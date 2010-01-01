16个数字化转型成功的真实案例

各种企业正在越来越多地推出数字化举措，以扩大或构建旨在提高业务效率或收入增长的数字化功能。随着许多数字化转型成功故事的出现，这一趋势正在增加。

至顶网CIO与应用频道 02月26日 编译：各种企业正在越来越多地推出数字化举措，以扩大或构建旨在提高业务效率或收入增长的数字化功能。随着许多数字化转型成功故事的出现，这一趋势正在增加。

IDC估计，所有技术支出中有40％将用于数字化转型，到2019年企业支出将超过2万亿美元。“没有从根本上改变组织以专注于数字化的IT领导者会发现，他们的业务同事会转向外包以满足发展需求”，IDC IT高管顾问Joseph Pucciarelli表示。

在如此广泛的范围内实施数字化需要CIO应对变更管理和其他诸多挑战。致力于数字化往往需要CIO与业务同事更密切合作，以取得理想的业务成果——这是一项显着的变化。

Gartner的一项调查显示，3160名CIO中有95％的人希望他们的工作因数字化而发生变化或重塑。受访者认为，CIO角色的两个最大转变，首先是成为变革领导者，其次是更广泛的责任和能力。此外，网络安全和人工智能（AI）等技术趋势将大大改变未来CIO完成工作的方式。

风险很高。根据哈佛商学院的数据，领先的数字公司与落后的数字化采用者相比，获得的毛利率更高，收入更好，净收入更高。领先者的三年平均毛利率为55％，而落后者只有37％。

CIO.com对全球一些领先品牌的16个数字化转型案例进行了分析，下面就让我们快速浏览一下他们正在进行的数字化举措。

阿姆斯特朗世界工业公司

当CIO Dawn Kirchner-King在2015年加入阿姆斯特朗世界工业公司（Armstrong World Industries）时，IT就是这家拥有150年历史的天花板制造商的一个订单部门，同时也是一个“黑洞成本中心”，企业领导人不知道他们花钱能得到什么，Kirchner-King这么说道。

Kirchner-King很快采用了阿姆斯特朗制造团队所支持的精益和敏捷原则。她每天与IT和业务流程负责人开会。她说，这些会议让“我们有了以前从未有过的紧迫感”以及企业的透明度，他们可以看到他们的钱是如何花出去的。这反过来又使得企业更容易沟通他们的关键需求。

Kirchner-King说：“凭借这种透明度，我们对所做的事情表现出一定程度的信任。”

至于技术项目，Kirchner-King将ERP财务应用升级到最新版本的SAP，将Salesforce.com CRM套件改进并扩展到亚洲和欧洲，并将差旅管理迁移到Concur。客户还注意到有一个新的网站。“敏捷性确实为这些项目带来了速度和紧迫感，”Kirchner-King说。

Kirchner-King表示，她重新分配了相关成本的节约，转向精益和敏捷、转向网络安全和其他关键项目。现在IT正在探索使用数据分析，帮助阿姆斯特朗公司预测制造过程中的质量问题，这个过程可生成5000个数据点，关于天花板瓷砖质量和厚度等详细信息。

投资公司Putnam Investments

Putnam Investments公司首席信息官Sumedh Mehta说，公司CEO Bob Reynolds向他提出了一项针对那些可以帮助提高这家共同基金提供商业绩、机构投资策略和退休服务的技术的业务规划。

Mehta鼓励他的商业伙伴寻求他们需要的解决方案，例如他们用来研究和生成Putnam财务顾问见解的工具。Mehta增加了“类似Facebook”的协作工具，以促进IT与业务之间的沟通，还有类似谷歌的企业搜索功能和其他工具，以更好地实现工作流自动化。

正在进行的项目包括淘汰遗留应用，将应用迁移到云以及分析投资数据。Putnam还建立了数据科学卓越中心，以探索机器学习技术，帮助为客户创造业务洞察力。所有这些举措突显了向敏捷的更广泛转型，在这个过程中，IT和业务部门在两周的时间周期内开发软件。

