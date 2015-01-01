回看6则数字化转型标杆案例为企业带来的改变

数字化转型已经成为主流，没有人会否认数字化转型对于企业的重要性。2017年Constellation Research进行的调查中，有64％的受访者表示数字化转型对于提高利润至关重要。

至顶网CIO与应用频道 02月27日 评论分析：数字化转型已经成为主流，没有人会否认数字化转型对于企业的重要性。2017年Constellation Research进行的调查中，有64％的受访者表示数字化转型对于提高利润至关重要。

而这也将成为未来IT投资的主要推动力，当然还有像降低运营成本、改善客户体验、使IT与业务战略保持一致等目标。

2017年至顶网走访了很多企业，包括金融、制造、能源、零售、医疗、互联网等行业。我们从中挑选了一些标杆企业，来讲讲他们的数字化转型方法和故事，希望为在数字化转型道路上的你一些启发和思考。

中信银行

现如今，银行总资产增速放缓、商业银行利润增速放缓、存款利率差异化渐成常态、互联网金融崛起。这些困局将持续困扰银行业。零售银行正逐渐成为银行收入增长的重要引擎，中信银行已经意识到大数据驱动的零售业务转型迫在眉睫。

现如今数据应用已经完全嵌入到中信银行零售业务的各个环节，在2016年中信银行零售业务还制定了数据应用的“三年规划”：

传统精准营销：建立精准营销闭环流程，围绕生命周期展开精准营销，形成可持续优化的客户经营体系。通过精准营销项目2016年实现了451亿管理资产的增长，挽留资产560亿，人均挽回资产11.51万。

场景化营销：构建场景营销体系，基于渠道、业务成熟度和数据成熟度分阶段布局场景应用。整合线上线下数据，还原场景，重构消费者决策旅程，加强场景内的产品交叉营销，提升客户体验。

智能营销：全客户、全渠道的零售智能营销体系，进行客户经营智能决策，通过线上自动渠道和线下人工辅助实现客户广覆盖。

海尔

海尔是我们无人不知的一家企业，但随着制造业面临制造能力升级以来，人力成本和大宗原料成本的增加对于制造业的利润空间越来越小，所以数字化转型是非常重要的，实现全流程的转型升级。

海尔也在不断调整策略，2015年海尔将IT部门更名为DTS（数字技术服务），在数字化转型的环境下，基础架构、核心系统、运营、技术创新都成为DTS的使命。云计算、大数据，信息安全、用户体验在每一个领域里，都有越来越多新的技术在改变海尔数字化转型的建设途径。

云计算战略是海尔最早开始布局的战略之一，在保证内部运营后，又将云服务纳入到管理体系，将管理底线和云服务商做集成，把资源直接带入到海尔的生态里，发布了海尔开放云平台，提供基础设施、开放平台、数据显示三大服务。

在大数据的使用上海尔有别于传统制造业关注的库存和销售预测，其从整个制造业转型的角度上，更加关注时精准定位到个人的数据分析，因为柔性的制造模型需要更加精准的根据客户需求进行制造。

在人工智能上海尔更多集中在某一使用场景，例如智能制造生产线上通过人工智能进行硬件的检测，呼叫中心中通过人工智能机器人提供简单交互。在殷皓看来人工智能不仅仅是在平台上提供一个服务，而是把端到端的能力变成服务提供给用户。

华大基因

华大基因做的主要工作是基因测序，其希望借助BT（生物技术）与IT（信息技术）融合的力量，不断突破生命科学的可能性。

目前华大基因的业务已经覆盖了全球100多个国家和地区，包括国内31个省市自治区的2000多家科研机构和2300多家医疗机构，其中三甲医院300多家；欧洲、美洲、亚太等地区合作的海外医疗和科研机构超过3000家。

提供基因测序及相关服务时，数据传递是一件很费力的事，华大基因建立一个私有云的平台，将自己的IT资源开放到云上，让客户到云上来使用。华大基因看到了上云的可能性，不过要满足华大基因庞大的国际业务这还不够。

2015年，华大基因发布BGI Online生物信息云平台，这是搭建在公有云上的PaaS平台。依公有云进行数据存储和管理，加上华大基因开发的分析工具、第三方的分析工具，用户不需要关心复杂的IT技术，只要将数据上传到云平台，就可以进行基因数据分析。IT实力较强的用户还可以将自己开发的分析工具部署到BGI Online，无缝地开展业务。

