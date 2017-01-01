区块链可能是可持续能源未来的关键

这个月里，互联网议论的热点是区块链技术在改变行业方面的巨大潜力。即使是一些看起来不太可能受到影响的行业，例如牙科行业，也看到了这项新技术带来的好处。

至顶网CIO与应用频道 02月20日 编译：这个月里，互联网议论的热点是区块链技术在改变行业方面的巨大潜力。即使是一些看起来不太可能受到影响的行业，例如牙科行业，也看到了这项新技术带来的好处。虽然比特币因为巨大的能源消耗受到批评，但区块链技术也可以帮助我们解决能源问题。

燃烧化石燃料产生的电力是美国温室气体排放的头号来源。燃烧这种肮脏的燃料造成的影响是破坏性的而且代价高昂。根据美国国家环境信息中心（National Centers for Environmental Information）的数据，2017年美国有16次与天气和气候相关的灾害，每次灾害的损失都超过10亿美元。发展中国家的能源获取是另一个巨大的问题。作为其可持续发展目标的一部分，联合国的目标是到2030年为人人提供价格合理、可靠的现代化能源。但目前仍有一段路要走。国际能源署（International Energy Agency）最近一份报告的调查结果显示，全球有超过10亿人仍然没有电。

区块链能够如何提供帮助

新的区块链解决方案正在制造清洁、分散的能源，比如屋顶太阳能，更方便、更便宜、也更易于采用。区块链也可以使邻居之间交易清洁能源，而不需要通过公用事业部门。它甚至可以为鼓励人们和企业节约能源的系统提供支持。对于那些具有生态意识的个人和他们的（数字化）钱包来说，已经有了额外的津贴，新的区块链系统可以奖励那些为应对气候变化采取行动的人。

例如，Sun Exchange使用区块链启动了一个全球市场，会员们在这个市场中可以通过为发展中国家提供太阳能赚取比特币。通过他们的平台，几乎任何拥有10美元和互联网连接的人都可以购买名为“电池”的太阳能电池板组件，并将其租借出去安装在发展中国家的学校、医院、社区和企业的空屋顶上。该系统还可以使项目安装的社区或组织的能够获得更清洁、更便宜的电能。与允许人们通过分享自己的家或汽车而获得收入的应用程序的想法一样，但是这个应用程序分享的是太阳能。

另一个例子是Energi Mine。该公司开发了基于区块链的奖励系统，该系统使用他们的ETK数字代币激励人们使用更少的能源。人们可以通各种节能行为——包括降低家庭能耗、选择公共交通、购买节能设备等——获得ETK代币。由于ETK代币具有市场价值，因此可以用于支付能源账单、为电动汽车充电或者可以换成“常规”（非数字）货币。用户基本上可以通过减少碳足迹来赚钱。

区块链技术仍处于早期阶段，展望它对于能源和环境未来的种种可能性，令人非常兴奋。区块链不仅可以重新定义当今破碎的电力系统，还可以提高我们所有人新的气候行动和环境意识水平。