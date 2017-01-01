IDC：业务服务和IT服务将主导企业的区块链解决方案支出

随着企业寻求安全、持续且不可改变的解决方案来改善业务流程、实现新业务和降低服务成本，人们对区块链这项新兴技术的兴趣和投资正在加速增长。

至顶网CIO与应用频道 02月10日 编译：随着企业寻求安全、持续且不可改变的解决方案来改善业务流程、实现新业务和降低服务成本，人们对区块链这项新兴技术的兴趣和投资正在加速增长。鉴于该技术的成熟状态、围绕潜在应用的炒作、以及对专业技能的需求，大部分区块链支出将集中在服务市场，包括商业服务和技术服务。IDC一项新的预测显示，全球在区块链服务方面的支出从2018年的18亿美元增长到2021年的81亿美元，年均复合增长率（CAGR）达到80％。

IDC将区块链定义为一种交易或记录的数字分布式分类帐。保存信息或数据的分类帐存在于对等网络中的多个参与者之间。没有单一的中央资源库保存分类账。分布式账本技术（DLT）使用安全的、数字的或加密的签名将新的交易添加到现有的交易链中。为了开发、构建、部署和维护这些分布式账本和智能合同，企业转向求助于专业服务公司、系统集成商和应用开发人员。

IDC数字战略咨询研究总监Michael Versace说：“IDC认为，区块链服务的短期机会很小，但具有战略意义，因为开发者、厂商和他们的客户制定出了标准和协议，并将区块链功能提升为一种可取代传统数据库、ETL和OLTP应用的‘可信且具有规模化’的选择。从长远来看，区块链服务（包括商业咨询、IT咨询、定制开发和托管服务）有可能成为新一代企业IT基础架构的基础，从而使得对咨询人员和开发人员的需求不断增长，给面向未来服务公司带来数千亿美元的市场机会。”

随着区块链开始进入企业战略和业务流程，企业需要各种业务和IT咨询、开发、平台、外包和教育服务。这分为三个细分市场：

面向项目的服务，包括定义企业战略​​和准备情况的业务咨询服务，确定高价值应用和利润池，以及使用区块链技术创造价值的指标；IT咨询服务，提供有关平台选择、数据和系统架构、应用性能、容量和业务连续性规划的建议；系统集成，用于区块链解决方案的规划、设计、实施和管理；自定义应用程开发，以设计、构建和测试新的区块链应用。

外包服务，包括由外部（第三方）服务提供商或外包商执行关键业务活动、业务流程或整个业务功能的业务流程外包；以及其他外包服务，例如托管应用管理、区块链基础设施外包和托管基础设施服务。

支持服务，由支持和培训服务组成，包括硬件和软件部署和支持服务、内容开发、支持企业、合作伙伴或终端用户采用区块链网络和技术的培训流程。

Versace指出：“IDC预计未来几年区块链开发市场将出现大幅增长。到2021年，区块链服务的顾问和开发人员数量将会比目前的预计增长10倍。”