Mehta说，这些努力激发了愿意接受新工作方式的商业伙伴的兴趣。Mehta表示：“通过这种改变，我们与业务伙伴更紧密地进行沟通，因为他们急切地想看到我们前一天晚上的工作成果。接受这一改变的企业将成为未来的数字化企业。”

美国公民与移民服务局（USCIS）

Mark Schwartz于2010年担任美国公民与移民服务局（USCIS）的CIO时，他围绕敏捷性、DevOps和以人为中心的设计原则对IT进行了改造。

避开政府的单一承包商包揽一切的模式，Schwartz引入了很多供应商竞争UCSIS的业务，他称之为Flexible Agile Development Services（FADS）。Schwartz说，高绩效者可增加更多的团队。他认为承包商与其他供应商协作的能力，是评估标准的一部分。

“结果是惊人的，”Schwartz说，团队接受挑战并且可以更快地发布代码。Schwartz还将该机构的大部分IT系统迁移到AWS，包括该机构的电子验证应用。“我们一切都以云为先，”Schwartz说。他在2017年末加入AWS，担任企业战略专家。

Schwartz表示，他希望美国移民局和其他政府机构将最佳实践制度化，以便科技“特警队”不必从硅谷来救急，正如2014年医疗保健信息交换失败时很多人所做的那样。“我们需要代理商去做正确的事情并分享最佳实践，我希望能够继续与其他机构一起尝试这件事。”Schwartz说。

电信运营商Sprint

如果你曾经想知道电信运营商的数字化转型是什么样子的话，那么看看Sprint就可以了。这家电信公司面对来自Verizon和AT＆T等大型竞争对手以及与T-Mobile合并谈判的压力，在经过多年大幅度降低成本后重新投资技术，CIO Scott Rice说。这一举措的重点集中在分析数据以改善客户体验上。

Sprint正在使用Elastic Stack开源软件，对日志、数据库，电子邮件和其他来源生成的50 TB数据进行处理，以评估Sprint.com的性能。这些数据可帮助IT人员确定故障在哪里阻碍了Sprint促进交易（从基本浏览、电话购买到消费者试图在线完成升级）的能力。分析错误和其他延迟有助于Sprint确定客户何时以及为何放弃交易。Rice说，以前每个应用团队都监控自己的软件性能，这造成了大量数据孤岛，并且无法利用这些孤岛来提高性能。“这是根据数据重新设计的[客户]旅程，”Rice补充道。

Sprint还创建了一个基于Hadoop的数据湖来分析客户数据，努力改进面向消费者推荐产品的方式。例如，一位十年的安卓手机用户可以获得安卓手机优惠。“这是建立一个关于你和你我们关系之间的信息广度，”Rice说，Sprint的转变继续贯穿于业务的各个方面，“每个转型项目中，IT组织都处于核心位置，”Rice说道。他正在将他们的组织转变可以自我指导的小团队，以便进行敏捷开发，改善软件交付。

美国北卡罗来纳州卡里镇

你可能不会把“数字化转型”这个词与一个市政当局联系起来，但是美国北卡罗拉纳州卡里镇的首席信息官Nicole Raimundo正试图在美国南部打造一片硅谷。她正在淘汰小镇使用的100多个不同的传统应用，包括工作订单、许可证和入职培训，以支持Salesforce.com。 “我启动了一个平台战略，这将使我们能够获得快速的胜利，”Raimundo这样表示。该平台包括现场服务、IT服务管理、市场营销和协作工具，旨在帮助Raimundo获得全面了解卡里镇的居民，包括公共费用支付、公园和娱乐课程注册等详细信息。

Raimundo和她的30名员工还打造了一项“技能”，这本质上是亚马逊Echo的一个小应用，允许居民在不使用电话启动此类业务流程的情况下开放工作订单和其他工具。并且，鉴于人们越来越希望通过消息通讯工具来促进交易，所以她也在探索使用聊天机器人让居民通过电话向镇政府部门启动流程。“我们的目标是，不管居民在哪，都能随时见到我们，”她说。此外还有：物联网，包括在镇上市政园区里的智能照明、智能停车和智能回收，她说这是一个新兴数字化工具的创新实验室。

