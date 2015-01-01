随着区块链站稳脚跟 传统金融科技企业开始了进军的步伐

最近这段时间里，区块链更多地出现在新闻之中，无论是通过比特币还是其他加密货币，或者是将其用作跳板的、迅速发展的技术部门。

至顶网CIO与应用频道 02月14日 编译：最近这段时间里，区块链更多地出现在新闻之中，无论是通过比特币还是其他加密货币，或者是将其用作跳板的、迅速发展的技术部门。这些企业承诺能够为各行各业的挑战提供“改变游戏规则”的解决方案，包括金融技术、供应链物流（诸如IBM最新的举措）、媒体、旅行预订和租赁等。

这种技术的优点甚至在瑞士达沃斯召开的2018年世界经济论坛（WEF）上引发了行动派和大佬们的讨论。而且，这个领域每天都有新公司不断涌现。

然而，直到现在为止，都很少会见到区块链创业公司引起轰动，整个行业似乎还处在未实现其潜力的状态。在铺天盖地的炒作之中，确实有一些非常崇高的想法——如果不是过度炒作的话。而且真正的应用程序仍然寥寥无几，也很少有公司能够实现创收——但是通过众筹和首次代币发行（ICO）却能筹集到巨额的资金。

金融科技是区块链和加密货币引起轰动最大的领域之一。尽管关于破坏性的区块链技术能够如何适用于这个行业的说法漫天飞舞，金融科技已经在创新方面提出了自己的主张，并且继续表示虽然这种新兴的技术可能带来帮助，但它肯定不是必需的。

即将到来的浪潮

如果你拨开这些迷雾，就会发现区块链很有希望——正如我在今年1月末在伦敦的ISITC Europe 2018大会上听到的一样。英国环境保护部和欧洲议会有影响力的经济和货币事务委员会（ECON）副主席Kay Swinburne博士在城市类型的主题演讲中谈到了该技术及这种技术的特性。

虽然Swinburne博士在伦敦希尔顿塔桥（London Hilton Tower Bridge）酒店的演讲中强调了区块链和DLT的巨大潜力，但整个行业仍然只是在学习如何应用该技术。

ISITC Europe是一个针对经纪商、保管人、投资经理和IT供应商的非营利性行业论坛，该论坛始于去年，MEP今年在该论坛上更新了她去年的演讲：“分布式分类账技术（Distributed Ledger Technology，DLT）现在每一天都在金融市场的不同领域证明了自己的价值——一个案例又一个案例。”

不过，她在回顾一年前发表的评论时指出，“我曾认为DLT只能被公开股票市场接受，如果它被证明适合专业投资者，才会被零售投资者接受，他们将储蓄投向这个市场。”今天，她仍然“相信这种说法是真实的。”

普华永道对金融服务业和金融科技行业的一项调查显示，近77％的金融服务企业计划到2020年以某种方式采用区块链。银行对这种技术表示了非常浓的兴趣，在接受调查的机构中，将近三分之一的银行都表示他们至少都已经进入了开发将区块链整合进入其日常运营战略的初始阶段。

该技术确实提供了几种解决方案，可以极大地帮助在历史上一直陷入阴影的行业。

在2007至2008年的金融危机之后，对更加开放的需求变得明显。而且，虽然该行业取得了长足的进步，但区块链凭借其公共账本提供了完全的透明。因为每个节点都可以同时访问它，所以每个参与者都可以看到每个交易或分类账的入口，从而增加了信任并减少了这些类型的服务在传统上的不透明度。

此外，主流金融公司被攻击事件的高度曝光也凸显了对更好的安全性的需求。区块链的分散式网络结构意味着它更难以被攻破，因此远比中央式数据库系统更为安全。

尽管如此，区块链还是一项新兴技术，并且尚未证明其拥有强大的实力。每天都会有大想法出现。而且，由于他们有能力通过销售数字货币来筹集资金，迄今为止已经通过ICO和二级市场上的数字货币交易积累了数十亿美元的资金。

尽管狂热，但是对这个蓬勃发展的行业并非没有人心怀疑虑——并且他们有一个很好的理由。许多行业观察家仍然清楚地记得20世纪90年代的互联网泡沫，而区块链行业随着流行效应的放大，可能也会出现同样的、不祥的迹象。

区块链尚未充分实现它巨大的潜力，并且可能会没有机会做到这一点。特别是对于金融科技行业，它显示出了巨大的前景，但是尽管有各种炒作，这个行业似乎没有区块链也发展地相当好。

繁荣的生态系统

金融科技始于必然，这个行业率先推出的解决方案包括信用卡、自动柜员机以及我们通过今天电脑和移动设备在线使用的许多金融服务。随着互联网的兴起，一个小行业开始蓬勃发展，它已经走上了自己的路，补充了支持现代经济的金融机构和服务。

今天，该行业涵盖零售银行业务、投资业务和财富管理业务等多个领域，但其日常金融服务被视为是最大的收益来源。

随着债务水平达到历史最高点，存在着大量无法从银行获得服务的人，而传统金融机构无法为广大的人口提供有效的服务，在线贷款机构专注于为那些无法从银行获得服务的人提供服务，这些人通常无法达到银行的服务门槛，而这些要求有时候已经过时了。

其结果是像英国的EZBob这样的公司的崛起。这家公司最近在伦敦金融创新奖（Financial Innovation Awards）上获得技术创新荣誉，该公司最近又筹集了1500万英镑的资金，迄今为止总共获得了1.035亿英镑的投资。

EZBob的平台专注于直通处理（STP），这是金融公司用于优化贷款交易处理速度的一项举措。该公司已经帮助多家银行加速他们的平台。此外，它还为最大的银行提供了按照自己的条件与更小、更精简的贷款方竞争的能力，同时提供更安全、准确和可靠的评估和欺诈预防系统。

其他的一些公司则选择了不同的领域，从支付处理到财富管理，前者例如PayPal和Stripe等公司已经让在线交易变得简单，而Addepar之类年轻的创业企业正在后面一个领域创造着更好的投资平台。

尽管区块链前景良好，但是金融科技行业仍然在不断地寻找新的方法以自行解决现有的问题，在自身发展过程中为更多的人提供更好的访问能力。

这个行业可能会发现区块链的巨大用途，但应该不会认为它是一个强大和互补资产式的支柱。

欢迎，但不是必需的

区块链技术为整个金融科技行业带来巨大希望。其独特的分散架构以不可变的方式记录交易的公共分类账，可以为许多行业问题提供解决方案。

分类账提供了透明度，支持区块链的分散网络让网络攻击的实施变得更加困难，而这些网络攻击原本可能导致数百万美元的损失。然而，尽管一些公司已经成功整合了这种新架构，但是，金融科技企业是否真的有必要在这么早的阶段就采用区块链技术仍然是一个问题。

这种新兴的技术已经显示出它的增值能力很强，但是将它误以为是包治百病的灵丹妙药则成本很高。金融科技行业将继续寻找能够实现其目标的创新方式，整合区块链可能是其中重要的一个步骤。但是，最终，这只是整个行业发展的一个章节——而不是整本书。