【IT最大声11.17】高通拒绝博通收购: 认为价值被严重低估了

“本周一Red Hat Enterprise Linux for ARM正式推出，突显了英特尔x86-64平台在数据中心面临越来越激烈的竞争。”
——本周在一次采访中，Red Hat首席产品营销经理Yan Fisher解释说，Red Hat的多平台战略要追溯到12年或者13年前，那时候Red Hat一开始是与IBM围绕Power和Z系统合作的。他说：“当我们意识到ARM将要成为这个领域一个强大的玩家时，我们就开始投资了。”
Red Hat首席ARM架构师Jon Masters表示，ARM团队成立于2011年3月1日。他回忆当时是把一个BeagleBoard与一个32位ARM芯片结合，后来某个时间点这个硬件
“Nvidia开始涉足融合GPU加速的大量高性能计算（HPC）应用，本周一宣布在Nvidia GPU Cloud (NGC)容器注册表中增加了新了软件和工具，可以让科学家们快速部署科学计算应用和HPC可视化工具。”
——通常，希望使用这些应用的科学家们面临着耗费大量时间的安装问题以及资源密集的升级过程。现在，访问这些应用就像“从苹果应用商店下载一款应用一样简单”，Nvidia公司副总裁、加速计算总经理Ian Buck表示。
“Rackspace将与HPE合作构建一套根据使用情况向客户收费的私有云服务。从11月28日开始，两家厂商将提供这个名为OpenStack Private Cloud服务，以每个虚拟机每小时（或者每GB传输数据量）进行收费，这种计费模式与Amazon AWS的公有云是类似的。与公有云不同的是，这个服务为企业客户提供了一个专门的单租户管理的HPE设备，可以由Rackspace、客户或者在一个托管空间进行托管。然后可以按需增加设备以及启用设备，客户也只需要为使用的计算资源付费。 ”
——Rackspace私有云高级副总裁Scott Crenshaw表示，这么做是让大型企业客户能够在一个独立的私有云中以类似可扩展公有云的方式设置和使用数据。
“虽然小
“在9月份的Ignite会议上，微软公布了一个将Visual Studio Code与其AI服务集成在一起的扩展。在今天（11月15日）的Connect会议上，微软为Visual Studio本身添加了一个能与人工智能服务集成在一起的扩展功能。”
——第二个扩展被称为Visual Studio Tools for AI，同时支持微软和第三方深度学习框架。它支持微软认知工具包（Microsoft Cognitive Toolkit ，CNTK）、Google TensorFlow、Theano、Keras、Caffe2等。微软方面表示，Visual Studio Tools for AI利用了
“历时一周的审议工作之后，高通公司选择拒绝博通方面已经创下纪录的1050亿美元收购报价，而此举将有可能引发一场历史性的收购打压事件。”
——在本周发布的声明中，该芯片制造商董事会一致以报价过低为由回绝了博通方面的收购提案。高通公司的首席执行官Paul Jacobs表示：“董事会一致认为博通公司的收购提案严重低估了该公司在移动技术与未来发展前景方面的领先地位。”
高通方面表示博通公司利用此次股价下跌并以牺牲股东利益为代价的这一收购举措已经获取了部分股东的支持。而Parnassus Endeavor基金会中持有该芯片制造商820万