作为这个文化转变的一部分，Raimundo还创建了开放式工作空间，采用敏捷和设计思维流程来推动最低限度可行的产品。卡里镇还举办了黑客马拉松，是想吸引来自当地Research Triangle Park的 人才，这个园区内有包括红帽、思科、IBM、微软和其他顶级技术供应商的人才。“这些我们希望引入人才的动力，”她说。

水管理解决方案提供商Xylem

CIO Nicolas Colisto在Xylem公司忙得不可开交。这家水管理解决方案提供商有五个业务部门，随着时间的推移这些部门有很多不同的系统。Colisto说：“企业在制定[技术]决策时遇到了麻烦，因为这些技术和系统是非常分散的。”

Colisto的员工在过去的几年中一直忙于整合传统IT系统，希望构建一个单一平台专注于促进客户参与、运营效率和收入增长。Xylem Integrated System（XIS，或称Xylem One）利用社交、移动、物联网、分析和其他工具，在一个以服务为导向的架构中帮助员工与客户建立联系。XIS帮助该公司在2016年创造了3000多万美元的净值。“我们创建了一个业务操作平台，”Colisto说。

2018年，IT部门将继续执行覆盖所有优先事项的举措，但更重视业务简化，以更好地建立一种持续改进的文化氛围，包括全球商业服务（GBS）部门，旨在通过流程改进、标准技术平台和机器人过程自动化（RPA），提供新的服务交付模式和路线图来节约成本。

票务零售商StubHub

当CIO Marty Boos五年前加入StubHub时，这家票务零售商的基础架构一直苦于应对每天数千次音乐会和体育赛事等票务交易的庞大业务量。Boos利用来自VMware、Akamai和Oracle的Linux服务器及技术，构建了一个可弹性扩展的私有云。为了在StubHub收购Ticketbis之后更好地支持全球交易，Boos将要选择一家公共云供应商来处理全球44个国家的本地付款，“我们将借此在更靠近消费者的地方完成交易。”

这个私有的、但未来将形成混合式的云支持几种面向客户的举措。由于StubHub有超过一半的流量是来自移动设备的，所以Boos的团队可以让卖家使用他们的手机拍照并在线发布。IT部门还与业务开发团队合作，增加音乐和其他内容，将StubHub.com重新设计为一个目标网站，并研究如何让Facebook群组的朋友购买和支付对方的门票。Boos说：“我们正在做的很多事情，是让客户更容易发现和规划流程。

建筑企业HD Supply

Frank Olszewksi正在为这一天做着准备：建筑行业发现自身开始“Uber化”和“Airbnb化”，也就是服务交付的数字化发展趋势。为了做好准备，HD Supply首席技术官Olszewksi已经将一个虚拟化的、软件定义的数据中心，转变一个协同的数据中心，在这个数据中心内管理程序和容器技术都是可编程的，因此他不必管理数据中心。也就是说，Olszewski的工程师点击几个按钮，就可以切换、运转和关闭计算资源。

Olszewski表示，这与面向客户的移动技术相结合，将使HD Supply的维护人员和现场服务代理能够用他们的智能手机拍下零部件的照片，然后查询公司的后端系统以找出这些零部件所在的物流中心，使得HD Supply在当日就能够将零部件交付给客户。Olszewksi表示，未来HD Supply可根据需要从其他配送中心进行租用，就像Airbnb一样。 Olszewski说：“从现在起的未来半年或者一年时间，我需要为应对这些工作量做好准备。我们将测试、调查和开始运转了。”

捷蓝航空（JetBlue）

在JetBlue，CIO Eash Sundaram已经部署了高速互联网和流媒体、移动支付和其他工具来改善乘客体验。今年早些时候，该公司公布JetBlue Technology Ventures (JTV)，投资那些希望为旅游市场带来机器学习、分析以及新客户服务方式的初创公司。这也可以看作是另一个创新的渠道。“如果你只是把所有东西都放入母公司，事情就不会像你想让发展的那么快，”Sundaram说。他也把目光投向了近场通信，以取代自助服务亭和登机服务台。

