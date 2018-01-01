研华科技工业物联网事业群中国区总经理蔡奇男在演讲中表示，企业要实现智能制造，不能直接“照抄”别人的模式，而需要回过头检视自己的真实情况，由经营议题找到智能制造的关键切入点，通过自动化与信息融合，并结合云端及资料分析推动工业4.0。他认为，未来的工厂是数据驱动的，这将成为企业整体竞争力的关键要素，通过数据把人、产品、设备连接起来，是最终实现智能制造的重要手段。