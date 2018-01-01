本届大会以"大数据赋能数字中国"为主题为此大会议题涵盖了大数据与数字中国、大数据应用产业创新发展、大数据与军民融合创新、大数据与政府治理及大数据与安全五大热门前沿话题。去年大会吸引5000余名观众到场，今年这一数字也将再创新高。...阅读全文 »
2017中国大数据应用大会今日在成都世纪城国际会议中心盛大召开。今年大会主题聚焦“大数据、大智能、大健康”，旨在梳理过去一年里大数据在各行业、各领域的创新应用，探讨我国建设大数据强国的机遇与路径。...阅读全文 »
《连线》（Wired）杂志创始主编
美国辛辛那提大学讲座教授、《工业大数据》作者
Teradata天睿公司大中华区解决方案总监
曙光大数据总工程师
天云大数据CEO
百度搜索首席架构师兼区块链实验室主任
富士康工业互联网股份有限公司董事长
京东基础架构部副总裁
北京交通大学下一代互联网互联设备国家工厂实验室主任
IBM Watson健康大中华区业务发展总经理、中电健康云科技有限公司常务副总经理
成都世纪城国际会议中心-五层水晶厅
|时间
|内容
|演讲嘉宾
|08:30-09:00
|签到
|09:00-09:30
|致辞
|
|09:30-10:00
|智慧标识网络及应用
|张宏科 下一代互联网互联设备国家工程实验室主任
|10:00-10:30
|工业互联网创造工业新机遇
|陈永正 富士康工业互联网股份有限公司董事长
|10:30-11:00
|数字经济时代的大数据分析
|姜 欣 TERADATA天睿公司大中华区解决方案总监
|11:00-11:30
|领航数据智能，创新数字未来
|郭 庆 曙光大数据总工程师
|11:30-12:00
|从互联网到区块链
|谭 待 百度搜索首席架构师兼区块链实验室主任
|12:00-12:30
|海量商品的数据智能
|刘海峰 京东基础架构部副总裁
|12:30-13:30
|午餐
成都世纪城国际会议中心-五层水晶厅
|时间
|内容
|演讲嘉宾
|08:30-09:00
|签到
|09:00-09:30
|大数据助力"中国智造"弯道超车
|李 杰 美国辛辛那提大学(Univ.of Cincinnati) 讲座教授、《工业大数据》作者
|09:30-10:00
|智能健康档案要以"全息数字人"为基础
|周 振 IBM Watson健康大中华区业务发展总经理、中电健康云科技有限公司常务副总经理
|10:25-10:50
|数据驱动服务,AI创造价值
|赵辉华 小米大数据产品总监
|10:30-11:00
|待定
|孙 喆 医渡云联合创始人兼首席执行官CEO
|11:00-11:30
|DT时代中的人工智能
|雷 涛 天云大数据CEO
|11:30-12:20
|新一代大数据平台
|
周 涛 成都电子科技大学教授
Kevin Kelly 《连线》（Wired）杂志创始主编
|12:20-13:30
|午餐