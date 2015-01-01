数字化转型趋势的6热4冷

数字化转型已经成为一个重要的发展趋势，一度成为早期采用者和前沿企业的重中之重。如今数字化转型已经步入主流。很少有人会否认，数字化转型举措对企业组织的成功至关重要。

至顶网CIO与应用频道 02月21日 编译：数字化转型已经成为一个重要的发展趋势，一度成为早期采用者和前沿企业的重中之重。如今数字化转型已经步入主流。很少有人会否认，数字化转型举措对企业组织的成功至关重要。

2017年Constellation Research进行的调查中，有64％的受访者表示数字化转型对于提高利润至关重要。

最近Frost＆Sullivan针对全球数字化转型的最终用户进行的调查发现，提高数字化存在将成为未来两年IT投资的主要推动力。受访者提到的其他广泛目标包括，降低运营成本、改善客户体验、使IT与业务战略保持一致。

下面让我们看看企业关注的一些具体数字化转型趋势——以及曾经热门、现在开始冷却下来的趋势。

升温趋势：定位服务

Dignity Health首席数字官、数字化转型高级副总裁Shez Partovi博士说，与患者建立联系并“创造积极的数字体验”是Dignity Health的头等大事。他说，要做到这一点，需要“消除摩擦”，无论患者身在何处，与他们进行沟通。

Dignity Health在2016年启动了数字化转型。目前，Dignity Health正在部署远程护理和远程医疗，并开发了一款应用，让患者能够找到医生、预约并进行“视频问诊”。今年实现了：预先登记入住诊所或预先入院。

患者及其家属的一大痛点是在抵达医院或诊所时寻找停车位。Partovi说：“我们看到的一个热门趋势，是使用移动设备呈现的信息（无论是QR码还是条形码）与地理定位相结合，增强体验并简化流程。”

当病人抵达停车场时，位置服务将显示停车的最佳位置，以及如何导航医院以便到达位置。Dignity Health的一些信标会在病人到达停车场时提醒说，“打开你的电话说，'欢迎，你需要引导到你要去的地方吗？’这将帮助我们与人沟通，简化他们的体验。”

当人们进入机场或棒球场等场所时，人们面对面的交互仍然存在摩擦。“我们看到有机会利用技术来消除你身处这种空间时的摩擦。我们正在将注意力转向改变人们面对面的体验。”

在改善客户关怀的同时降低成本，这一点至关重要；满足客户何时、何地、需求方式“可能是不久的将来保持医疗机构竞争力的唯一途径，”Frost＆Sullivan全球数字化转型副总裁Alpa Shah表示认同。“视频会议的便利性、接收会面或药物提醒短信更新的功能、可穿戴设备的发展，所有这些都使医疗保健成为数字化转型的主导产业。”

降温趋势：云优先战略

如今，重新思考组织的基础架构通常意味着将工作负载和应用转移到云中。不过，这并不是适合于每个人的方法。位于美国马萨诸塞州剑桥市生物医学研究机构Broad Institute的CIO Bill Mayo说：“我认识到[云优先策略]已经走到了尽头，如果你刚才宣称云计算对你来说是有作用的，那么多年来你一直做的事情已经带来了一些回报。”

最有意义的是能够“模糊云或内部环境之间的界限——而且这已经不再是双重选择，”他说。Mayo说，很长一段时间，人们感觉他们因为安全问题而无法迁移到云端，或者他们的数据太敏感，或者担心被锁定在某个厂商。然后是那些支持云计算的狂热者，他们鼓吹一切都应该迁移到云端，以实现所有这些好处包括降低成本、存储和可扩展性。

Mayo认为：“我们已经走过了这个阶段：一种[方法]非常好而另一种非常糟糕。事实是，我追求的不是这两种架构中的任何一个。我追求的是灵活性、安全性、成本和速度之间的某种平衡，有时这些需求将我引向了一套云解决方案，有时引向了一套本地解决方案。”

升温趋势：云中的“原子定价”

