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智能制造融合创新主题峰会 2018年11月28日 湖南·长沙
视频直播
开幕式 主题峰会
现场报道
2018中国（长沙）网络安全·智能制造大会 在长沙成功举办

2018中国（长沙）网络安全·智能制造大会 在长沙成功举办

2018年11月28日，由中央网信办、工业和信息化部指导，湖南省人民政府、中国工程院、中国科学技术协会、国防科技大学和中国电子信息产业集团有限公司共同主办的2018中国(长沙)网络安全·智能制造大会在长沙国际会展中心隆重召开。
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大数据时代的工业革命

大数据时代的工业革命

维克托·迈尔-舍恩伯格 ，一个几乎可与大数据划等号的名字，将于本月28日在长沙国际会展中心举办的2018中国(长沙)网络安全·智能制造大会开幕峰会上，发表他题为《大数据时代的工业革命》的最新演说。
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2018中国（长沙）网络安全·智能制造大会

2018中国（长沙）网络安全·智能制造大会

本届大会由中央网信办、工业和信息化部指导,湖南省人民政府、中国工程院、中国科学技术协会、国防科技大学和中国电子信息产业集团有限公司主办,以“全球视野、中国方案、湖南实践”为主线,呈“1+1+1+2+N”的主体架构...
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智能制造融合创新主题峰会将于11月底在长沙召开

