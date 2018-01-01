|10:00－10:10
|致辞深圳市领导
|10:10－10:20
|致辞深圳市领导
|10:20－10:30
|致辞并宣布开幕工业和信息化部领导
|10:30－10:50
|突破关键核心技术提升产业竞争能力
中国科学院院士 黄 维
|10:50－11:10
|加快网络技术创新支撑数字经济发展
博通有限公司首席执行官 陈福阳
|11:10－11:30
|从芯到云跨越式发展 塑造国际重科技企业
紫光集团有限公司董事长 赵伟国
|11:30－11:50
|开辟融合发展新模式 打造智能汽车增长极
蔚来创始人、董事长 李 斌
|14:00－14:25
|主旨演讲
工业和信息化部副部长 罗 文
|14:25－14:50
|从脑科学到人工智能的前沿问题
中国工程院院士 戴琼海
|14:50－15:50
|对 话：数字经济与企业变革
黄陈宏 戴尔科技集团大中华区总裁
赖伟德 创维集团有限公司董事长
历 军 曙光信息产业股份有限公司总裁
刘 军 联想集团执行副总裁兼中国区总裁
罗镇华 深圳市大疆创新科技有限公司总裁
王新潮 江苏长电科技股份有限公司董事长
|15:50－16:00
|CITE2018年度金奖颁奖
中国电子信息博览会作为国内首屈一指的电子信息产业博览会，工业和信息化部联合深圳市人民政府共同主办的CITE 2018将集中展示新一代信息技术产业最新发展成就、促进产业核心技术突破、引领信息技术产业的供给侧改革，推进打造属于中国的电子信息业世界级先进制造业集群。
本届博览会集中展示包括人工智能、智能制造、高端芯片、虚拟现实及增强现实、智能网联汽车、智慧家庭、电子竞技等代表电子信息产业未来发展的核心内容。通过CITE主题馆、新型显示与应用馆、智能制造与3D打印馆、机器人与智能系统馆、人工智能馆、互动娱乐与双创馆、电子仪器与设备馆、锂电池新能源馆及电子元器件九个展馆等25个专业展区，为业界充分展示了智能时代电子信息产业最新发展成果与趋势，打造国际化一流电子信息领域展示平台。