华大基因也有着自己的人工智能团队，该团队下一步就是通过人工智能技术，多维度、深层次地发觉基因数据之间的关系，这也是未来生命科学领域有更大可能性的突破点。

卡西欧

零售行业是一个传统的劳动密集型行业，电子商务的到来让实体零售面临了前所未有的危机。零售行业需要转变思想观念，以商品为中心到以顾客为中心。

作为中国卡西欧最大的代理商，络克贸易进行了一次大胆的尝试，在去年双十一期间2016年11月6日，天猫全球首家全渠道智慧型门店开张了，门店打通了线上线下供应链，为消费者营造出了新的购物体验场景。

在门店玻璃上设计了互动大屏，投影到玻璃上让顾客更直观的进行互动，通过体感做出相应手势，摄像头进行拍照，通过扫描大屏二维码，用户可以获得这张照片，并分享到微信进行传播，获取各种优惠。这中间实现了多屏互动、微信吸粉、品牌传播等多种体验。

同时进入店内顾客的行为信息都可以被获取进行分析，店内划分了不同的区域，通过摄像头捕捉影像统计出进店的流量，检测各货架顾客逗留时长，分析商品关注度。通过热力图可以展示各区域热度，为营销陈列提供依据。

整智慧门店由游戏云、购物云、行为分析云三朵云构成，游戏云帮助门店吸粉，增加转化率；购物云打通线上线下实现全渠道融合落地；行为分析云收集消费者数据，为决策提供依据实现精准营销，集合三朵云帮助实体零售转型智慧型零售。

北大医院

医改的逐年深化让医疗环境有了不断的改善，而医疗信息化是其中一个有效的支撑，将信息技术运用到医院与公共卫生的管理系统和各项业务功能系统中，对医院、公共卫生系统进行流程化管理，实现特定的业务功能，提高医疗卫生机构的工作效率和医疗服务质量。

医院信息化建设就好比厨房，永远都是众口难调，很难让所有人都满意，只有沿着既定的目标不断地推进，不断取得阶段性的突破。

平台建设是医院现阶段数字化转型的重点，在保证业务连续性不受影响的前提下，开始移动医疗、远程医疗、影像云、医疗大数据分析等尝试。

移动医疗可以使得医院在诊疗和查房上更加便捷、快速的获取病人信息，提高诊疗效率。远程医疗在一些特殊病人的治疗上已经大大超过原先的诊疗效果，马靖翔举了一个例子，一个癌症放疗病人可以通过各地区甚至各国专家的会诊，制定病人的放疗规划，让病人的治愈率大大增加。

一家三甲综合性医院每天都会产生T级别的数据，其中大部分是PACS系统（医学影像存档与通讯系统）所产生，这些数据通过脱敏技术放在云端形成影像云，对于医院减轻了存储压力，方便医院使用。而且医疗数据对科研、教学、诊断都有很大的帮助，使医疗逐渐走向精准化。

TCL

消费电子行业正面临着重大的转型和洗牌，一方面需求饱和与产能增长，使得企业间价格战愈演愈烈。另一方面，面对互联网企业的跨界竞争，新商业模式的进入使传统家电企业盈利能力遭遇挑战。

2015年4月，TCL集团提出互联网转型时代下的全新经营转型战略“智能+互联网”与“产品+服务”的“双+”战略。2016年豪客互联成立，其是隶属于TCL集团互联网事业本部的一家创新型互联网公司，聚焦海外移动互联网业务，产品包括了浏览器、杀毒、流量优化、云平台等。

TCL互联网事业部从2015年就开始建立服务全集团的私有云，解决集团内各组织机构自己数据中心造成的资源浪费，同时将账户服务、支付服务、多媒体等业务间的数据实现联通，使用户体验更加流畅。

豪客互联的目标是海外市场，庞大的用户体量，以及日处理量，让豪客互联选择使用公有云实现业务全球化的快速部署，而且在大数据的基础上，未来还将通过AI的算法进一步提升用户交互体验。

清理和安全产品已经成为豪客互联的明星产品，累计App下载量1.4亿，月活跃度7千万。在云平台的支撑以及通过增长黑客的方法这一趋势还会进一步扩大。