智能制造融合创新主题峰会将于11月底在长沙召开

为全面贯彻党的十九大精神，践行“网络强国”、“深化两化融合”、“深化制造业价值转型”、“供给侧结构性改革”等发展战略。11月28日，智能制造融合创新主题峰会将于长沙举办。
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演讲嘉宾
  • SEMKO VIKTOR 乌克兰航空航天研究院院士
    SEMKO VIKTOR 乌克兰国家院士、国立基辅格林琴科大学教授、博导
  • 吴劲松 伟创力高级副总裁 华为全球业务总经理
    吴劲松 伟创力高级副总裁、华为全球业务总经理
  • 彭俊松 SAP中国副总裁兼首席数字官
    彭俊松 SAP中国副总裁兼首席数字官
  • 王健 用友网络科技股份有限公司 高级副总裁兼高端业务事业群总裁
    王健 用友网络科技股份有限公司、高级副总裁兼高端业务事业群总裁
  • 汪波 富士通数字化业务总部总经理
    汪波 富士通数字化业务总部总经理
  • 郑双全 美云智数事业部副总经理
    郑双全 美云智数事业部副总经理
  • 蔡奇男 研华科技工业物联网事业群中国区总经理
    蔡奇男 研华科技工业物联网事业群中国区总经理
  • 郭振明 友达光电（苏州）有限公司总经理
    郭振明 友达光电（苏州）有限公司总经理
  • 韩之俊 教授/博导、著名质量专家、中国质量奖评审专家
    韩之俊 教授/博导、著名质量专家、中国质量奖评审专家
  • 邓子畏 长沙智能制造研究总院院长
    邓子畏 长沙智能制造研究总院院长
大会日程
主持人： 孙封蕾 科技行者 执行总编辑
时间 内容 嘉宾
13:20-13:30 欢迎致辞 黄宝林 湖南省工信厅副厅长
13:30-13:40 开场致辞 汪宏 工信部装备司处长
13:40-14:00 网络安全控制技术在智能制造中的应用 SEMKO VIKTOR 乌克兰国家院士 国立基辅格林琴科大学教授 博导
14:00-14:20 智能制造与伟创力中国的智能工厂 吴劲松 伟创力高级副总裁 华为全球业务总经理
14:20-14:40 打造智慧企业，推动智能制造 彭俊松 SAP中国副总裁兼首席数字官
14:40-15:00 工业互联网与制造业数字化转型 王健 用友网络科技股份有限公司 高级副总裁兼高端业务事业群总裁
15:00-15:20 任重道远，明辨笃行-富士通智能工厂之实践分享 汪波 富士通数字化业务总部总经理
15:20-15:40 以全价值链云服务，推动制造企业转型升级 郑双全 美云智数事业部副总经理
15:40-16:00 携手共创伙伴 迈向智能制造新时代 蔡奇男 研华科技工业物联网事业群中国区总经理
16:00-16:20 万物互联的新智造 郭振明 友达光电（苏州）有限公司总经理
16:20-16:40 稳健设计理念、方法及案例分享 韩之俊 教授/博导 著名质量专家 中国质量奖评审专家
16:40-17:00 湖南省长株潭衡智能制造白皮书发布 邓子畏 长沙智能制造研究总院院长
*会议最终日程以会议现场日程为准
图文直播
[直播员]黄雅琦 11-28 17:16
作为智能制造融合创新主题峰会的最后环节，长沙智能制造研究总院院长邓子畏还发布了《2018长株潭衡智能制造发展白皮书》，报告指出就城市群而言，智能制造推进情况主要有以下四大特点：一是企业智能化改造需求强烈，发展空间大；二是智能制造发展基础环境优渥；三是智能制造供给能力逐步提升，四是城市群智能制造发展模式。
[直播员]黄雅琦 11-28 17:15
本次峰会还邀请了中国质量奖评审专家，南京理工大学经济管理学院（原院长）教授/博士生导师韩之俊，分享稳健设计理念、方法及案例，稳健性设计亦称“田口方法”，是一种低成本、高效益的质量工程方法，是将质量重点由制造阶段前移到设计阶段，强调设计对质量的重要作用。
[直播员]黄雅琦 11-28 16:42
友达光电（苏州）有限公司总经理郭振明认为，2025年将步入万物互联的时代，而物联网世界的关键是智能生活个人可穿戴装置、各种商务和工业应用中的人机界面，工业步入4.0时代已从自动化迈向智能化，将对制造业的管理层、控制层、执行层、作业层产生影响，新技术会带动组织形态变化，而友达光电正是实践者，达智汇就是将友达的生产智慧汇集而成的智能制造解决方案。
[直播员]陶婧婕 11-28 16:18
北京指掌易科技有限公司CMO周玲表示，指掌易主要面向大量使用移动终端开展业务的企业和组织，为客户提供移动业务、业务安全以及效率的解决方案。一方面是移动终端的安全，另一方面是如何同过移动端数据采集和大数据分析来帮助企业提高移动业务的效率。
[直播员]高玉娴 11-28 15:57
研华科技工业物联网事业群中国区总经理蔡奇男在演讲中表示，企业要实现智能制造，不能直接“照抄”别人的模式，而需要回过头检视自己的真实情况，由经营议题找到智能制造的关键切入点，通过自动化与信息融合，并结合云端及资料分析推动工业4.0。他认为，未来的工厂是数据驱动的，这将成为企业整体竞争力的关键要素，通过数据把人、产品、设备连接起来，是最终实现智能制造的重要手段。
