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CITE 2018 第六届中国电子信息博览会 智领新时代 慧享新生活

2018年4月9日至11日 深圳会展中心

至顶网 现场报道

新闻速递

新一轮科技和产业革命为电子信息产业带来“换道超车”契机

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2017年规模以上电子信息制造业收入超过13万亿元，软件和信息技术服务业收入突破5万亿元，行业整体规模超过18万亿元。...

第六届中国电子信息博览会 智享新时代

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18年4月9日，在中国电子信息行业迅猛发展的大环境下，作为中国最权威的电子行业展览会--中国电子信息博览会在深圳会展中心隆重开幕，向全球展示中国创新电子产品，展现中国...

苗圩：电子信息产业与其他领域加速融合

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中国电子信息产业保持着快速发展的良好态势，2017年规模以上电子信息制造业收入超过13万亿元，软件和信息技术服务业收入突破5万亿元，行业整体规模超过18万亿元。...

“1+2+5+10”：CITE2018用数字解读中国电子信息产业的初心

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“1+2+5”，8场行业顶级峰会，将博览会的风向标作用发挥得淋漓尽致。“1+2+5+10”——CITE2018就是用这样一组数字串起中国电子信息产业的发展脉络，读出了中国电子信息产业...
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会议日程
2018年4月9日10:00-16:00 深圳会展中心五楼梅花厅

上午日程

第六届中国电子信息博览会开幕式

10:00－10:10 致辞深圳市领导
10:10－10:20 致辞深圳市领导
10:20－10:30 致辞并宣布开幕工业和信息化部领导

数字经济前沿论坛

10:30－10:50 突破关键核心技术提升产业竞争能力
中国科学院院士 黄 维
10:50－11:10 加快网络技术创新支撑数字经济发展
博通有限公司首席执行官 陈福阳
11:10－11:30 从芯到云跨越式发展 塑造国际重科技企业
紫光集团有限公司董事长 赵伟国
11:30－11:50 开辟融合发展新模式 打造智能汽车增长极
蔚来创始人、董事长 李 斌

下午日程

14:00－14:25 主旨演讲
工业和信息化部副部长 罗 文
14:25－14:50 从脑科学到人工智能的前沿问题
中国工程院院士 戴琼海
14:50－15:50 对 话：数字经济与企业变革
黄陈宏 戴尔科技集团大中华区总裁
赖伟德 创维集团有限公司董事长
历 军 曙光信息产业股份有限公司总裁
刘 军 联想集团执行副总裁兼中国区总裁
罗镇华 深圳市大疆创新科技有限公司总裁
王新潮 江苏长电科技股份有限公司董事长
15:50－16:00 CITE2018年度金奖颁奖
会议简介

中国电子信息博览会作为国内首屈一指的电子信息产业博览会，工业和信息化部联合深圳市人民政府共同主办的CITE 2018将集中展示新一代信息技术产业最新发展成就、促进产业核心技术突破、引领信息技术产业的供给侧改革，推进打造属于中国的电子信息业世界级先进制造业集群。

本届博览会集中展示包括人工智能、智能制造、高端芯片、虚拟现实及增强现实、智能网联汽车、智慧家庭、电子竞技等代表电子信息产业未来发展的核心内容。通过CITE主题馆、新型显示与应用馆、智能制造与3D打印馆、机器人与智能系统馆、人工智能馆、互动娱乐与双创馆、电子仪器与设备馆、锂电池新能源馆及电子元器件九个展馆等25个专业展区，为业界充分展示了智能时代电子信息产业最新发展成果与趋势，打造国际化一流电子信息领域展示平台。

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