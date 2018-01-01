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2018中国数字化转型调研

调研背景

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云计算、大数据、人工智能、区块链等一系列前沿技术的飞跃式发展，正驱动着企业数字化转型的进程不断加速，尤其在技术与行业深度融合的当下，中国企业数字化转型也出现了新的机遇与挑战。
为更好地记录并推动中国数字化转型进程，至顶网将对中国企业数字化转型现状进行深入摸底和调研，全面描绘出中国企业数字化转型的现状、挑战、技术选型、未来发展。

调研问题

12月14日至顶网将正式发布“2018中国数字化转型进程”白皮书。参与调研将免费获得“2018中国数字化转型进程”白皮书，
以及2019年度产业、技术会议（中国云计算大会，中国大数据应用大会，WIC世界智能大会等）VIP门票、会议资料、会议视频。

1.贵公司处在数字化转型哪个阶段？


2.您给本公司目前的数字化转型情况打多少分（以10分为满分）？

3.贵公司在进行数字化转型中面临的主要挑战有哪些？


4.明年贵公司在数字化转型的关键技术投资上，会优先考虑哪项技术？（多选）


5.做出上述投资决策的原因是？（多选）


6.在数字化转型过程需要技术支持，你首先想到的厂商会是下面哪一个？


7.贵公司在云计算之路上处于哪个阶段？


8.贵公司采用了哪个云计算平台？


9.谈到云计算，除了BAT、微软和AWS这些公有云服务商之外您最先想到的厂商是？


10.贵公司在大数据技术的应用上处于哪个阶段？


11.贵公司选择了哪种大数据平台？


12.贵公司会在什么时候选择实施人工智能？


13.贵公司在人工智能方面面临哪些困难或挑战？


14.在人工智能平台的建设上，贵公司会优先选择与哪个厂商合作？


15.在人工智能项目实施的平台上您如何选择？


16.未来一年内，您是否会考虑在企业或网络边缘部署更多的计算节点？比如但不限于：更加贴近一线的边缘服务器，高性能的视频监控与处理设备，更智能的机器人设备等。


17.2019年在贵公司的数据中心中投资最大的部分将是？


18．2019年贵公司在传统存储和软件定义存储方面的投入？


19. 2019年贵公司在存储介质方面的投资？


20．2019年贵公司在SDN方面的投入


21．2019年贵公司在服务器方面的投入


22．如果贵公司需要更新服务器，你会选择哪个处理器平台？


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