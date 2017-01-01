区块链对企业来说不容错过的五大机会

在我们迈向2018年的时候，区块链现象似乎也在加速前行。柯达和微软等公司纷纷宣布入局，很明显的是，除了已经在这个领域站稳脚跟的金融行业之外，区块链还有其他的机会。

至顶网CIO与应用频道 02月10日 编译：在我们迈向2018年的时候，区块链现象似乎也在加速前行。柯达和微软等公司纷纷宣布入局，很明显的是，除了已经在这个领域站稳脚跟的金融行业之外，区块链还有其他的机会。

但是对于你的企业来说，机会在哪里？为了帮助开始回答这个问题，我总结了五个活动领域，在这些领域内，分布式、加密记录保存可以为你提供竞争优势。

降低成本

银行和其他金融机构——例如保险公司已经开始调查并采用区块链技术。当然，对于他们来说，这可能是关乎生死存亡的大事，因为对他们传统的商业模式来说，这个概念具有的破坏性是如此之大，危险在于如果他们不采取行动，别人也会这样做。

银行和信用卡公司每年依靠提供中间人服务——例如清算支付和欺诈检查等——收取约2万亿美元的费用。转向区块链系统可以有效地将这些操作自动化，从而降低成本。

但是区块链的特点让它在金融领域具有极强的变革性——透明度、减少对信任的需求，以及强大的、不可改变的数据结构——也可以帮助很多其他的行业减少制作和记录交易的金融负担。

如果可以用精简的、分布式的区块链系统来替代集中的、笨重而又不安全的分类和库存系统进行记录保存，那么就会减少这些记录对管理和合规性检查等中间人功能的需求。

将数据存储在区块链中也意味着更为可靠。如果您的业务分析中使用了这些数据（例如机器数据），那么这些数据更有可能是准确的，而且更有可能产生与真实世界中的对象相一致的见解。

提高可追溯性

在食品行业，对溯源的需求非常巨大。从法律和商业的角度出发，证明供应链上的每个环节都达到了安全和福利标准是非常重要的。

区块链已经激发了每个单独的成分或产品有效接收自己的“数字护照”的潜力，这意味着它的起源和旅程可以在过程的任何阶段进行追踪。

传统上，这些记录将以集中的方式由多个不同的组织保存——从种植者到采摘者、包装商、零售商和交付者——而且是以一种中心化的方式。这就会有很多个潜在的失败点，如数据丢失，并可能引发欺诈行为。

区块链也受到了钻石行业的热捧——钻石的出处也是至关重要的。总部位于英国的Everledger在区块链上记录了超过160万个钻石的细节，存储了诸如钻石的大小、颜色和证书编号等数据。使用了高分辨率影像，这意味着即使是刻在钻石上不可见的唯一识别码被抹去了，钻石还是可以与区块链上的“数字双胞胎”进行匹配。该公司计划在不久的将来开始对老式葡萄酒做同样的事情。

改善客户体验

忠诚度和奖励计划鼓励重复消费，并能提供对购买习惯和趋势的宝贵见解。传统上来自这些计划的数据经过整理后集中，并在管理和处理流程结束之后才会进行奖励，奖励是滞后的。

转向基于系统的区块链让奖励点可以在积分赚取的同时就进行计算并发放。这样做不仅可以加快速度，还可能让客户在购买时根据他们消费的价值获取即时折扣。

Qiibee和Loyall等几家创业公司已经将基于区块链的忠诚卡带入市场，并认为这将使客户能够更容易地转让和交易不同零售商的免费赠券。这可能会导致奖励和忠诚奖励的交换，客户可以选择将他们挣到的价值投资于他们现在需要的东西，而不是他们以前花钱的地方。总的来说，这将让客户更加快乐、更加满意。

验证所有权和证明身份

在互联网时代，只要轻轻点击一下鼠标，就可以将一张图片复制并分发给上百万人，跟踪财产权、知识产权等权利已经成为一场噩梦。国际专利系统也异常复杂，规则因国而异。

柯达目前正在试图通过将自己定位为区块链技术公司而卷土重来。最近他们发布了一个平台，可以记录和追踪互联网上照片和图像的使用情况。有人在未经允许的情况下使用作品时，这将允许图像权利人追索费用，而当摄影师和出版商已经建立起了关系时，它也可以让开发票的过程变得更加透明和自动化。

也有人期望区块链技术对于音乐家来说意味着更公平的报酬。歌手兼词曲作者Imogen Heap创办的“think and do”池Mycelia正在了解区块链合同、知识产权管理和支付解决方案。但是可以使用区块链进行保护的可不仅仅只有知识资产。

房地产市场一直深陷在文书工作和遵守法规的各项程序之中，对于金额巨大的交易来说，这是不可避免的。住房抵押贷款的申请和批准往往需要花上几个月的时间，因为每个程序都需要经过很多道手续，整个过程中的每一个步骤都必须遵守法规和尽职要求。美国的Ubiquity公司为这个问题提供了区块链解决方案，用透明的公共账本来记录财产权和契约。

区块链也可以被用于建立身份和凭证。招聘人员已经习惯了申请人的润色或者直接的谎言，但是这个问题可能会造成代价高昂的长期后果。

在招聘中，基于区块链的简历验证和匹配服务已经启动，它声称将大大减少雇主检查候选人的资历和经验的时间。 APPII希望自己的平台——“全球首个区块链生涯验证平台”能够帮助解决这个问题。

增强安全性

区块链本质上比许多其他的文件存储系统更安全，因为它们是通过设计加密的。不仅如此，而且它还是分布式的，没有人对数据库有中央控制权。这些信息不能被意外删除，任何人不经授权都无法查看。

这意味着，如果你处理的是敏感数据，或者你必须长时间安全存储数据，区块链可能非常适合你的要求。

区块链在实现自动化、消除对值得信任的中间人的需求方面具有的潜力也可以通过消除潜在的故障点（例如人的腐败行为）来提高安全性。爱沙尼亚的数据保护专家Guardtime使用区块链技术保护一百万患者的健康记录。

在线通信的安全性是借助区块链取得进展的另一个领域。Obsidian Messenger采取分散式的方法来存储会话和照片。他们并不是将所有人的谈话数据存储在数据中心，而是将其散播到运行Obsidian软件的每个人的计算机上，只有拥有私钥的人（希望正是目标用户）才能重新构成消息和图片。

而且如果这家创业公司的承诺能够实现，那么大规模的数据泄露就可能成为过去。Edge Security平台使用最初被设计用于保护存放比特币——最早掀起区块链热潮的数字货币——的钱包的技术。该公司相信，通过使用区块链方法将加密数据存储在客户端设备上，而不是集中在数据中心进行整理，是解决每年数百万个人记录被盗造成的混乱问题的关键。

正如你所看到的，有很多可能潜在的强大用例可能会适用于大多数的行业，而且我相信现在已经到了每一家企业都该考虑区块链技术意义的时候了。

Bernard Marr是商业、技术和大数据方面的畅销书作家及主题演讲者。他的新书是《数据战略》（Data Strategy）。只需点击这里就可以加