实施新的运营模式。我们将同时实施云、敏捷性、DevOps和新的性能监控功能，关键是确保客户满意。此外，考察169个国家在该领域的表现也是一项挑战。一套可以追踪表现的系统性方法，将有助于解决这两个问题。

问：你提到敏捷性和DevOps，这是许多人认为必须更加现代化的两个部分。你可以谈谈这方面的情况吗，这方面的转型已经进行了多长时间，沿着这条路走下去能获得怎样的好处？

Robitaille：在2017年年中我们开始转型之旅之前，我们还是采用传统方式的组织。现在，我们仍在试图让所有人都参与到这个转型中来。我们不是私营组织，所以我们不能让人们轻易走掉。对我们来说，这是重新调整、重新使用、说服人们相信我们正朝着正确方向前进。

我看到了消除孤岛的好处，我相信我们将能够更快更好地完成任务。当我执行这个任务的时候，我也减少了官僚作风。以前，我们是38个系统设备，现在我们减少到28个。在组织内部协作方面是越少越好。如果六个月之后你再问我这个问题，我可以多谈谈这方面的好处，但现在，我们还在推动组织的过程中。

问：你提到过，没有哪个领域像区块链这样令人兴奋。你能谈谈你对此的看法，以及你对创建实验室开始进一步探索的看法？

Robitaille：我创建了一个创新和技术部门，通过这个部门我们可以与大型外部公司、小型创业公司和我们所有内部业务部门展开合作。世行是一个复杂的组织，因此合作伙伴关系对于世行未来发展十分重要。我们有27个验证概念来看待不同的领域。

我自己对区块链很感兴趣，因为区块链消除了第三方。说到区块链发展带来的影响，可以拿银行汇款来举例：全球汇款有数十亿美元，平均费用约为7.9％。如果你使用区块链消除第三方的话，直接从一个人转账支付给另一个人，费用减少到0.5％，那么影响将是巨大的。

另一个有意思的领域是土地所有权。我记得在2004年，泰国发生海啸造成25万人死亡，当时我就在泰国工作。许多幸存者不仅失去了他们的家人和朋友，而且他们中的许多人失去了所有的文件和权利。由于强大的利益因素，各地都发生了土地掠夺的事件，而人们无法抗争。想象一下，如果有一天，他们的身份被锁定在区块链或者其他去中心化的技术上，会发生什么。这就是我为什么认为区块链会变革和颠覆穷人利益的一个很好的例子。

问：在IT中，技术与开发技术和使用技术的人一样优秀。我们正在面对一场人才的争夺战，可能很难找到适合自己的人选。我猜想你有一定的优势，因为你的组织是以使命为导向的，而且这项技术被运用于员工热衷的事情上。你可以谈谈你在寻求技术现代化过程中寻找人才的方式吗？

Robitaille：我认为有三件事激励着人们。首先是目标感，其次是自主性，第三是实现掌控。拥创造一个环境，在这个环境中人们可以充分发挥潜力，成为公认的专家，这是一个巨大的动力。

数据表明，钱是仅次于使命的，我们完全是以使命为导向的。我刚刚聘请了一名CTO，因为我需要一个具有深厚技术专长的人，来补充我对世行的理解。因为我们无法像私营部门一样支付薪酬，所以这个人是降薪来的。对他来说，在世界银行工作是一个梦想。

这种使命感会起到帮助作用，但我认为我们可以在吸引人才方面做得更好，特别是随着我们越来越多地围绕DevOps、敏捷性和其他新兴技术寻找新的技能。尽管我们正在寻找新的技能，但我们仍在使用传统的招聘方式，我认为我们可以做得更好。

我担心我们有时过于依赖这种使命，还要创造一个专注于转型业务的环境，这非常有意思且令人兴奋的。我创建的技术创新部门就是一个很好的例子，在我的员工中，很多人都自愿在晚上和周末工作。

正如我所指出的，在像我们这样的组织中，有目标感和掌控能力，所以人们的积极性很高。根据我们的内部调查，大家感觉有动力去改变世行并为发展使命做出贡献。

问：你提到了你组织的复杂性。你在华盛顿特区总部有大约3000人，在169个国家有8000人。我可以想象得到这169个国家的技术和工具是有多么复杂。从技术角度来看，你如何在这么多样化的操作环境中，为这么多样化的人群创造一个标准的生产力基础？

Robitaille：要回答这个问题，先来了解一下运营中的限制。世行支持四个独立的法律实体，所以当我有世行的资本项目时，我必须寻求四个业务伙伴的授权。他们都有自己的预算，这使得事情变得更加复杂。

作为四年前世行重组的一部分，我们将所有IT员工集中到一个小组中，为整个世行服务。现在，我们要做的就是简化技术堆栈，因为我面临着巨大的预算压力。

世行正在寻求增资，而且过去四年我们一直试图向股东证明，我们可以很好地管理这个领域。在过去的四年中，我们实施了4亿美元的运营预算削减，预计还会更多。期望越来越高，预算正在削减，这使得工作具有挑战性，但也很有意思。

为了让大家协作起来，我们使用简单的同类最佳工具。例如，我使用Jive进行业务协作，但现在我正在摆脱这种情况。我有Microsoft Office 365，而且作为许可的一部分，我可以访问Yammer、Teams和OneDrive。我们用OneDrive替换了Box。本月，我们将推出Office 365上的协作工具规则，例如Planner、Yammer和Teams。我正在削减费用，创建一个更加集成的平台，并促进整个组织的协作。

问：当你展望未来时，哪些技术或趋势特别引起你的注意？

Robitaille：我认为主要是人工智能，尤其是在认知洞察方面。我们如何从大量数据中发现隐藏的模式？我们需要让我们的数据更加可用、更易于访问。我们也正在建立一个我们称之为“发展数据中枢”的地方，我们正在授权世界银行的所有员工访问企业和发展相关数据。过去，数据是在很多不同地方被获取的，这些数据都将集中在同一个地方。

我认为这其中蕴藏巨大价值。我们正试图与拥有更多专业技能的大公司合作，寻找这些隐藏的模式，进一步推动发展进程。我面临的挑战是要找到这种合作伙伴。这不是我的主要任务，但我们希望尽可能地做出贡献，而且我们拥有IT方面的人才。在认知洞察方面的人工智能，确实令人兴奋。

问：人工智能的发展非常迅速，但人们担心开发这项技术的人员会专注于快速地开发，而不是安全地开发。随着我们越来越接近人类级AI，许多专家认为，在我们打开人工智能的开关之前，需要采取保护措施。对于快速开发人工智能和安全开发之间的平衡，你有什么看法？

Robitaille：这让我想起了侏罗纪公园的一句话：“我们花了太多时间看是否能做到，而不是是否应该做到，而不是如果我们应该，”我认为这是我们面对所有这些新兴技术的时候要问的一个问题。

我希望世行会影响自身及其他组织的监管过程。对于员工来说，人工智能带来的影响可能是很糟糕的，我认为全球必须开始考虑如何设立普遍的基本收入、医疗保健和教育的普及。

我不想在这里说得太夸张，但我认为人类必须认真考虑这些元素。否则，就像你说的那样，技术可以用于好的和坏的方面。我们需要为所有可能的选择做好准备。我担心这些技术可能会拉大贫富差距。

我认为我们需要找到一种更好的国际合作方式，而不仅仅是在我们自己这个小孤岛中。我反对孤岛，但世行也是孤岛的一部分。我们需要与联合国和其他国际组织更好地展开合作，共同解决这些问题，这关系到人类的未来。