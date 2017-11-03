introduce 会议介绍

深度学习的寻微探幽之旅
Apache MXNet/Gluon 技术研讨会
奖品由博文视点提供
“1024程序员节”的狂欢还在继续，2017年11月9日， AWS将举办一场深度学习的寻微探幽之旅。在此活动中，我们将带您了解 Apache MXNet 的 NDArray 数据结构和自动微分工具。告诉您如何在原子层上定义神经网络, 以及通过Gluon的预定义层来定义神经网络。我们还将演示如何对模型进行序列化并构建动态图。最后, 我们将向您展示如何混合您的网络, 并带您体会深度学习中的指令以及符号种种优点。
届时来自AWS机器学习总监Alex Smola，亚马逊应用科学家Aston Zhang，以及图森未来首席科学家、英伟达（NVIDIA）公司深度学习解决方案架构师一起共话Apache MXNet/Gluon，快来加入我们一起开启这场深度学习的寻微探幽之旅吧！
免费报名参加现场研讨会并可赢取抽奖机会
活动时间：2017年11月06日-2017年11月8日期间
活动参与方式：在本专题页面中报名参加现场研讨会，并成功提交注册信息的用户均可获得一次抽奖机会
奖项抽取方式：主办方至顶网将从全部注册用户中抽取20名幸运用户，发放奖品，所有获奖名单将由电脑随机抽取
精彩抢先知 《AWS 上运行 MXNet以及 MXNet 的新接口Gluon 介绍》 本教程介绍Gluon,它是一个灵活的新界面, 用用户友好的前端来匹配 MXNet的速度。像 Theano 和 TensorFlow 这样的符号框架提供了速度和内存效率, 但很难编程，像Chainer和 PyTorch 这样的命令性框架很容易调试，但当涉及到速度时, 它们很少能与符号代码竞争。而Gluon可以调和这两者，通过使用实时编译和高效的运行引擎来消除关键的痛点。
精彩抢先知 《MXNet在图森自动驾驶业务中的应用》 图森未来专注于以视觉为主导方案的限定场景自动驾驶技术，这背后势必涉及到大量深度学习算法。图森未来围绕MXNet开展了大量开发，在此演讲中将介绍图森未来基于MXNet的一些工作以及开源的一些项目，和它们在自动驾驶业务中的应用。
精彩抢先知 《Volta-AI 和HPC的最佳处理器》 本演讲将详细介绍英伟达最新的GPU-Volta架构及最新性能，和大家一起讨论Tensor Core，MPS，NVLink/HBM2等新特性。还将介绍深度学习最新SDK，包括TensorRT，CUDA9.0新特性等。最后将介绍Volta GPU对AI和HPC应用的促进。