Domino's披萨公司

Domino's Pizza已经实现了能够让消费者从任何计算设备下订单的功能。该公司的AnyWhere平台可以让用户通过智能手机、智能手表和智能电视下单，它把订单输入Domino网站，然后发送推特或者编辑表情发给用户。“用户的选择，推动者我们整个移动和数字化平台的发展。千禧一代喜欢这一点。” Domino's公司首席信息官Kevin Vasconi这样表示。Domino目前的挑战是什么？是让他们的声控虚拟助理“Dom”了解和促进人们通过语音订购食物的不同方式。

零售巨头Target

Target的数字化旅程因为各种间断备受困扰，2013年发生的具有破坏性的数据泄露事件当然没有起到任何积极作用。为了助推数字化转型，这家零售商聘请了Tesco的CIO Mike McNamara，他曾在这家英国杂货连锁店领导过多个数字化项目。2016年McNamara的大部分时间都花在了软件开发模式从外包转向内部定制开发（包括新的供应链应用），以更好地将库存情况与消费者需求进行匹配。

零售巨头沃尔玛

与Target一样，沃尔玛试图将其软件堆栈重新设计为定制平台，包括一个新的搜索引擎和多个云应用。沃尔玛的新电子商务平台是基于OpenStack的，旨在帮助沃尔玛更好地利用这个OpenStack云平台参与竞争。事实上，开源是沃尔玛数字化转型的一个重要组成部分。该团队今年早些时候推出了OneOps，这是一个让程序员在不同云提供商之间进行测试和切换的平台，这是沃尔玛接受混合云模式的一个关键优势。

Capital One银行

凭借稳定的客户服务，以及数字化能力的大力协助，Capital One已经建立了庞大的银行和信用卡业务。Capital One的手机银行应用是第一批支持Apple TouchID生物识别软件的应用。2016年，该银行率先通过亚马逊的Alexa虚拟助理支持语音激活的金融服务交易。现在，CIO Rob Alexander正在见证这个重大转型，加快软件开发的速度。Alexander表示：“银行业的赢家将成为

那些认识到未来技术将在消费者希望银行业如何发展方面发挥核心作用的公司，将会成为银行业的赢家。我们必须擅长构建软件。”

医药零售商CVS

医药零售商很少被误认为是数字创新者。CVS Health正在通过整合其网站和移动应用来改变这一情况。CVS积极地聘请了首席数据官（CDO）Brian Tilzer负责公司的数字战略，而不是消极地抱怨这个被很多CDO视为的威胁，CVS的CIO Stephen Gold欢迎这位CDO的加入公司高管团队。为此，Tilzer和Gold于2015年在波士顿开设了数字创新实验室。早期的项目，包括数字处方和保险卡扫描以及与Apple Watch的整合，都已经实现。CVS还将创业公司Curbside的技术整合到移动应用中，让购物者在CVS商店中订购产品。Gold表示，创新团队的职责是快速失败。“创新的部分输出，是那些并不奏效的结果，只要你在流程的早期阶段发现，而不是在流程的最后阶段才发现，那就不是什么大问题。”

医药零售商沃尔格林（Walgreens）

CVS的主要竞争对手——Walgreens公司也一直在稳步转型业务，CIO Abhi Dhar在2015年承担起了公司数字化战略的重任。按照他所描述的“以客户为中心”，Dhar重新设计了公司的移动应用，让消费者可以通过他们的Apple手表管理他们的药物时间表，并启用Balance Rewards会员以使用Apple Pay赚取积分和兑换积分。

三明治连锁公司赛百味（Subway）

三明治连锁公司Subway的转型只处于起步阶段，但CIO Carman Wenkoff想要抓住任何机会。他雇用了150多名技术、营销和运营专业人员，帮助重整公司的移动应用，并重新设计公司的未来商店，包括自助服务亭和其他功能。今年夏天，Wenkoff还增加了一个CDO的头衔，他说这将有助于实现业务战略的一致性。