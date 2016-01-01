【IT最大声12.9】博通恶意收购高通基本确定：从替换新董事开始 ...

“IDC在对全球‘整体云’机会的首次预测中称，全球整体云收入到2021年将达到5540亿美元，是2016年的两倍以上。”
——IDC高级副总裁、首席分析师Frank Gens表示：“该预测最显而易见的一点就是，以各种形式向云消费模式的转变是一个巨大的运动，将在预测期内持续进行。然而同样重要的是，来自主要公有云提供商的技术创新稳步进行，这让那些寻求优势的企业和开发者们不可能不接受公有云。”
“以GPU为核心业务的芯片制造商NVIDIA最近更新了其GPU云，旨在支持日常桌面应用。现在，运行该公司消费级泰坦图形加速器的设备已经能够享受到此前专供企业平台的深度学习功能。”
——NVIDIA副总裁兼企业系统总经理Jim McHugh在一份声明中指出，“这实际上只是实现该软件的开放访问。我们的目标是将其真正带入普罗大众。”
GPU云提供一整套AI开发套件，且专门针对NVIDIA芯片进行了优化。其具体阵容包括预先打包的高人气开源深度学习引擎，例如谷歌公司的TensorFlow框架、Facebook公司打造的Caffe 2平台等等。每款工具都与NVIDIA提供的各类软件组件捆绑在一起，以帮助开发人员充分芯片资源支撑AI项目。
这些套件当中还包含
“就在宣布计划开发新版本Power系列处理器的近20个月之后，IBM近日推出了首款基于这个新芯片的设备，并表示它是计算密集型人工智能工作负载的最佳选择。”
——Pund-IT总裁、首席分析师Charles King表示：“Power9在迁移数据方面是绝对出色的，这对以AI为中心的流程来说至关重要。因为AI依赖于数千次反复进行的深度学习练习，所以Power9系统可以减少大量时间。”
AC 922服务器采用2个Power9处理器，最多6个由NVLink接口连接的Nividia GPU。“这对任何加速工作负载来说都是非常棒的，”IBM洪高性能计算、人工智能和机器学习副总裁Sumit Gupta这样表示。
“机器学习数据集是巨大的
“在re: Invent大会上，AWS讨论了其如何通过深入投资核心基础设施即服务与云数据库产品以实现差异化优势。展望未来，该公司明确表示将通过对人工智能、流媒体以及“物联网”等足以改变游戏规则的重要技术进行战略投资，进一步实现业务的持续增长。 ”
——AWS首席执行官Andy Jassy强调称，AWS在全球云市场继续保持着惊人的增长速度与一马当先的发展势头。过去一年来，其年营收水平同比增长42%，达到180亿美元。目前AWS拥有数百万活跃客户，且客户群体涵盖以AWS为起点的初创企业、各大垂直行业中的大型私营机构、政府、学术乃至其它组织客户。
在这种势头的背后，可以看到诸多用户都在积极利用公有云支持自身核心应用程
“目前，博通方面又进一步加大了收购力度。这家半导体巨头今天发布了一项提案，要求撤销高通董事会成员，借以回应后者上个月作出的收购价格过低的论断。博通方面已经列出包括通用汽车公司与诺基亚Oyj前任高管在内的11位替代人选。高通公司接下来将有明年3月6日的年度股东大会上对此进行投票表决。博通公司实际上正试图绕过目前的高通领导层，”
——可以预见的是，这项计划受到了激烈抵制。高通公司在一份声明中驳斥了这一举动，认为这是一种“对高通公司董事会进行公然控制，从而推进博通收购计划的尝试”。高通公司同时补充称，这11位董事