至顶网

网站导航
2017 Teradata 大数据峰会
新闻速递
数字变革时代 要做感知型企业

数字变革时代 要做感知型企业

每一次工业革命都是对现有事物的一次颠覆，现在是数字革命的时代，实物资产在商业模式中的重要性正在下降，数据成为创造价值的核心。

Teradata创新可移植许可模式为混合云注入新动力

Teradata创新可移植许可模式为混合云注入新动力

Teradata在推出Teradata Everywhere实现Teradata数据库在任何平台实现交付后，现在又发布基础设施软件的云兼容授权，提供许可的可移植性、基于订阅的许可模式可以支持不同的部署选择。

更多新闻 »
大会介绍

随着分析需求的快速演进，客户对数据分析技术和未来发展提出了更高的要求和期待：随时随地应用数据分析技术，能够在本地和云端无缝融合业务分析，获得人工智能发展带来的日新月异的变化，通过物联网实现万物皆可分析，使得企业能够感知一切，最终发掘出前所未有的洞察力并转化为决策行动。

"2018 Teradata大数据峰会"为来自全球不同行业的领先企业搭建交流平台，分享"数业合璧 极致潜能"（Think Data. Drive Business.）的发展趋势和最佳实践，帮助更多企业认识到实施"数业合璧"势在必行，以数据为核心方能发挥"极致潜能"。

演讲嘉宾
辛儿伦
Teradata天睿公司
大中华区总裁
Victor Lund
Teradata天睿公司
总裁兼首席执行官
Oliver Ratzesberger
Teradata天睿公司
首席运营官
Tim Henry
Teradata天睿公司
产品战略管理高级副总裁
Peter Mikkelsen
Teradata天睿公司
国际集团执行副总裁
尚晶 博士
中国移动信息技术有限公司
大数据平台部 副总经理
汤劲松博士
浙江移动
大数据中心主任&信息技术部副总经理
Neil Bartlett
加拿大皇家银行
数据及分析技术高级副总裁
Stephen Brobst宝立明
Teradata天睿公司
首席技术官
杨周龙
上海韵达货运有限公司
集团董事、副总裁、科技总经理、云仓与供应链CEO
大会日程
  • 主会场
  • 分会场 1
  • 分会场 2
  • 分会场 3
  • 分会场 4
时间 主题和演讲嘉宾
07:30-08:30