数据转型计划需要非常强健的、可靠和可扩展的云基础架构。Partovi所谓的“原子定价”来推动云服务：也就是当一个企业组织可以每秒为单位购买基础设施。

例如，在流感季节期间，流感信息的命中率可以扩展到数百万次点击，而Dignity Health的云平台可以自动扩展以适应更高的需求。“在购买云基础设施方面，这些优势让我们更大胆了一些，而且我们愿意投资更多，因为我们的投资更近了一步，因为我们只需要为我们的‘原子’需求付费。”

云提供了令人难以置信的规模经济。Partovi说，“我不需要购买传统基础设施并在等待扩展时支持它。毫无疑问，充分利用云基础架构的经济性，是我们数字化战略的重要组成部分。”

他说，AWS、Google和Microsoft Azure等云供应商的计算、带宽和存储定价已经降到了秒级。“他们正在争分夺秒，我们很高兴看到这一点。我只为我所使用的买单。这就像是一顿很棒的自助餐......你只需要为你吃了的东西买单，但菜单选择却是惊人的。”

降温趋势：建立自己的物联网平台

数字技术咨询机构SPR首席技术官Matthew Mead称，由于主要供应商和咨询公司正在利用现成的物联网平台，因此物联网（IoT）平台正在失宠。

他说：“以前，没有这样的平台，所以企业不得不自己构建，通常是使用基于云的技术作为基础。如今，这些新兴的物联网平台让企业能够更快地、以更少的资金和更丰富的功能进入市场。”

Frost＆Sullivan调查发现，在主要的行业中，IoT的成功实施是重中之重。Shah表示，物联网部署的水平已从35％受访者观望和学习、转向了中大规模的试水，34％的受访者将物联网嵌入核心服务/产品。另外，有40％的受访者表示他们正在部署下一代产品。

升温趋势：面向企业的区块链

目前，还不清楚在企业中使用区块链的所有方式，并且实施很少。然而，这并没有阻止一些企业饶有兴趣地关注区块链技术。

Groove销售平台公司首席执行官Chris Rothstein说：“我们从这项技术中看到的直接好处是在我们的合同协议中。智能合同是我所期望的一项新兴技术，再加上我们还在挖掘的机箱区块链功能能，预计将在未来几年内得到普及。”

Mead表示：“我们看到企业对区块链技术的兴趣呈指数增长。虽然像比特币这样的加密货币占据了大部分媒体头条，但我们看到财富5000强企业对于使用区块链分布式账本的智能合同更感兴趣。”

这个不可变的分类帐不仅可以消除一些中间商的成本和复杂性，而且“还可以将一些数据的控制权交还给公民，”他说。

Bob Amareld也非常关注区块链。Biogen公司全球采购战略运营和技术副总监Bob Amareld希望能够有很多创业咨询公司帮助他们简化采用不同数据源、让区块链脚本能够读取这些数据的过程，这样他们就不必从头开始进行构建。

Amareld说：“我认为这项技术具有巨大的实用性，但它在炒作周期中处于错误的位置。如果我要花费大量的资金，那我就需要确保这项技术能够发挥作用。”他预计在不久的将来，可以在一个区块链中将他的所有数据连接在一起，并使用仪表盘工具将数据集合在一起，将发票链接到一个采购订单，然后链接到合同。

“现在，我遇到的问题是存在许多不同数据中心，”他指出，Biogen的采购部门使用的ERP系统有5到10个数据中心，可能会彼此进行通信，“我需要一些东西将这些数据中心连接到一起，你不能手动连接所有这些数据中心。”

降温趋势：移动优先和平板电脑

几年前，很多企业组织都在试图将他们的软件构建为移动优先。这么做的想法是，在短短的几年内，所有东西都会转移到移动设备上，这实际上让计算机和其他办公设备都过时了。

同样地，人们预计平板电脑将成为开展业务的新方式，因为平板电脑具有移动性，功能强大且相对易于使用。

“但是我们没有看到这些趋势中的任何一个，”Rothstein说。“事实上，我们现在看到这一趋势正在发生逆转，因为软件已经回归到桌面优先的模式，后来只支持移动设备和平板电脑应用的开发。”

