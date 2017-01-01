工业互联网用数据从不同层面创新

工业物联网、工业互联网、工业云虽然名称繁多，但它们都代表着同一个含义。不仅仅是收集数据、分析数据，工业互联网是关注资产从设计、制造、销售、服务等全过程，实现整体的优化与创新。

至顶网CIO与应用频道 01月31日 北京消息（文/王聪彬）：“工业互联网是面向工业智能化的需求。”中国信息通信研究院院长刘多曾说过，工业互联网不仅仅是一个网络，在打造网络的同时可以产生新的业态和模式，这对于制造业转型发展是非常重要的。

工业物联网、工业互联网、工业云虽然名称繁多，但它们都代表着同一个含义。不仅仅是收集数据、分析数据，工业互联网是关注资产从设计、制造、销售、服务等全过程，实现整体的优化与创新。

传统的工业互联网的架构主要分为三层：终端设备层、数据采集平台层、应用层。其中设备层和平台层是工业物联网中最关键的环节。

对工业互联网一个形象的比喻是，设备就好比感知器官，平台就好比大脑。感知器官负责数据的采集，大脑负责数据的分析处理，也就是常说的端到云。

随着数据量的增长，工业互联网平台的负担会越来越大，如果在边缘设备上就可以进行预处理就可以更快的进行响应。“边缘计算”的出现就像人的感知器官一样，并不是全部回到大脑作出反应，很多是感知器官会直接作出反应。工业互联网则通过在设备端加入盒子的方式，让一些数据在边缘就可以得到简单的计算。当然平台层仍然是工业物联网的核心，支撑工业应用的开发。

市面上工业互联网平台少则数十，多则上百。几个代表像GE Predix工业互联网平台、西门子MindSphere、PTC ThingWorx工业创新平台、树根互联根云平台、徐工Xrea工业互联网平台、海尔COSMO工业互联网平台都有着各自的特色和发展路径。

GE Predix工业互联网平台以资产为中心，从边缘到云再回到边缘。其推动垂直工业领域应用，平台将聚焦航空、能源、医疗领域，围绕资产绩效管理、现场服务、智慧工厂为客户开发有价值的应用，加速工业互联网生态圈的建设。

西门子MindSphere是基于云Cloud Foundry而构建的开放式物联网操作系统。可帮助企业实现真实世界中的产品、工厂、机器和系统的连接，以提取并分析真实的性能和应用数据。

PTC ThingWorx工业创新平台倡导将数字世界和物理世界融合实现工业领域创新，拥有强大的平台能力，提供针对工程和制造领域而设计的角色应用、庞大的合作伙伴和客户生态系统，以及专为工业物联网客户和合作伙伴设计的全新服务。

树根互联根云平台以服务中国企业，特别是中小企业作为开发目标，以N+IIoT用互联网和物联网技术来提能工业应用，通过端到端的价值输出，为需要物联应用的工业企业，提供从硬件接入、电信网络流量购买、机器间通信、云资源编排、大数据处理到物联应用开发的打包解决方案。

徐工Xrea工业互联网平台是一个“能为设备提供精准服务的平台”，其可以实时、精准监测设备的运营及运行情况，从而为设备提供全生命周期服务、预测性维护服务和创新商业模式等三大核心价值。

海尔COSMO工业互联网平台是海尔在打造互联工厂的实践中，逐步构建的一个开放共享的生态体系。其让用户全流程参与产品设计研发、生产制造、物流配送、迭代升级等环节，真正实现了人人定制。

虽然有这么多的工业互联网平台，但都殊途同归，利用数据在各个层面进行创新。

当然中国制造企业在信息化、自动化水平上存在参差不齐的问题，能否快速接入是一个需要探讨的问题。当然还有像设备采集复杂度过高，缺乏标准，以及没有一个平台可以聚集所有的生态系统等问题。

中国工程院院士倪光南也提出，建设广泛兼容、安全可靠的工业互联网平台，对中国工业界的国际竞争力培育具有战略意义。无论从国家发展战略层还是从单纯的市场发展趋势出发，中国都必须建立完全自主、安全的工业互联网平台。

其实工业物联网大多都是闭源，通过API进行连接，这也为很多制造企业带来顾虑，尤其是数据层面安全。制造业不同于互联网行业的特性，其试错风险太高，未来标准化的部署则可能突破这一瓶颈。