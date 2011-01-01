重新定义移动办公 做企业需要的一站式协同

中国企业服务市场的潜力巨大，尤其是云计算的逐渐普及，SaaS对传统软件交付实现了一次重大变革。在SaaS市场中移动办公是一个重要领域，这是一个入口级产品。

来源：至顶网CIO与应用频道【原创】 2018年1月24日

至顶网CIO与应用频道 01月24日 评论分析（文/王聪彬）：中国企业服务市场的潜力巨大，尤其是云计算的逐渐普及，SaaS对传统软件交付实现了一次重大变革。

虽然中国SaaS的发展落后美国5－10年，但增势迅猛。近两三年美国SaaS市场已经进入成熟阶段，中国SaaS市场在2004年开始萌芽，目前也进入快速成长阶段。

中国SaaS市场已经成为全球最引人注目的地区，SaaS整体规模增速持续领跑全球。艾瑞咨询调查显示，中国占全球SaaS市场3.4%，预计2020年将占到9.4%。

国内SaaS市场规模达到168.7亿元，将保持30%以上的增长率。最受青睐的应用包括BI大数据分析、应用管理与安全、营销等。

如此火热的市场究其原因还是在于国内企业主体数量不断增加，以及企业数字化转型步伐在不断加快。

一方面中国互联网移动互联网的兴起，为企业的生产、经营、发展等各方面都带来了深刻的变革，例如虚拟组织的出现，流程审批的智能化。另一方面供应端已经不再是简单的硬件销售，而是更多售卖服务。

而且随着IT产品走向消费化，工作和生活的界限已经越来越模糊，很多厂商开始把2C市场的发展运营经验推广到2B市场，这也进一步推动整体SaaS市场的普及和发展。

在SaaS市场中移动办公是一个重要领域，这是一个入口级产品。其前身是传统PC办公管理软件，随着办公的碎片化，移动办公SaaS应用应运而生，移动CRM、移动OA、移动IM等应用都在推动整体移动办公市场。

但这也产生了新的问题，不同的应用都专注在不同的业务领域中，所以在办公中我们可能要频繁的切换各种应用，以高频用户需求为基础的平台型产品也逐渐出现，同时引入第三方服务打造一体化的移动办公平台。

这种一体化的移动办公平台也受到企业客户的接受，国内移动办公平台都是以单点功能切入，IM即时通信、日程安排、会议管理、考勤签到等基础刚性需求。

艾瑞分析师指出，这些需求能够最大化留住用户，应用在累计了一定用户量之后，就可以采用开放平台策略，引入一些第三方服务，不断叠加新功能，包括运营管理、决策指导等创造更多价值。

平台型产品对于服务商资金、资源的要求都非常高，所以市场上的玩家也并不多，主要可以分为互联网公司和管理软件公司两类。

现在已经逐渐形成钉钉、企业微信、云之家三足鼎立的市场格局。钉钉孵化于阿里专注于中小企业客户，软硬结合路线发展；企业微信拥有大量的用户资源，帮助企业统一微信生态；云之家依托金蝶服务中大型企业。三者由于不同的出身，都选择了最为熟悉的领域切入市场。

当然移动办公平台为用户提供的核心价值是相同的，也就是连接、聚合、激励。

连接：移动办公平台更好的连接人与人、人与服务，解决传统软件无法解决的信息传递、反馈不及时等痛点；

聚合：移动办公平台上聚合了各种各样的办公软件，以及第三方服务，共同推进整体办公协同的发展；

激励：移动办公平台孕育的是一种新的工作方式和工作理念，帮助组织持续创新；

现在很多技术都是通过场景化开始进行应用，当然移动办公的发展要和企业管理变化相契合，像扁平化组织结构，灵活的管理制度等等。

未来移动办公也将有三大发展方向：平台化、开放化、智能化。

平台化：移动办公应用更多是标准化的，但随着越来越多的企业进入，每一个组织架构都有不同需求，这也有了更多个性化定制的出现，平台化是解决标准化和定制化的有效途径。甚至可以打通硬件设备实现真正意义的一站式移动办公；

开放化：移动办公平台需要和合作伙伴一起打造生态，而不是亲力亲为，最大化平台价值为客户提供更优质的服务；

智能化：智能技术正在不断融合到各个场景，基于行业、企业、产业上下游等数据帮助企业进行业务流程的优化、经营风险的识别、运营成本的控制等。数据在市场竞争中的价值将会逐渐凸显，实现智能化办公；