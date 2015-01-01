IDC：2018年中小企业IT支出有望突破6000亿美元

据IDC全球半年度中小企业开支指南的更新预测显示，2018年中小企业（SMB）的IT支出总额将接近6200亿美元，比2017年增长4.9％。

至顶网CIO与应用频道 02月13日 编译：据IDC全球半年度中小企业开支指南的更新预测显示，2018年中小企业（SMB）的IT支出总额将接近6200亿美元，比2017年增长4.9％。在2016 - 2021年的预测期内，复合年增长率（CAGR）为4.7％，员工人数少于1000人的企业，在硬件、软件和服务（包括商业服务）方面的花费预计在2021年达到6840亿美元。

中型企业在中小企业IT支出中所占份额最大，即使他们在技术部署方面落后于小企业。到2021年，员工规模在100-999人之间的企业推动着超过三分之二的全球中小企业IT支出。在中端市场领域，中型企业（100-499名员工）今年的IT支出为2290亿美元，而大型企业（500-999名员工）的IT支出为1820亿美元。这两种企业在预测期内增长接近，复合年增长率分别为4.8％和4.6％。小企业（10-99名员工）在五年预测期内的支出增长率为4.7％。

2018年，硬件、软件和IT服务将占到中小型企业总支出的30％左右，其余的是商业服务交付。虽然硬件目前是最大的支出类别，但IDC预计2019年将被软件超过，到2021年将被IT服务超过。2016-2021年期间，软件的支出增长速度最快，复合年增长率为7.5％，其次是商业服务，复合年增长率为6.6％。

IDC中小企业研究部门副总裁Ray Boggs表示：“全球中小企业越来越有兴趣投资资源来提高员工生产力并改善其竞争地位。虽然中小企业、特别是小型企业迫切需要提高业绩的战略，但他们也希望以有意义的方式协调资源，对于许多企业来说，这将是其数字化转型（DX）的重要一步。”

2018年，设备将成为最大的技术支出类别，中小企业将分配1150亿美元给个人计算设备、外围设备和手机。在企业资源管理（ERM）、内容应用和客户关系管理（CRM）投资的带动下，应用将成为第二大开支类别，规模为990亿美元。内容应用和客户关系管理也将在五年预测期内实现最快速的支出增长，复合年增长率分别为10.6％和10.0％。协作应用将以12.2％的复合年增长率实现最快增长。2018年有两大技术类别——技术外包和项目导向外包——将支持中小企业实施这些新投资以实现其数字化转型战略。

从地域来看，美国将成为最大的市场，2018年中小企业IT支出预计将达到1860亿美元。今年中国将成为第二大国家，中小企业IT支出预计将达560亿美元，其次是德国（370亿美元）、英国（360亿美元）和日本（350亿美元）。中小型企业IT支出增长最快的国家将是秘鲁（11.7％年复合增长率）、智利（11.6％）和印度尼西亚（11.2％）。中国和印度也将是增长最快的国家，每年的复合年增长率为7.0％。