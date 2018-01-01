Teradata在推出Teradata Everywhere实现Teradata数据库在任何平台实现交付后，现在又发布基础设施软件的云兼容授权，提供许可的可移植性、基于订阅的许可模式可以支持不同的部署选择。

每一次工业革命都是对现有事物的一次颠覆，现在是数字革命的时代，实物资产在商业模式中的重要性正在下降，数据成为创造价值的核心。

大会介绍

随着分析需求的快速演进，客户对数据分析技术和未来发展提出了更高的要求和期待：随时随地应用数据分析技术，能够在本地和云端无缝融合业务分析，获得人工智能发展带来的日新月异的变化，通过物联网实现万物皆可分析，使得企业能够感知一切，最终发掘出前所未有的洞察力并转化为决策行动。

"2018 Teradata大数据峰会"为来自全球不同行业的领先企业搭建交流平台，分享"数业合璧 极致潜能"（Think Data. Drive Business.）的发展趋势和最佳实践，帮助更多企业认识到实施"数业合璧"势在必行，以数据为核心方能发挥"极致潜能"。