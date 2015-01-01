IDC首个区块链预测：2018年亚太区块链解决方案将增长2.81亿美元

IDC全球半年度区块链支出指南（IDC Worldwide Semiannual Blockchain Spending Guide）称，除日本以外的亚太地区（APEJ）区块链解决方案支出预计将在2018年达到2.8169亿美元，几乎是2017年1.4876亿美元支出的2倍。

至顶网CIO与应用频道 02月09日 编译：IDC全球半年度区块链支出指南（IDC Worldwide Semiannual Blockchain Spending Guide）称，除日本以外的亚太地区（APEJ）区块链解决方案支出预计将在2018年达到2.8169亿美元，几乎是2017年1.4876亿美元支出的2倍。IDC预计，APEJ的区块链支出将在2016-2021年预测期内保持强劲增长，其五年复合年增长率（CAGR）为90.70％，快于全球增长81.21％。

IDC亚太区（新加坡）副总裁Simon Piff表示：“区块链技术正被亚太地区广泛的行业采用。虽然许多用例来自金融服务行业，但在澳大利亚、泰国和新加坡等不同市场，我们也看到从食品产地到物流等整个供应链的强大接受度。”

IDC还指出，政府监管机构正在使用这项技术方面采取措施，从寻求结算方法的金融监管机构，以及旨在提高效率和改善许多传统纸面交易完整性和速度的港口和海关部门。大部分工作还处于初期阶段，这一点在该地区组织和政府的概念验证项目中得到了证实。

中国将实现95％的五年复合年均增长率，整个除日本外的亚太地区五年复合增长率为86.14％。

IDC亚太区客户洞察与分析高级市场分析师Swati Chatu rve di表示“金融服务是部署协作式区块链技术的先驱。但离散制造业和零售业也不会太落后，因为制造商和零售商在全球供应链水平和工业流程方面将获得更高的可见度、问责制和透明度。这种强化的验证水平将导致区块链的快速采用。”

区块链支出将主要由金融业带动，特别是银行业快速采用的推动，其次是制造业和资源行业。

在金融领域，区块链适用于几个常见的使用案例，包括监管合规、跨境支付和结算、托管和资产跟踪、贸易融资和交易后/交易结算。跨境支付和结算将成为2018年最大支出的用例，其次是贸易融资和交易后交易结算以及合规性。

从技术角度来看，整个预测期内，IT服务和业务服务总共将占到所有区块链支出的大约60％，而这两个类别的支出之间将保持平衡。区块链平台软件将成为服务类别之外的最大支出类别，也是增长最快的类别之一，同时还有安全软件。