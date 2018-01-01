每一次工业革命都是对现有事物的一次颠覆，现在是数字革命的时代，实物资产在商业模式中的重要性正在下降，数据成为创造价值的核心。
Teradata在推出Teradata Everywhere实现Teradata数据库在任何平台实现交付后，现在又发布基础设施软件的云兼容授权，提供许可的可移植性、基于订阅的许可模式可以支持不同的部署选择。
随着分析需求的快速演进，客户对数据分析技术和未来发展提出了更高的要求和期待：随时随地应用数据分析技术，能够在本地和云端无缝融合业务分析，获得人工智能发展带来的日新月异的变化，通过物联网实现万物皆可分析，使得企业能够感知一切，最终发掘出前所未有的洞察力并转化为决策行动。
"2018 Teradata大数据峰会"为来自全球不同行业的领先企业搭建交流平台，分享"数业合璧 极致潜能"（Think Data. Drive Business.）的发展趋势和最佳实践，帮助更多企业认识到实施"数业合璧"势在必行，以数据为核心方能发挥"极致潜能"。
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|主题和演讲嘉宾
|07:30-08:30
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签到
|08:30-08:35
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欢迎致辞
辛儿伦 Teradata天睿公司 , 大中华区总裁
|08:35-09:45
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数业合璧 极致潜能
Victor Lund Teradata天睿公司 , 总裁兼首席执行官
Oliver Ratzesberger Teradata天睿公司 , 首席运营官
Peter Mikkelsen Teradata天睿公司 , 国际集团执行副总裁
Tim Henry Teradata天睿公司 , 产品战略管理高级副总裁
|09:45-10:00
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中国移动构建开放共享大数据生态的实践与思考
尚晶 博士 中国移动信息技术有限公司,大数据平台部 副总经理
|10:00-10:15
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以人为本，催化精益惠民的新业态
汤劲松博士 浙江移动 , 大数据中心主任&信息技术部副总经理
|10:15-10:45
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让大数据和数据科学发挥更大效用
Neil Bartlett 加拿大皇家银行 , 数据及分析技术高级副总裁
|10:45-11:15
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自主决策、机器学习和人工智能：这些技术的重要意义及应引起关注的原因
Stephen Brobst宝立明 Teradata天睿公司 , 首席技术官
|11:15-11:45
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新经济时代 物流行业创造数业新篇章
杨周龙 上海韵达货运有限公司,集团董事、副总裁、科技总经理、云仓与供应链CEO
|11:45-13:00
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午餐及参观展示
|时间
|主题和演讲嘉宾
|13:00-13:40
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人工智能的大数据分析体系战略
刘静如 Teradata天睿公司 , 大中华区行业咨询部总监
|13:40-14:20
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怎样将人工智能生成的数据转化为真正的数据业务模型？
刘维政 美国富国银行 , 副总裁
|14:20-15:00
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大数据应用，厚积十余载，薄发于一朝
苟志龙 中国民生银行 , 信息科技部数据模型管理中心负责人
|15:00-15:30
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休息
|15:30-16:10
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应用AI技术赋能零售银行智能营销
袁东宁 中信银行总行 , 零售银行部客户管理处副处长
|16:10-16:50
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博时基金-企业级数据中心介绍
车宏原 博时基金管理有限公司 , 信息技术部总经理
|16:50-17:30
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数据分析未来趋势
Chris Twogood Teradata 天睿公司 , 市场营销高级副总裁
|17:30-18:30
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参观展示
|18:30-21:30
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客户答谢晚宴
|时间
|主题和演讲嘉宾
|13:00-13:40
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敏捷决策致胜--Teradata Cloud在AI时代助力感知型企业创新业务价值
张琦 Teradata天睿公司 , 大中华区云计算及服务总监
|13:40-14:20
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从现场到线上再到数据驱动：西门子医疗公司的数字化服务
Dr. Mirko Appel 西门子医疗系统公司 , 分析服务主管
|14:20-15:00
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数据是资产吗？
Mikael Bisgaard-Bohr Teradata天睿公司 , 国际集团业务拓展副总裁
|15:00-15:30
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休息
|15:30-16:10
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Enera及智能化数据与服务平台 – 利用数字化的力量
Jens Walter 德国奥尔登堡能源公司-EWE , 创新技术主管
Christian Arnold 德国奥尔登堡能源公司-EWE , 业务创新高级副总裁
|16:10-16:50
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按照特定框架思考
Tho H Nguyen Teradata天睿公司 , 业务解决方案经理
|16:50-17:30
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Teradata+MicroStrategy，挖掘数据价值，助力智能企业
张杰 MicroStrategy , 大中华区首席产品官
|17:30-18:30
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参观展示
|18:30-21:30
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客户答谢晚宴
|时间
|主题和演讲嘉宾
|13:00-13:40
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统一大数据分析生态，共赢大连接智能时代
姜欣 Teradata天睿公司 , 大中华区解决方案总监
|13:40-14:20
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搭建嵌入式风险防控体系，提升基础管理效能
杨文松 中国移动通信集团云南有限公司 , 大数据中心总经理
|14:20-15:00
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在O2捷克公司实现开发运营
Ondrej Vasicek O2捷克公司 , 数据仓库开发主管
|15:00-15:30
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休息
|15:30-16:10
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O2英国公司的数据驱动转型与下一代转型之旅
Jonathan Ratcliff 西班牙电信英国公司 , 企业架构师
|16:10-16:50
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在资源受限的市场上 组建数据科学人才队伍
David Peter Bloch 沃达丰新西兰公司 , 高级分析和大数据主管
|16:50-17:30
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打造新动能，拥抱新生态——互联网+时代下的通信大数据实践
王斌 Teradata , 电信行业数据分析高级顾问
|17:30-18:30
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参观展示
|18:30-21:30
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客户答谢晚宴
|时间
|主题和演讲嘉宾
|13:00-13:40
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升级数据资产管理 促进数据价值转化
王若颖 Teradata天睿公司 , 华东区业务咨询总监
|13:40-14:20
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大数据在深圳地铁的实践与展望
王小飞 深圳地铁建设总部 , 专业副总工
|14:20-15:00
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案例分享
Cliff Seiler 美国西南航空 , 企业数据建模师
|15:00-15:30
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休息
|15:30-16:10
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从AI及分析角度看车联网
Shimada Shigeru Teradata天睿公司 , Think Big Analytics 团队总监
|16:10-16:50
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汽车行业质量大数据
尹可杰 依柯力信息科技（上海）股份有限公司 , 董事长兼总经理
|16:50-17:30
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Teradata 与德国汽车行业客户案例分享
Matthias Puschmann Teradata天睿公司 , 高级客户经理
|17:30-18:30
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参观展示
|18:30-21:30
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客户答谢晚宴