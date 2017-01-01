人工智能不是让我们失业，而是失掉商业模式

人工智能是真实存在的。但是，成功地将AI付诸行动，并不是像在公园散步那么简单，这需要重新思考业务。这带来了越来越大的压力，最近的一项调查显示，有53％的高管称，由于人工智能的到来，他们的行业已经“经历了颠覆”。

至顶网CIO与应用频道 01月27日 编译：人工智能是真实存在的。但是，成功地将AI付诸行动，并不是像在公园散步那么简单，这需要重新思考业务。这带来了越来越大的压力，最近的一项调查显示，有53％的高管称，由于人工智能的到来，他们的行业已经“经历了颠覆”。位于美国西雅图的亚马逊Go商店就是一个人工智能颠覆零售领域的例子，这个商店使用人工智能来运作，没有结款通道也没有收银员，当购物者从货架上取走商品的时候，就开始对商品进行追踪。

最近Infosys委托进行的一项对1000名商业领袖和IT领导人的调查显示，人工智能正如我们现在所了解的那样走过了实验阶段，带来了实实在在的好处。受访的高管中有86％表示，他们的企业机构正处于人工智能部署的“中期”或“后期”，他们认为人工智能是未来商业运作的主要动力。此外，有73％的受访者同意或强烈同意他们的人工智能部署已经改变了他们的业务方式，90％的C级高管在他们的企业组织内报告了人工智能带来的可观利益。

不管你相信与否，人工智能都不仅仅是自动化了。尽管调查中的大多数企业组织（66％）开始使用人工智能来实现常规流程或低效流程的自动化，但随着时间的推移和经验的积累，人工智能开始成为体现创新和差异化的一个因素。例如，处于人工智能部署后期阶段的企业机构中，有80％的IT决策者报告说，他们正在使用人工智能来增强现有的解决方案，或者构建新的业务关键型解决方案和服务，以优化洞察力和消费者体验。有相同比例的C级高管表示，他们未来的业务战略“将通过人工智能技术提供的机会获悉”。另有42％的受访者预计人工智能将对未来5年的研究和开发产生重大影响。

正如Infosys总裁Mohit Joshi所言：“到目前为止，人工智能更倾向于为人类赋予必要的工具来实现冗余任务自动化、检测和分析数据中隐藏模式所必要的工具，提供可能是革命性的洞察让我们的生活变得更好。”

如上所述，人工智能已经成为一个颠覆力量。2/3的电信行业高管、还有63％的银行和保险高管认为，人工智能正在颠覆他们的行业。大部分（54％）零售商也感受到了同样的影响。 （上面提到的Amazon Go只是一个例子）。唯一还没有感觉到人工智能热度的领域是公共部门或政府机构。

如果人工智能是一种颠覆性的力量，它将会扮演任何颠覆性的角色，让那些不能跟上竞争对手更灵活步伐的公司感受到威胁。从某种程度上来说，是的，人工智能会让人失业。然而，与此同时，它为前瞻性公司和创业公司以及他们雇用的所有员工开辟了新的思路、新的方式来更好地满足客户的需求。

令人难以置信的是，大多数企业似乎正在采取行动来保住员工的工作，因为人工智能已经跨基本的决策职能占据了一席之地。有不少于53%的受访者表示，他们的企业组织已经增加了人工智能部署影响最大的工作职能的培训。以更乐观的角度来看，人工智能将丰富工作，而不是取代工作。77%的受访者抱有信心：他们的员工可以通过培训胜任人工智能技术创造的新工作。

具有讽刺意味的是，人工智能的实施者也就是IT部门，受到人工智能对其工作的影响最大。61％的受访者表示，IT（61%）仍将是未来5年受影响最大的职位。然而，人工智能对营销和传播（32％）、人力资源（29％）和法律部门（15％）的影响也开始增加。在数字化转型的后期，绝大多数（95％）IT决策者表示，他们的企业组织计划拥有一支由人工智能专业人士组成的专门团队，AI领导者将成为C级高管中拥有一个固定的位置。

业务领导者对人工智能技术最终将为员工创造更多机会感到乐观，C级高管普遍人认同，人工智能技术将对其员工（70％）产生积极影响，同样使客户（45％）和员工（43％）受益。

69％的C级高管称，他们企业组织内的员工担心人工智能技术将取代他们。然而，48％的受访者认为，人工智能增强了人类的技能，让人类可以更好地工作。45％的受访者认为人工智能正在让员工释放出来去实现更高的价值。

大多数（80％）的商界领袖都相信，他们的高管团队有能力在企业组织采用人工智能技术的时候灵活运用他们的领导才能。高管培训仍然是需要的，有3/4的IT决策者认为他们的管理人员将受益于关于人工智能技术带来怎样影响的正式培训。

The Adecco Group首席执行官Alain Dehaze更喜欢将AI称为“Augmented Intelligence”，他指出，一旦与人类的输入相结合，将会引发“对人类天生技能的更深层的关注，如批判性思维、情商和价值判断。在平台经济中，科技把各种背景、拥有各种能力的人连接起来，带来更多的机会。这还加速了在数字化转型的时代熟练技术人员和非熟练技术人员的就业，使世界为大家服务。

阻碍人工智能驱动型企业组织实现辉煌未来的因素是什么呢？数据，或说不正确的数据类型。近一半的IT决策者（49％）表示，他们的企业组织无法部署他们想要的人工智能技术，因为他们的数据还没有准备好满足人工智能技术的需求。人工智能内部流程的不透明也困扰着高管们，大多数高管（52%）担心失去业务的透明度。