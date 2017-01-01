为什么区块链的未来需要更多的合作竞争

区块链现在处于十分摇摆的境地。一方面，由于得益于去年加密货币的繁荣，区块链获得了令人难以置信的关注，另一方面，繁荣也令很多人忽略了区块链的多样化应用。

至顶网CIO与应用频道 02月10日 编译：最近，各区块链玩家纷纷通过协作来改进区块链技术。

区块链现在处于十分摇摆的境地。一方面，由于得益于去年加密货币的繁荣，区块链获得了令人难以置信的关注，另一方面，繁荣也令很多人忽略了区块链的多样化应用。目前，加密电子货币市场的熊市已超过七个星期，怀疑也在一定程度上影响到大家对此项技术本身的看法。

这种负面情绪对区块链最近的正面发展颇为不利。区块链作为一项新兴技术，要获得更广泛的认同就必须具有稳定可靠的状态，技术本身需有实际和现实世界的应用。业界好好研究一下云计算当时是如何克服一开始安全问题所带来的疑虑是有益的。云计算运营商之间的健康竞争导致各种重大改善。时至今日，云计算已经被市场广泛接受，目前这个市场的价值高达4100亿美元。

幸运的是，各区块链玩家也认识到了这一点，并正在寻找方式进行合作及改进区块链技术。例如，IBM、英特尔和思科等科技巨头联手参与Hyperledger项目，就企业区块链技术进行合作。

初创公司也在寻找协同效应。例如，区块链解决方案平台Ark允许区块链之间的互操作性，而不是定位成Ethereum或Neo等平台的直接竞争。本周首次代币发售（ICO）的Fusion宣布第一天成功筹集了约5千万美元。Fusion是另一个区块链项目，项目旨在提供跨区块链和跨组织交易以及加密金融(Cryptofinance)智能合同。

互操作性联盟（Interoperability Alliance）是个 区块链企业之间的合作资金联盟，该联盟旨在将各种区块链协议连起来并建立行业标准。联盟目前由Aion、ICON和Wanchain组成，现在的工作是通过共享标准和研究合作改善区块链的可扩展性和采用。合作与竞争正开始形成一个稳定的格局，这将有助于推动区块链走向主流。

互操作性带来灵活性

云计算等其他技术的开发人员可以灵活地将来自不同供应商的工具和服务凑在一起，而区块链不同，区块链的互操作性有限。区块链系统的这种隔离似乎与时下的计算趋势背道而行，时下的计算趋势鼓励应用程序和服务之间共享功能。互操作性的改进可以创建更丰富的区块链应用程序和服务生态系统，进而可以找到更多的使用案例。

例如，Ark平台试图通过旗下的SmartBridge技术来提升互操作性。 SmartBridge的实质是允许开发人员从一个区块链触发另一个区块链里的事件。能这样做可以令各种分散的应用程序（Dapp）相互协作，即使这些Dapps使用的区块链不同。

据Ark联合创始人特拉维斯·沃克（Travis Walker）介绍，“利用Ark的SmartBridge技术，每个币就变得更强大了，区块链上生成的应用程序可以接触更多的受众，连比特币也可以通过名为ARK的简单区块链令牌获取Altcoin的功能。”

跨链互操作性可以刺激垂直行业的发展，例如加密金融。Fusion项目旨在成为“区块链的区块链”并要成为一个包容性金融平台。 Fusion利用分布式节点来管理和控制各种币的私钥。这就为平台提供了进入各种区块链的种种手段，还可以成为跨区块链智能合约创建的使能技术。跨区块链智能合约将允许开发人员创建具有更完整财务功能和功能的应用程序。

Fusion公司联合创始人兼首席执行官钱德君

Qtum和Fusion的联合创始人钱德君告诉笔者，“约两年前我开始考虑如何真正将区块链技术用到金融业上。这似乎有些像是用信息技术来改善邮局，而不是去发明”电子邮件“系统邮局来改善邮局，这样创造出来的邮政系统怪怪的，也很臃肿，可能会稍微有些改善，但效率不高。而我们今天处于进入新时代的边缘，新技术彻底颠覆了现有的模式和制度。现存的加密货币有数千种，但都缺少财务功能。我看到了这一点，如果我们在所有这些加密货币和令牌之上建立一层，启用财务功能，就可以为区块链带来很大的价值。有点像“电子邮件”的发明在互联网发展中的角色。”

竞争创造解决方案

区块链更广泛的采用也是要基于诸如可扩展性和速度等问题的解决。例如，尽管比特币是最重要的加密货币，但却因为交易缓慢而受到阻碍。理论上，比特币交易需要至少10分钟才能确定，而实际中的交易可能需要几个小时，由比特币网络的负载决定。Ethereum也受到速度之类问题的困扰。

Ethereum创始人Vitalik Buterin（摄影：John Phillips/Getty）

Ethereum联合创始人Vitalik Buterin承认，区块链用户的崛起令可扩展性问题受到关注。他写道，“Ethereum区块链每天的交易达100万宗，Ethereum和其他区块链项目经常满交易容量运行，对扩展进展的需求已经变得越来越清晰和迫切。”

幸运的是，区块链领域的竞争鼓励一众开发人员改进区块链的核心技术。Ethereum开发人员已准备就绪，将通过一个更新来解决这个问题。其他如NEO和Waves等玩家也已经建立了自己的平台，以避免被这些问题所阻碍。

不过，更新通常不会即刻到来。希望快速实施区块链的开发商可能需要根据单一需求选个特定的平台，而不是选择能满足所有需求的平台。行业标准的出现将有助于为这些平台的预期功能创造一个基准。

合作推动进步

初创公司假若能抛开ICO热潮而专注于确实去交付价值，最终将大大受益。如果他们一味只是试图在ICO业绩或硬币市值方面超越对方，就会看不到真实的画面。真正的竞争不在于高推测性的加密交易领域，而在于各个公司如何才能够真正服务于市场。

区块链合作企业除了追求互操作性和寻求竞争优势，也可以考虑建立合作伙伴关系。

区块链创业公司想颠覆的垂直行业有许多，因此存在很多合作机会。有几家公司在这方面取得了成功。例如，区块链小额贷款和汇款服务Everex与分散信用评分应用程序Bloom成为合作伙伴并分享数据，因而两家都能改善自家的能力。

与任何行业一样，从统计的角度看，许多区块链初创公司必然会失败。然而，通过所有利益相关者的共同努力，就可以构建高质量的应用程序和服务，这不仅有助于提升区块链技术，而且也有助于提升大家对区块链的认识。达到了这个目标后，区块链就有可能最终在主流技术领域里占据一席之地。