【IT最大声10.278】大新闻！PCIe 4.0正式发布 带宽传输速度迈向64GB/s

“作为芯片巨头英特尔的战略投资机构，Intel Capital近日宣布已经对15家专注数据的初创公司投资近6000万美元，进一步推动在这个快速发展的行业中支持早期创新的计划。”
——Intel Capital总裁Wendell Brooks在声明中表示：“世界正在面临数据爆炸。到2020年，道路上的每辆自动驾驶车辆每天将产生4TB数据。数百万自动驾驶的汽车也将产生相同的数据。”
谈到Intel Capital对数据初创公司的投资时Brooks表示，Intel Capital一直在“积极投资跨各种技术领域的初创公司，这些公司有助于扩大数据生态系统、找到重要的新技术”。
这些新增投资涵盖了各种数据初创公司类型，覆盖了人工智能、网络安全和分析等等。
“在线零售巨头Amazon宣布将对Cyber Valley协作人工智能研究项目投资150万美元，该项目最早是由德国马克斯·普朗克学会（Max Planck Society）发起的。”
——马克斯·普朗克研究所主席Martin Stratmann表示：“有了Amazon加入Cyber Valley，我们将为企业活动构建一个富有成效的环境，这一理念将因为在斯图加特和图宾根地区扩大人工智能研究而取得重大进展。只有将世界级的研究和创业精神汇集到一起，才能够为未来的基础突破构建创新的繁荣之地。”
Amazon机器学习总监、Amazon发展中心管理总监Ralf Herbrich补充说，有了新
“通用电气（GE）将升级自己面向工业互联网的Predix应用开发平台，增加新的边缘到云功能，让客户可以实时做更准确的决策。”
——自推出该平台以来，GE一直在不断完善Predix的功能，增加了旨在帮助优化工业应用的能力。近日，GE宣布推出了Predix最大的一次更新，旨在网络边缘的地方加速计算，优化性能以提供更为精确的洞察。在大量发布中，GE还推出了用于Predix的新应用开发和分析工具。GE表示，将很快在微软Azure公有云提供Predix平台。
扩展Predix边缘能力也许是这次最重要的公布了。Predix新的边缘能力，将让那些有连接限制、延迟问题、法规或者安全约束的企业在更靠近数据源的地方运行分析，将应用就部署在网络边缘的位置。
“思科将与巨头Google广泛合作，让网络巨头思科能够无缝桥接到下一代公有云技术，包括企业急需的Kubernetes容器编排平台。”
——思科与Google Cloud合作的这款混合云产品，将在2018年下半年提供，这为开发者将新兴的Google Cloud服务与思科本地部署网络、超融合、安全产品的结合敞开了大门。
有合作伙伴表示，这次重磅合作将让思科在把网络和安全产品扩展到高速发展的企业公有云市场时具有重要的竞争优势。
Sentinel Technologies是一家位于伊利诺伊州唐纳斯格罗夫的解决方案提供商、思科金牌合作伙伴，该公司首席技术官Robert Keblusek表示：“有了Goog
“PCI-SIG组织终于正式发布了PCIe 4.0规范，版本号v1.0。”
——距离上一代的PCIe 3.0已经过去7年了，这次PCIe 4.0把频率和带宽都直接翻倍，分别达到了16.0GHz和64GB/s。而预计两年后的PCIe 5.0预计带宽和速度会继续翻倍。PCIe 4.0仍然采用前代的128b/130b标准编码，PCI-SIG强调多卡直连和AI等高吞吐计算都会需要新接口的带宽和速度。但其实在消费级产品中PCIe 3.0仍未遇上瓶颈，新标准对普通消费者的影响其实很小。