[直播员]高玉娴 11-28 15:30
美云智数事业部副总经理郑双全进行了主题为《以全价值链云服务，推动制造企业转型升级》的演讲，并介绍了美的的数字化路径。据他介绍，近5年以来美的在数字化领域投入了超过80亿：在用户端通过数字化营销和客服、大规模定制更好地贴近用户；在产品端推动产品数字化转型，加大数字化研发投入，实现产品智能化、场景化、平台化和模块化；加速制造过程数字化转型，推动数字化仿真，全方位实现数字化供应链协作，打造全价值链协同的数字精益工厂建设，实现精益化、自动化。
[直播员]高玉娴 11-28 15:12
汪波表示，实现智能工厂的关键点有三，即量体裁衣、数据为王和持续改善。
[直播员]高玉娴 11-28 15:04
富士通数字化业务总部总经理汪波表示，富士通自身作为制造企业，在多年发展中一直不断推进信息化与产业融合，将信息化技术用于自身工厂的发展过程中。他认为，实现智能制造要从两方面入手，一方面是量到质的转变，促进制造业的数字化、网络化、智能化和绿色化；另一方面是构建价值链型制造模型，将制造业的供应链与互联网、云计算和大数据进行融合，通过IoT构筑开放性的Eco system和平台。
[直播员]高玉娴 11-28 14:44
用友网络科技股份有限公司、高级副总裁兼高端业务事业群总裁王健表示，随着消费理念、消费习惯和消费需求发生变化，云计算、大数据、物联网、区块链、人工智能等新兴技术日趋成熟，以及制造方式的重大演进，工业互联网平台的发展进入最好的时机。
[直播员]高玉娴 11-28 14:33
彭俊松：“用数字化双胞胎实现虚拟世界和物理世界的映射，其核心是打通数字化业务流程，要从设计、制造、交付到维护建立闭环研发与制造。”
[直播员]高玉娴 11-28 14:29
据SAP中国副总裁兼首席数字官彭俊松介绍，在2018年德国汉诺威工业博览会上，SAP推出了第三代“开放式集成工厂”，初步实现了分布式控制目标。在这一创新的背后，非常重要的核心在于基于内存计算的人工智能实时决策，借此，能够快速实现从集中式控制到分布式生产控制的转型。
[直播员]高玉娴 11-28 14:22
吴劲松表示，中国制造业发展面临着薪资上涨与劳动力短缺，人民币对美元汇率下跌等挑战，为了促进产业升级，必须大力打造智能工厂，推动智能制造。以伟创力为力，他认为，打造未来智能工厂必备六大技术：包括自动化、机间通信、3D打印及增材制造、虚拟现实与增强现实、增强可视化及高级仿真、云计算。
[直播员]高玉娴 11-28 14:13
伟创力高级副总裁、华为全球业务总经理吴劲松表示，物联网目前的应用主要包括九大领域：智能家居、智能交通、智能工业、智能物流、智能环保、智能农业、智能电网、智能医疗、智能安防。
[直播员]高玉娴 11-28 14:00
乌克兰国家院士、国立基辅格林琴科大学教授SEMKO VIKTOR 通过多个案例介绍了网络安全控制技术在智能制造中的应用。
[直播员]高玉娴 11-28 13:46
工业和信息化部装备司重大技术装备处处长汪宏在致辞中表示，如今我国转型升级速度加快，制造产业全面推进转型，在此背景下，产业既要对未来发展充满信心，也要意识到其中存在的问题。为此，业界应该合力推进智能制造功能平台的建设，共同营造良好的生态环境，突破各类核心技术，构建多方协同的发展体系。
[直播员]高玉娴 11-28 13:39
湖南省工信厅副巡视员倪东海为下午举办的“智能制造融合创新主题峰会”致辞，他表示，十九大报告指出，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，不断推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。为落实十九大精神，坚决落实制造强国战略，湖南省一直把智能制造作为重点战略。他认为，智能制造是中国制造发展的未来，湖南省将继续以智能制造统领产业转型升级，着力突破关键核心技术，推动新产品新技术新装备的研发，推动创新平台建设。
[直播员]陶婧婕 11-28 13:32
湖南省工信厅副巡视员倪东海表示，制造业是实体经济的重要组成部分。湖南省以智能制造为统领，坚持转型。
[直播员]陶婧婕 11-28 11:57
牛津大学教授、《大数据时代》作者维克托发表了题为《大数据时代的工业革命》的主题演讲，他表示，大数据时代很大的转变就是，放弃对因果关系的渴求，而取而代之关注相关关系。也就是说只要知道“是什么”，而不需要知道“为什么”。这颠覆了千百年来人类的思维惯例，对人类的认知和与世界交流的方式提出了全新的挑战。
[直播员]黄雅琦 11-28 11:45
德国库卡集团运营总裁迈克尔-翁博发表主题演讲《从库卡智造看德国工业4.0》，对于库卡而言，工业 4.0 主要代表的是自动化工艺的互联。
[直播员]陶婧婕 11-28 11:26
Pete Carrier介绍了很多案例，其中布加迪的案例，布加迪采用需求驱动的生成式设计和混合材料/传统加工方法来持续提升Chiron超级跑车的性能（超越了42秒从0到400千米/小时的记录）。
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