签到
08:30-08:35

欢迎致辞

辛儿伦 Teradata天睿公司 , 大中华区总裁
08:35-09:45

数业合璧 极致潜能

Victor Lund Teradata天睿公司 , 总裁兼首席执行官

Oliver Ratzesberger Teradata天睿公司 , 首席运营官

Peter Mikkelsen Teradata天睿公司 , 国际集团执行副总裁

Tim Henry Teradata天睿公司 , 产品战略管理高级副总裁

09:45-10:00

中国移动构建开放共享大数据生态的实践与思考

尚晶 博士 中国移动信息技术有限公司,大数据平台部 副总经理

10:00-10:15

以人为本，催化精益惠民的新业态

汤劲松博士 浙江移动 , 大数据中心主任&信息技术部副总经理

10:15-10:45

让大数据和数据科学发挥更大效用

Neil Bartlett 加拿大皇家银行 , 数据及分析技术高级副总裁

10:45-11:15

自主决策、机器学习和人工智能：这些技术的重要意义及应引起关注的原因

Stephen Brobst宝立明 Teradata天睿公司 , 首席技术官

11:15-11:45

新经济时代 物流行业创造数业新篇章

杨周龙 上海韵达货运有限公司,集团董事、副总裁、科技总经理、云仓与供应链CEO
11:45-13:00

午餐及参观展示
时间 主题和演讲嘉宾
13:00-13:40

人工智能的大数据分析体系战略

刘静如 Teradata天睿公司 , 大中华区行业咨询部总监
13:40-14:20

怎样将人工智能生成的数据转化为真正的数据业务模型？

刘维政 美国富国银行 , 副总裁

14:20-15:00

大数据应用，厚积十余载，薄发于一朝

苟志龙 中国民生银行 , 信息科技部数据模型管理中心负责人

15:00-15:30

休息
15:30-16:10

应用AI技术赋能零售银行智能营销

袁东宁 中信银行总行 , 零售银行部客户管理处副处长

16:10-16:50

博时基金-企业级数据中心介绍

车宏原 博时基金管理有限公司 , 信息技术部总经理

16:50-17:30

数据分析未来趋势

Chris Twogood Teradata 天睿公司 , 市场营销高级副总裁

17:30-18:30

参观展示
18:30-21:30

客户答谢晚宴
时间 主题和演讲嘉宾
13:00-13:40

敏捷决策致胜--Teradata Cloud在AI时代助力感知型企业创新业务价值

张琦 Teradata天睿公司 , 大中华区云计算及服务总监

13:40-14:20

从现场到线上再到数据驱动：西门子医疗公司的数字化服务

Dr. Mirko Appel 西门子医疗系统公司 , 分析服务主管

14:20-15:00

数据是资产吗？

Mikael Bisgaard-Bohr Teradata天睿公司 , 国际集团业务拓展副总裁

15:00-15:30

休息
15:30-16:10

Enera及智能化数据与服务平台 – 利用数字化的力量

Jens Walter 德国奥尔登堡能源公司-EWE , 创新技术主管

Christian Arnold 德国奥尔登堡能源公司-EWE , 业务创新高级副总裁

16:10-16:50

按照特定框架思考

Tho H Nguyen Teradata天睿公司 , 业务解决方案经理

16:50-17:30

Teradata+MicroStrategy，挖掘数据价值，助力智能企业

张杰 MicroStrategy , 大中华区首席产品官

17:30-18:30

参观展示
18:30-21:30

客户答谢晚宴
时间 主题和演讲嘉宾
13:00-13:40

统一大数据分析生态，共赢大连接智能时代

姜欣 Teradata天睿公司 , 大中华区解决方案总监

13:40-14:20

搭建嵌入式风险防控体系，提升基础管理效能

杨文松 中国移动通信集团云南有限公司 , 大数据中心总经理

14:20-15:00

在O2捷克公司实现开发运营

Ondrej Vasicek O2捷克公司 , 数据仓库开发主管

15:00-15:30

休息
15:30-16:10

O2英国公司的数据驱动转型与下一代转型之旅

Jonathan Ratcliff 西班牙电信英国公司 , 企业架构师

16:10-16:50

在资源受限的市场上 组建数据科学人才队伍

David Peter Bloch 沃达丰新西兰公司 , 高级分析和大数据主管

16:50-17:30

打造新动能，拥抱新生态——互联网+时代下的通信大数据实践

王斌 Teradata , 电信行业数据分析高级顾问

17:30-18:30

参观展示
18:30-21:30

客户答谢晚宴
时间 主题和演讲嘉宾
13:00-13:40

升级数据资产管理 促进数据价值转化

王若颖 Teradata天睿公司 , 华东区业务咨询总监

13:40-14:20

大数据在深圳地铁的实践与展望

王小飞 深圳地铁建设总部 , 专业副总工

14:20-15:00

案例分享

Cliff Seiler 美国西南航空 , 企业数据建模师
15:00-15:30

休息
15:30-16:10

从AI及分析角度看车联网

Shimada Shigeru Teradata天睿公司 , Think Big Analytics 团队总监

16:10-16:50

汽车行业质量大数据

尹可杰 依柯力信息科技（上海）股份有限公司 , 董事长兼总经理

16:50-17:30

Teradata 与德国汽车行业客户案例分享

Matthias Puschmann Teradata天睿公司 , 高级客户经理

17:30-18:30

参观展示
18:30-21:30

客户答谢晚宴
©北京第二十六维信息技术有限公司版权所有.
京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号