升温趋势：云中的身份管理

随着用户开始消费越来越多的数字服务，以单一在线角色管理自己的身份（而不必使用Facebook或Google帐户）变得越来越重要。为了与“即服务”趋势保持一致，Partovi认为身份即服务是下一件大事：单一身份帐户用于消费服务，这样用户不必一直证明自己是谁——有点像在线驾照，他说。

“那些不愿意加入身份管理领域的解决方案将遭到冷遇，”他说。

Partovi说，面临的挑战将是如何在全球范围内管理身份。“在数字化转型的世界里，简化身份管理几乎是一个必要步骤。否则，我们会因为不得不在网上管理这么多身份而受到限制。”

降温趋势：多种协作工具

有观察家认为，使用大量不同协作工具的日子屈指可数。仅在一家公司，您可能会发现Slack、Chatter、Yammer、Microsoft Teams、Office 365 Groups、Trello、Office Planner、LinkedIn社区以及其他无数产品。

Nintex公司工作流技术副总裁Mike Fitzmaurice表示，虽然竞争可能会促进新的效用和创新水平，同时“这也会让用户和IT人员抓狂”。“我们正在达到一个阶段，企业组织不得不挑选优胜选择，并投入资金使用这个技术，要么人们将放弃这个选择回到使用电子邮件。”

Fitzmaurice说，找出使用哪种工具需要比实际更多的时间，“这会让企业瘫痪，而不是提高生产力。”

Shah表示，尽管投资统一通信和协作工具的趋势还在继续，但Frost＆Sullivan看到像微软和谷歌这样的公司正在通过Skype和Google Voice协作软件消费者消息和呼叫服务获得用户的密切关注。“这肯定给那些采用传统的内部通信的公司带来巨大影响，”他说。

West Monroe Partners公司客户体验实践高级主管Kyle Hutchins说，虽然数字营销存货了下来，但这些工具在企业中的应用也非常广泛。“我没有看到有正在开发的新技术，相反，我们将重点关注整合、连接和优化。这就是资金和资源投入的方向。”

升温趋势：人工智能和机器学习

尽管人工智能的发展势头越来越强劲，但人们​​对使用人工智能的一个子技术——机器学习——越来越感兴趣，机器学习有时被称为“狭义的人工智能”。

Mead说：“狭义人工智能是统计学方法允许软件算法随着时间的推移提高特定任务的可靠性和有效性的一门学科。今天，狭窄的人工智能可以提供竞争优势，但在未来，这种复杂的统计分析将需要满足终端用户对数字转型给予的期望。”

人工智能技术正在从“大型中央处理转向本地设备（IoT），用于边缘位置，并且最终彼此协调一致，”SenecaGlobal公司首席执行官Ed Szofer说。

Shah说，人工智能也可以很好地运用于客户服务解决方案。“人工智能有助于方方面，从大规模改善客户和企业之间的自动化交互，到支持销售团队，通过将定制的客户需求集成到自动化通信中，”他说。

Fitzmaurice说，这项技术即将到来，不管你是否意识到这一点。“人工智能用于现成的SaaS产品中如文本分析、面部识别、网络分析、威胁检测、以及建立在人工智能上的无数其他专业服务。只要使用了人工智能，你就会喜欢上它的。”

升温趋势：交互式语音

亚马逊的Alexa已经证明，语音交互正在提供价值。其他厂商包括苹果、微软和谷歌，都有与亚马逊竞争的语音交互技术。

Partovi看到了“这些语音激活工具中嵌入医疗保健信息的巨大推动力”。例如，像Mayo Clinic这样的医疗保健内容出版商已经将他们的内容与Alexa关联起来，他说，Alexa可以提出一系列问题， 例如“Ambien的副作用是什么？”

Mead说：“通用计算的未来将会是，传统视觉用户界面越来越少，丰富的交互式语音界面越来越多。语音是现代以PaaS事件为驱动、无服务器云基础架构的自然选择。”