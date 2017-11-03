introduce 会议介绍

奖品由博文视点提供 参会赢好礼

“1024程序员节”的狂欢还在继续，2017年11月9日， AWS将举办一场深度学习的寻微探幽之旅。在此活动中，我们将带您了解 Apache MXNet 的 NDArray 数据结构和自动微分工具。告诉您如何在原子层上定义神经网络, 以及通过Gluon的预定义层来定义神经网络。我们还将演示如何对模型进行序列化并构建动态图。最后, 我们将向您展示如何混合您的网络, 并带您体会深度学习中的指令以及符号种种优点。

届时来自AWS机器学习总监Alex Smola，亚马逊应用科学家Aston Zhang，以及图森未来首席科学家、英伟达（NVIDIA）公司深度学习解决方案架构师一起共话Apache MXNet/Gluon，快来加入我们一起开启这场深度学习的寻微探幽之旅吧！

免费报名参加现场研讨会并可赢取抽奖机会

活动时间：2017年11月06日-2017年11月8日期间

活动参与方式：在本专题页面中报名参加现场研讨会，并成功提交注册信息的用户均可获得一次抽奖机会

奖项抽取方式：主办方至顶网将从全部注册用户中抽取20名幸运用户，发放奖品，所有获奖名单将由电脑随机抽取

