FinTech已来 金融重定义

金融行业其实早已迈向新金融时代,这是一个多元化,消费主权至上的年代。平安科技首席运营官胡玮一上来就为我们描述了传统金融行业现阶段的四大挑战,第一、金融渠道,互联网金融利用线上渠道提供更优质的服务;第二、支付,移动支付让支付更便捷、更普及;第三、数据,数据的高速增长与的利用需要大量的IT支撑;第四、投资,利用AI的智能投顾可以以更低的成本服务大众。

在各种挑战中不难看出,技术是未来成功的关键因素,而且FinTech(金融科技)也已成为时下不同金融行业生态主体都在做的一件事,其中包括传统金融机构和科技相关企业。

埃森哲《The Future of Fintech and Banking: Digitally disrupted or reimagined?》报告显示,全球金融科技采用率从2015年的16%上升到2017年的33%。用户的看法和行为正在发生改变,并影响着他们对金融服务的需求,所以金融机构的商业模式正在被云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网等新技术重新定义。

就在FinTech才刚刚被接受,新概念又再次出现InsurTech(保险科技),它是由FinTech演化而来,虽然美国没有互联网保险的说法,但是把创业者和投资人利用互联网技术升级创新保险行业的项目统称为Insurtech。

在中国,传统金融行业也在潜移默化的发展着改变。平安科技首席产品官区海鹰说,尤其在2016年随着国家“互联网+”战略的逐渐深入,传统行业和互联网行业的结合变得更加紧密。

同样在2016年,中国平安也开起了平安3.0时代,1.0时代,中国平安从保险公司发展成为综合金融集团,积累了大量的线下资源和管理经验;到了2.0 时代,利用中国平安多年积累的线下、线上独特优势,立足于客户需求,将地面综合金融服务与互联网金融平台深度耦合,实现无缝衔接,提供全面、便捷的O2O金融服务。现在3.0则是将“互联网+金融”的发展模式向全行业开放,利用新科技打造更加强大、开放式互联网金融服务平台。

中国平安大家可能并不陌生,其业务几乎涉及了金融行业的所有业务,银行、保险、借贷、抵押等等。6月30日,中国平安保险(集团)股份有限公司公布了截至 2017 年 6 月 30 日半年业绩。2017 年上半年,中国平安整体业绩实现归属于母公司股东净利润 434.27 亿元(人民币,下同),同比增长 6.5%;如果剔除 2016 年上半年普惠重组利润 94.97 亿元影响,与去年同期相比,净利润增长 38.8%;归属于母公司股东权益 4,257.80 亿元,较年初增长 11%。

“极致服务”和“科技创新”是中国平安董事长兼首席执行官马明哲在今年元旦贺词中提到的两大主题。极致服务方面强调“专业创造价值”,并始终以“专业”为追求,为客户提供简单、便捷、安全的服务。科技创新方面强调“城市一账通”“金融一账通”以及平安好医生。

中国平安在这个激励竞争的市场环境中要做的是,让新技术在金融行业向移动化、专业化、社交化、场景化持续发挥作用。