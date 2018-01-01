汪波表示，实现智能工厂的关键点有三，即量体裁衣、数据为王和持续改善。
彭俊松：“用数字化双胞胎实现虚拟世界和物理世界的映射，其核心是打通数字化业务流程，要从设计、制造、交付到维护建立闭环研发与制造。”
吴劲松表示，中国制造业发展面临着薪资上涨与劳动力短缺，人民币对美元汇率下跌等挑战，为了促进产业升级，必须大力打造智能工厂，推动智能制造。以伟创力为力，他认为，打造未来智能工厂必备六大技术：包括自动化、机间通信、3D打印及增材制造、虚拟现实与增强现实、增强可视化及高级仿真、云计算。
加载更多
|时间
|内容
|嘉宾
|13:20-13:30
|欢迎致辞
|黄宝林 湖南省工信厅副厅长
|13:30-13:40
|开场致辞
|汪宏 工信部装备司处长
|13:40-14:00
|网络安全控制技术在智能制造中的应用
|SEMKO VIKTOR 乌克兰国家院士 国立基辅格林琴科大学教授 博导
|14:00-14:20
|智能制造与伟创力中国的智能工厂
|吴劲松 伟创力高级副总裁 华为全球业务总经理
|14:20-14:40
|打造智慧企业，推动智能制造
|彭俊松 SAP中国副总裁兼首席数字官
|14:40-15:00
|工业互联网与制造业数字化转型
|王健 用友网络科技股份有限公司 高级副总裁兼高端业务事业群总裁
|15:00-15:20
|任重道远，明辨笃行-富士通智能工厂之实践分享
|汪波 富士通数字化业务总部总经理
|15:20-15:40
|以全价值链云服务，推动制造企业转型升级
|郑双全 美云智数事业部副总经理
|15:40-16:00
|携手共创伙伴 迈向智能制造新时代
|蔡奇男 研华科技工业物联网事业群中国区总经理
|16:00-16:20
|万物互联的新智造
|郭振明 友达光电（苏州）有限公司总经理
|16:20-16:40
|稳健设计理念、方法及案例分享
|韩之俊 教授/博导 著名质量专家 中国质量奖评审专家
|16:40-17:00
|湖南省长株潭衡智能制造白皮书发布
|邓子畏 长沙智能制造研究总院院长
|*会议最终日程以会议现场日程为准