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中国大数据应用大会

大数据赋能数字中国 2018中国大数据应用大会

2018年7月10-11日

中国四川·成都·世纪城国际会议中心

2018中国大数据应用大会即将召开 共同探讨大数据赋能数字中国

本届大会以"大数据赋能数字中国"为主题为此大会议题涵盖了大数据与数字中国、大数据应用产业创新发展、大数据与军民融合创新、大数据与政府治理及大数据与安全五大热门前沿话题。去年大会吸引5000余名观众到场，今年这一数字也将再创新高。...阅读全文 »

2018中国大数据应用大会即将召开 共同探讨大数据赋能数字中国
大数据应用迎来黄金期 2017中国大数据应用大会成都盛大召开

2017中国大数据应用大会今日在成都世纪城国际会议中心盛大召开。今年大会主题聚焦“大数据、大智能、大健康”，旨在梳理过去一年里大数据在各行业、各领域的创新应用，探讨我国建设大数据强国的机遇与路径。...阅读全文 »

大数据应用迎来黄金期 2017中国大数据应用大会成都盛大召开
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现场图片
大会嘉宾
  • Kevin Kelly Kevin Kelly

    《连线》（Wired）杂志创始主编

  • 李杰 李杰

    美国辛辛那提大学讲座教授、《工业大数据》作者

  • 姜欣 姜欣

    Teradata天睿公司大中华区解决方案总监

  • 郭庆 郭庆

    曙光大数据总工程师

  • 雷涛 雷涛

    天云大数据CEO

  • 谭待 谭待

    百度搜索首席架构师兼区块链实验室主任

  • 陈永正 陈永正

    富士康工业互联网股份有限公司董事长

  • 刘海峰 刘海峰

    京东基础架构部副总裁

  • 张宏科 张宏科

    北京交通大学下一代互联网互联设备国家工厂实验室主任

  • 周振 周振

    IBM Watson健康大中华区业务发展总经理、中电健康云科技有限公司常务副总经理

大会日程
2018年7月10日

成都世纪城国际会议中心-五层水晶厅

时间 内容 演讲嘉宾
08:30-09:00 签到  
09:00-09:30 致辞

09:30-10:00 智慧标识网络及应用 张宏科 下一代互联网互联设备国家工程实验室主任
10:00-10:30 工业互联网创造工业新机遇 陈永正 富士康工业互联网股份有限公司董事长
10:30-11:00 数字经济时代的大数据分析 姜   欣 TERADATA天睿公司大中华区解决方案总监
11:00-11:30 领航数据智能，创新数字未来 郭   庆 曙光大数据总工程师
11:30-12:00 从互联网到区块链 谭   待 百度搜索首席架构师兼区块链实验室主任
12:00-12:30 海量商品的数据智能 刘海峰 京东基础架构部副总裁
12:30-13:30 午餐
2018年7月11日

成都世纪城国际会议中心-五层水晶厅

时间 内容 演讲嘉宾
08:30-09:00 签到  
09:00-09:30 大数据助力"中国智造"弯道超车 李   杰 美国辛辛那提大学(Univ.of Cincinnati) 讲座教授、《工业大数据》作者
09:30-10:00 智能健康档案要以"全息数字人"为基础 周   振 IBM Watson健康大中华区业务发展总经理、中电健康云科技有限公司常务副总经理
10:25-10:50 数据驱动服务,AI创造价值 赵辉华 小米大数据产品总监
10:30-11:00 待定 孙 喆 医渡云联合创始人兼首席执行官CEO
11:00-11:30 DT时代中的人工智能 雷   涛 天云大数据CEO
11:30-12:20 新一代大数据平台

周   涛 成都电子科技大学教授

Kevin Kelly 《连线》（Wired）杂志创始主编
12:20-13:30 午餐
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