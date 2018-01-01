本届大会以"大数据赋能数字中国"为主题为此大会议题涵盖了大数据与数字中国、大数据应用产业创新发展、大数据与军民融合创新、大数据与政府治理及大数据与安全五大热门前沿话题。去年大会吸引5000余名观众到场，今年这一数字也将再创新高。...阅读全文 »