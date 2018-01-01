9.谈到云计算，除了BAT、微软和AWS这些公有云服务商之外您最先想到的厂商是？ 英特尔 IBM 华为 戴尔 VMware 甲骨文 SAP 联想 新华三 浪潮 中科曙光 其他

8.贵公司采用了哪个云计算平台？ 还没有部署云 OpenStack VMware vSphere 其他云计算平台

基本完成云计算的部署，进入混合云的使用阶段

7.贵公司在云计算之路上处于哪个阶段？ 没起步或者正在规划 正在进行IT硬件设施的云化 已完成IT硬件设施云化，正在进行应用云化 基本完成云计算的部署，进入混合云的使用阶段

6.在数字化转型过程需要技术支持，你首先想到的厂商会是下面哪一个？ 英特尔 IBM 华为 戴尔 VMware 甲骨文 SAP 联想 新华三 浪潮 中科曙光 其他

为了提升业务运行的稳定性和可靠性

5.做出上述投资决策的原因是？（多选） 为了提升业务运行的稳定性和可靠性 为了提高效率 为了业务创新 为了探索新的业务模式 为改进客户服务 其他

4.明年贵公司在数字化转型的关键技术投资上，会优先考虑哪项技术？（多选） 云计算 大数据 人工智能 移动化 物联网 区块链 其他

3.贵公司在进行数字化转型中面临的主要挑战有哪些？ 文化 技术 流程和管理 以上都有 不知道 其他

2.您给本公司目前的数字化转型情况打多少分（以10分为满分）？

10.贵公司在大数据技术的应用上处于哪个阶段？

没起步或者刚刚开始规划 基本完成了大数据平台的部署，开始进行相关应用 比较广泛和深入地应用大数据技术

11.贵公司选择了哪种大数据平台？

Hadoop+Spark等开源平台 传统闭源数据仓库平台（如Oracle、SQL Server等） 其他

12.贵公司会在什么时候选择实施人工智能？

已开始 未来1-6个月 未来6-12个月 未来1-2年 2年以后 没有购买计划

13.贵公司在人工智能方面面临哪些困难或挑战？

数据 硬件加速器编码 大规模优化 并行化 资源 可扩展性 存储 内存限制 时长/速度 培训 其他

14.在人工智能平台的建设上，贵公司会优先选择与哪个厂商合作？

英特尔 NVIDIA IBM Xilinx（赛林思） AMD 其他

15.在人工智能项目实施的平台上您如何选择？

从现有的数据中心平台开始 扩展和升级现有数据平台 引入部分公有云平台 全部利用公有云平台

16.未来一年内，您是否会考虑在企业或网络边缘部署更多的计算节点？比如但不限于：更加贴近一线的边缘服务器，高性能的视频监控与处理设备，更智能的机器人设备等。

是 否

17.2019年在贵公司的数据中心中投资最大的部分将是？

存储 服务器 网络 数据中心基础设施（空调、UPS及机房改造等） 日常管理和运维

18．2019年贵公司在传统存储和软件定义存储方面的投入？

没有投资或者很少投资 传统存储优先 分布式存储优先 差不多