中国电子信息博览会作为国内首屈一指的电子信息产业博览会，工业和信息化部联合深圳市人民政府共同主办的CITE 2018将集中展示新一代信息技术产业最新发展成就、促进产业核心技术突破、引领信息技术产业的供给侧改革，推进打造属于中国的电子信息业世界级先进制造业集群。

本届博览会集中展示包括人工智能、智能制造、高端芯片、虚拟现实及增强现实、智能网联汽车、智慧家庭、电子竞技等代表电子信息产业未来发展的核心内容。通过CITE主题馆、新型显示与应用馆、智能制造与3D打印馆、机器人与智能系统馆、人工智能馆、互动娱乐与双创馆、电子仪器与设备馆、锂电池新能源馆及电子元器件九个展馆等25个专业展区，为业界充分展示了智能时代电子信息产业最新发展成果与趋势，打造国际化一流电子信息领域展示平台。